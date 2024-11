Torra fresca: novidades para quem gosta de café

Um dos maiores e mais importantes eventos do mercado cafeeiro do Brasil e do mundo aconteceu na última semana em Belo Horizonte, Minas Gerais. A 12ª edição da Semana Internacional do Café (SIC) debateu o clima, a ciência e o futuro do setor durante três dias no Expominas. A SIC, como é conhecida, tem o objetivo de promover o café brasileiro para o Brasil e o mundo, mostrar o que há de mais inovador no mercado, trocar conhecimentos, impulsionar negócios e ampliar as oportunidades para toda a cadeia produtiva.

Xícara premiada

Um dos momentos mais esperados da SIC foi a premiação do Coffee of the Year (COY), quando foram revelados os 10 melhores produtores de arábica e os cinco de canéfora do Brasil. A edição deste ano teve número recorde de 570 amostras, com a maioria dos inscritos proveniente de Minas Gerais e Espírito Santo.

O café do Sítio Campo Azul, localizado no Caparaó, em Divino de São Lourenço, produzido por Paulo Roberto Alves, foi o campeão da categoria arábica (Hugo Cordeiro/NITRO/Divulgação)

A cerimônia, realizada no último dia da feira, em 22 de novembro, no Grande Auditório Robério Silva, destacou os melhores produtores de cafés brasileiros. O estado do Espírito Santo foi o grande campeão da premiação, conquistando o primeiro lugar nas duas categorias principais. O café do Sítio Campo Azul, localizado no Caparaó, em Divino de São Lourenço, produzido por Paulo Roberto Alves, foi o campeão da categoria arábica, com 90,25 pontos. Já na categoria canéfora, o vencedor foi o café do Sítio do Pedrão, em Jerônimo Monteiro, produzido por Antônio Cezar Demartini Landi, com pontuação de 86,42.

Outro destaque foi o Campeonato Brasileiro de Barista, onde Emerson Nascimento conquistou o título e representará o Brasil no World Barista Championship em Milão, em 2025.

Na competição mais antiga de barismo do país, cada competidor teve 15 minutos para preparar quatro espressos, quatro bebidas com leite vaporizado e quatro drinques de assinatura. Os juízes avaliaram critérios como sabor, qualidade e persistência da crema (espresso), harmonia entre café e leite, criatividade (bebida de assinatura) e manipulação profissional dos ingredientes, do moinho e da máquina de espresso.

Concurso Florada Premiada: iniciativa da 3 Corações, reconhecida pela ONU, valoriza as mulheres produtoras de café (Hugo Cordeiro/NITRO/Divulgação)

O Concurso Florada Premiada, uma iniciativa da marca 3 Corações, realizado também durante a Semana Internacional do Café, reconheceu mulheres produtoras de cafés especiais de Minas Gerais, Espírito Santo e Rondônia. A cerimônia, que reuniu 1,6 mil cafeicultoras e contou com mais de 780 inscrições, premiou as melhores produtoras nas categorias Arábica Via Úmida, Arábica Via Seca e Canéfora, com cafés das regiões Matas de Minas, Sul de Minas e Montanhas do Espírito Santo ocupando os primeiros lugares.

Blend sustentável

A Nespresso Professional, segmento da marca responsável por soluções em café para negócios, apresenta o lançamento do café Indonesia da linha Origins para seus parceiros comerciais.

Produzido com grãos Arábica de Sumatra, importante região do arquipélago da Indonésia, e cultivado por meio de práticas agrícolas sustentáveis e do Programa Nespresso AAA de Qualidade Sustentável, o Indonesia tem como resultado notas amadeiradas e de cereais maltados, adequado tanto para ser apreciado como Espresso (40 ml) quanto como Ristretto (25 ml).

Café Indonesia: notas amadeiradas e de cereais maltados (Alexandre Rezende/NITRO/Divulgação)

O café também se destaca pelo processo exclusivo e inovador de descascamento úmido, onde as cerejas de café são colhidas, fermentadas e lavadas manualmente em equipamentos rústicos. Ao contrário de outros métodos, os grãos são descascados enquanto ainda estão úmidos, resultando em uma cor azul-esverdeada, aroma doce de ervilhas verdes e uma textura mais achatada.

Origami Cup

Lançada no Brasil, na última edição do São Paulo Coffee Festival, a japonesa Origami, uma das marcas de acessórios para café mais desejadas do mundo, fará em dezembro a sua primeira competição voltada para o público apaixonado por café.

A Origami Cup, que nasceu em 2019 na Indonésia, e atualmente acontece em 14 países, é uma das maneiras que a marca encontrou para compartilhar momentos de descontração tendo o café como protagonista.

Origami: A marca, que é referência entre profissionais do café, nasceu da voz dos baristas. (Divulgação/Divulgação)

A competição tem o objetivo de reunir a comunidade do café para descobrir quem prepara a melhor xícara, usando o café fornecido pela organização.

“O evento é aberto ao público geral, coffee lovers, baristas, clientes ou não da marca, sem restrições. Nossa ideia é democratizar o acesso e o consumo de cafés especiais, mostrando que o café pode ocupar qualquer espaço”, afirma Melissa Hsu, diretora executiva Origami Brasil e responsável por trazer a empresa para o país.

O evento, que acontecerá no dia 13 de dezembro, na sede da Café Store, localizada na Vila Buarque, em São Paulo, é gratuito e aberto ao público.

Copa Origami 2024

Competição: 13 de dezembro (sexta-feira) — Horário: 18h

Local: Café Store — Rua Barão de Tatuí, 387 — Vila Buarque, São Paulo/SP