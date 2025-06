Nespresso quer mais café de qualidade e menos emissões de CO2 — e investe R$ 8,4 bilhões para isso

Produzir um café com zero emissões líquidas de carbono é uma das metas da Nespresso, companhia de cafés, cápsulas e máquinas, que acaba de lançar um novo relatório global de sustentabilidade com metas estipuladas até 2050. Ao todo, são R$ 8,4 bilhões em investimentos na inovação, impacto social e estratégia ambiental, incluindo a regeneração dos cultivos agrícolas.

A companhia trabalha desde 2003 com o Programa AAA, que mede a qualidade sustentável no café de alta qualidade. A iniciativa atua em parceria com a Rainforest Alliance e busca proporcionar benefícios ambientais, sociais e econômicos aos agricultores parceiros que gerenciam suas terras nos padrões ambientais.

Mariana Marcussi, diretora de Marketing e Sustentabilidade da Nespresso, conta com exclusividade para a EXAME que o programa trabalha a qualidade, inclusão e resiliência das fazendas, garantindo produtividade para os produtores e reduzindo o impacto ambiental. “O programa também assegura a rastreabilidade do café desde a fazenda até a xícara, garantindo que os consumidores saibam a origem de seu café e que ele foi produzido de maneira ética e sustentável”, conta.

O programa começou com 300 produtores rurais na Costa Rica, um dos países responsáveis pela maior parte do café comprado pela companhia. Atualmente, mais de 140 mil agricultores integram a iniciativa ao longo de 18 países, o que gera mais de 345 mil hectares de café produzido de forma sustentável.

Café regenerativo da Nespresso (Divulgação)

Só no Brasil, são 992 fazendas inscritas na iniciativa, o maior número entre os países que integram a iniciativa. Os produtores brasileiros são responsáveis por 112 mil hectares do programa, terras que ainda funcionam como laboratório para tecnologias sustentáveis como o biochar, carvão vegetal que sequestra carbono e promove a regeneração do solo.

O avanço nas práticas regenerativas no Brasil tem sido percebido pela companhia. O país passou de 84% de validação para 90% de 2022 a 2024, o que demonstra o progresso na transição agroecológica. Segundo Marcussi, o Brasil tem um papel central na estratégia global de sustentabilidade da Nespresso. “O país é responsável por cerca de 30% de todo o café verde adquirido pela marca e abriga a maior parcela das fazendas certificadas no Programa AAA, todas comprometidas com práticas sustentáveis”, afirma.

Práticas regenerativas no campo

O Programa AAA impacta positivamente mais de 168 mil agricultores mundialmente. Do total, 41 mil tem acesso a iniciativas de apoio financeiro, como aposentadores e seguros climáticos.

A garantia de direitos humanos no campo também é uma das tarefas da companhia. No Brasil, a Nespresso oferece treinamentos de boas práticas, ajuda com certificações e análises de riscos dos fluxos de trabalho da fazenda e fornecedores. “Contamos com uma equipe de especialistas em direitos humanos para realizar diagnósticos e identificar áreas de melhoria e verificações externas para garantir o cumprimento dos padrões de direitos humanos”, explica.

Segundo a executiva, a companha ainda lançou em 2024 o Pacote Agronômico, que investe mais de R$ 5 milhões para apoiar 130 produtores agrícolas brasileiros na transição para a agricultura regenerativa. “A maior parte do investimento, 80%, foi destinada a fertilizantes orgânicos, 13% destinados a produtos biológicos, e o restante investido em plantas de cobertura e Biochar”, conta.

A Nespresso também monitora a saúde do solo nas fazendas brasileiras que integram o Programa AAA, trabalho em parceria com a consultoria ambiental Genesis. A partir de amostras, a empresa avaliou que 79% dos solos estão em boas condições, ao mesmo tempo que notou uma aplicação excessiva de nutrientes em algumas áreas.

A fabricante também atuou pela descarbonização na cadeia de café a partir do plantio de 10 milhões de árvores em paisagens cafeeiras ao redor do mundo, sendo 90% delas dedicadas à remoção de carbono. Com essas e iniciativas de energia, logística, inovação e renovação de produtos, a companhia já evitou a emissão de 286 mil toneladas de CO2 equivalente.

Reciclagem

A economia circular e a reciclagem também entraram na nova estratégia de sustentabilidade da Nespresso. Por meio de uma parceria com a fabricante de cosméticos Natura, a companhia passou a utilizar o alumínio das cápsulas em embalagens recicláveis para cosméticos da linha Ekos.

Atualmente, mais de um terço das capsulas da Nespresso são recicladas, mas a meta é de subir esse total para 60% até 2030. “A Nespresso busca constantemente estabelecer parcerias que estejam alinhadas com seus valores e que possam contribuir para seus objetivos de sustentabilidade, tangibilizando para o consumidor o compromisso com a circularidade”, conta a diretora.

As fabricantes esperam expandir a capacidade de coleta dessas cápsulas para 400 pontos da Nespresso em todo o país, aumentando as ações de reciclagem de ambas as marcas.