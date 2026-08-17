O novo luxo é natureza: glamping e ecoturismo lideram buscas dos brasileiros

"Natureza e luxo deixaram de ser conceitos opostos", afirma Anna Laura Wolff, cofundadora da Holmy, plataforma de curadoria em aluguel de temporada, à EXAME.

Se por muito tempo o imaginário do turismo de luxo esteve associado a grandes hotéis, resorts e estrutura de serviços, hoje o viajante está disposto a pagar mais por aquilo que se tornou escasso: privacidade, silêncio, natureza preservada, arquitetura integrada à paisagem e tempo para desacelerar.

A avaliação resume um movimento confirmado por um novo levantamento da Comparar Seguro de Viagem, plataforma especializada em comparação e contratação de seguro viagem, após mapear o volume médio mensal de buscas no Google entre julho de 2025 e junho de 2026 para listar um ranking das modalidades turísticas mais procuradas.

No topo do ranking aparece o glamping, contração de "glamour" e "camping", que combina hospedagem em meio à natureza com o conforto de estruturas mais sofisticadas do que as de um acampamento convencional.

Logo em seguida vem o ecoturismo, modalidade voltada a atividades em ambientes naturais com foco em conservação, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, conciliando a visitação turística com a valorização dos recursos naturais e impacto social.

A tendência confirma o que o Booking.com já havia destacado: 83% dos turistas do país desejam que seus gastos em viagens sejam revertidos para beneficiar as comunidades locais nos destinos escolhidos, segundo o relatório anual.

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Para Anna Laura, essa ascensão está diretamente ligada à forma como o viajante de luxo passou a escolher seus destinos.

"A gente percebe que a própria hospedagem passa a ser o motivo da viagem: a pessoa escolhe primeiro a cabana onde quer ficar e só depois olha para o destino", explica.

Segundo ela, o crescimento do glamping e do ecoturismo reflete uma busca por experiências personalizadas, sustentáveis e com conexão genuína com o lugar.

Na sequência do ranking aparece o enoturismo, voltado a viagens para regiões produtoras de vinho, com visitas a vinícolas e imersão nos processos de produção e na cultura local.

Já o turismo rural, quarto colocado, aproxima o visitante do dia a dia do campo, em vivências nas propriedades rurais, tradições e formas de produção agrícola.

Confira as 15 tendências mais pesquisadas pelos brasileiros:

Glamping — 6.950 buscas/mês Ecoturismo — 5.567 buscas/mês Enoturismo — 2.250 buscas/mês Turismo rural — 2.167 buscas/mês Turismo social — 1.450 buscas/mês Turismo sustentável — 1.155 buscas/mês Cicloturismo — 1.040 buscas/mês Birdwatching — 822 buscas/mês Mototurismo — 778 buscas/mês Turismo de base comunitária — 702 buscas/mês Turismo cultural — 644 buscas/mês Turismo religioso — 634 buscas/mês Turismo de aventura — 502 buscas/mês Turismo espacial — 471 buscas/mês Turismo gastronômico — 371 buscas/mês