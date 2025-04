Café no ponto: o que há de novo nas xícaras

Cápsulas descafeinadas

Referência mundial em cafés porcionados em cápsulas, a Nespresso amplia seu portfólio com o lançamento das versões descafeinadas de quatro de seus blends mais reconhecidos: Arpeggio, Volluto, Ristretto e Altissio. As novas cápsulas mantêm a mesma intensidade, corpo e crema que marcaram o perfil dos cafés originais.

A preservação das características sensoriais é possível graças a um processo natural de descafeinação feito com água, que garante a manutenção do aroma e do sabor com máxima precisão técnica.

Entre as novidades, a marca apresenta também o Sweet Vanilla, primeiro café aromatizado descafeinado a integrar a linha permanente, com notas de baunilha, caramelo e bolo amanteigado. O Double Espresso Chiaro, com nuances de madeira e cereais torrados, completa o portfólio de lançamentos sem cafeína.

Loja da Nespresso: novas versões e vantagens para os consumidores (Leandro Fonseca/Exame)

Na linha Original, as versões descafeinadas incluem as cápsulas Volluto, Ristretto e Arpeggio. Já na Vertuo, os novos sabores são Altissio, Double Espresso Chiaro e Sweet Vanilla, que se juntam às opções já disponíveis Fortado e Melozio.

Assinatura com mais vantagens

A Nespresso acaba de reformular seu programa de assinatura. Quem opta pela modalidade passa a ser reconhecido automaticamente no nível Ambassador, o mais alto do Nespresso Club, e tem acesso imediato a benefícios e experiências exclusivas, em um modelo que une conveniência e personalização.

É possível escolher entre 36 opções do sistema Original e 39 do sistema Vertuo — incluindo lançamentos e versões geladas — e definir a frequência de entrega conforme a rotina de consumo. A assinatura oferece ainda 10% de desconto em todas as compras e frete grátis para pedidos a partir de 30 cápsulas.

Entre as vantagens para quem integra o nível Ambassador estão:

25% de desconto uma vez por ano na compra de máquinas Vertuo, Pixie Redesign, CitiZ, Lattissima One, Gran Lattissima e Creatista

15% de desconto em acessórios, duas vezes ao ano

Acesso antecipado e, eventualmente, exclusivo a edições limitadas

Assistência técnica gratuita

Presentes personalizados, como no mês de aniversário

Participação em experiências e eventos

Região Vulcânica: Andradas recebe a terceira edição do Festival de Cafés Especiais (Carolina Gehlen/Exame)

Festival de cafés especiais

De 1º a 4 de maio, a cidade mineira de Andradas recebe a terceira edição do Festival de Cafés Especiais. O evento terá como tema "A Nova Geração do Café", reunindo produtores, baristas, especialistas e consumidores.

Conhecido pelas montanhas e pela tradição no vinho, o município mineiro, situado na Região Vulcânica, se destaca, cada vez mais, no cenário nacional dos cafés especiais. Com altitudes ideais, clima favorável e histórias no campo, a cidade tem se tornado referência ao unir famílias produtoras ao protagonismo de jovens que estão mudando o futuro do café.

“O evento é uma vitrine da cultura local: além do café, teremos workshops, aulas-show de gastronomia e vivências que aproximam o público da essência da cidade e da bebida que consumimos. Mostrar o café como experiência, e não só como produto, ajuda a construir uma identidade única para Andradas.”, aponta Ulisses Oliveira, responsável pela curadoria do evento.

A programação envolve desde campeonatos até aulas em diversas áreas simultâneas, como o Espaço do Produtor, Espaço Sebrae, Palco Principal e Espaço Competição. Entre as atrações, o Andradas Café Festival convidou o Campeão Brasileiro de Cup Tasters (Prova Profissional de Café), Bruno Megda, que estará presente com demonstrações de provas de café ao longo dos dias. O evento também trará temas relevantes para o público, como cafeicultura regenerativa, rota turística e comercialização de cafés.

Serviço

Andradas Café Festival 2025

Quando: de 1º a 4 de maio

Onde: Pavilhão do Vinho (Rua Major Bonifácio, s/n, Centro, Andradas, MG)

Entrada gratuita

Inscrições gratuitas no Sympla

Consulte a programação detalhada em: @andradascafefestival

Premiação

A La Marzocco acaba de ser reconhecida na quinta edição anual do Monocle Design Awards. Sua máquina de espresso Linea Micra, desenvolvida para uso doméstico de alta performance, foi eleita a Melhor Escolha em Café.

Há 18 anos no mercado, a Monocle — que atua como publicação global, rádio 24 horas, site e marca de mídia — cobre temas que vão de cultura e design a negócios e viagens. Com a premiação de 2025, a revista celebra 50 projetos e personalidades que, com suas ideias e produtos, ajudam a construir um mundo melhor.

Linea Micra: desenvolvida para uso doméstico de alta performance (Divulgação/Divulgação)

A Melhor Escolha em Café, Linea Micra, une um conjunto de recursos avançados e um design compacto, oferecendo uma experiência completa no universo do café expresso. Seu tamanho reduzido não compromete a performance, e a máquina se destaca pela facilidade de configuração e aquecimento rápido.

A seleção, feita por uma equipe internacional de editores e correspondentes, reúne vencedores de 27 países em seis continentes. A proposta é reconhecer trabalhos de excelência em áreas como arquitetura, design de mobiliário, comunicação gráfica e iniciativas comunitárias, estabelecendo novos parâmetros de inovação e qualidade no cenário mundial.