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O novo luxo é natureza: glamping e ecoturismo lideram buscas dos brasileiros

Ranking lista as 15 tendências de turismo mais pesquisadas no Google no último ano, com destaque para experiências sustentáveis e em ambientes naturais

Cabana em Petrópolis (RJ), na Região Serrana do Rio de Janeiro, é exemplo do tipo de hospedagem que vem atraindo o viajante em busca de privacidade e contato com a natureza (Divulgação)

Cabana em Petrópolis (RJ), na Região Serrana do Rio de Janeiro, é exemplo do tipo de hospedagem que vem atraindo o viajante em busca de privacidade e contato com a natureza (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13h00.

Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 15h05.

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"Natureza e luxo deixaram de ser conceitos opostos", afirma Anna Laura Wolff, cofundadora da Holmy, plataforma de curadoria em aluguel de temporada, à EXAME.

Se por muito tempo o imaginário do turismo de luxo esteve associado a grandes hotéis, resorts e estrutura de serviços, hoje o viajante está disposto a pagar mais por aquilo que se tornou escasso: privacidade, silêncio, natureza preservada, arquitetura integrada à paisagem e tempo para desacelerar.

A avaliação resume um movimento confirmado por um novo levantamento da Comparar Seguro de Viagem, plataforma especializada em comparação e contratação de seguro viagem, após mapear o volume médio mensal de buscas no Google entre julho de 2025 e junho de 2026 para listar um ranking das modalidades turísticas mais procuradas.

No topo do ranking aparece o glamping, contração de "glamour" e "camping", que combina hospedagem em meio à natureza com o conforto de estruturas mais sofisticadas do que as de um acampamento convencional.

Logo em seguida vem o ecoturismo, modalidade voltada a atividades em ambientes naturais com foco em conservação, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, conciliando a visitação turística com a valorização dos recursos naturais e impacto social.

A tendência confirma o que o Booking.com já havia destacado: 83% dos turistas do país desejam que seus gastos em viagens sejam revertidos para beneficiar as comunidades locais nos destinos escolhidos, segundo o relatório anual.

++ Leia mais: Alter do Chão registra alta de 50% no ecoturismo e se consolida como novo destino amazônico

Para Anna Laura, essa ascensão está diretamente ligada à forma como o viajante de luxo passou a escolher seus destinos.

"A gente percebe que a própria hospedagem passa a ser o motivo da viagem: a pessoa escolhe primeiro a cabana onde quer ficar e só depois olha para o destino", explica.

Segundo ela, o crescimento do glamping e do ecoturismo reflete uma busca por experiências personalizadas, sustentáveis e com conexão genuína com o lugar.

Na sequência do ranking aparece o enoturismo, voltado a viagens para regiões produtoras de vinho, com visitas a vinícolas e imersão nos processos de produção e na cultura local.

Já o turismo rural, quarto colocado, aproxima o visitante do dia a dia do campo, em vivências nas propriedades rurais, tradições e formas de produção agrícola.

Confira as 15 tendências mais pesquisadas pelos brasileiros:

  1. Glamping — 6.950 buscas/mês
  2. Ecoturismo — 5.567 buscas/mês
  3. Enoturismo — 2.250 buscas/mês
  4. Turismo rural — 2.167 buscas/mês
  5. Turismo social — 1.450 buscas/mês
  6. Turismo sustentável — 1.155 buscas/mês
  7. Cicloturismo — 1.040 buscas/mês
  8. Birdwatching — 822 buscas/mês
  9. Mototurismo — 778 buscas/mês
  10. Turismo de base comunitária — 702 buscas/mês
  11. Turismo cultural — 644 buscas/mês
  12. Turismo religioso — 634 buscas/mês
  13. Turismo de aventura — 502 buscas/mês
  14. Turismo espacial — 471 buscas/mês
  15. Turismo gastronômico — 371 buscas/mês

  • 1/10 (51º Arvo.)

  • 2/10 (51º Benedita)

  • 3/10 (53º Aizome.)

  • 53º A Baianeira: segunda unidade d’A Baianeira no MASP

    4/10 53º A Baianeira: segunda unidade d’A Baianeira no MASP (53º A Baianeira: segunda unidade d’A Baianeira no MASP)

  • 5/10 (55º Ori.)

  • 6/10 (56º Duq.)

  • 7/10 (57º Trintaeum: porco sem mágoas.)

  • 8/10 (58º Gata Gorda.)

  • 9/10 (59º Gero: carpaccio de abobrinha, alcaparras, parmesão e amêndoas.)

  • 10/10 (60º Cozinha Tupis 13: frango à paçoquinha.)

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