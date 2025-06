Hora do café: confira as novidades e os lançamentos do setor

Café no Taste São Paulo Festival 2025

A Nespresso, empresa que desde 2006 vende cápsulas, máquinas e acessórios para café no país, apresenta uma experiência que vai além da degustação para o Taste São Paulo Festival 2025, festival gastronômico que acontece de 13 a 29 de junho, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Inspirada pela campanha global “O Grande Mistério do Café”, estrelada por George Clooney, a Nespresso transforma seu estande em um cofre que guarda os maiores tesouros da marca: seus cafés de alta qualidade.

Entre as ativações, o público poderá participar de testes ocultos com os cafés icônicos da marca e suas versões descafeinadas. Quem identificar se o café degustado é a versão original ou decaffeinato leva um gift da marca para casa.“Cada xícara de Nespresso carrega mais do que sabor, ela carrega intenção, origem e excelência. Ao tratarmos o café como uma joia, celebramos sua iconicidade e a superioridade que buscamos em cada detalhe: do grão ao design, da extração ao impacto. No Taste, queremos que o público perceba isso com todos os sentidos, numa jornada que é ao mesmo tempo sensorial e emocional”, destaca Mariana Marcussi, diretora de Marketing e Sustentabilidade da Nespresso Brasil.

A pausa para um café Nespresso também estará garantida no festival (Divulgação/Divulgação)

O estande contará ainda com masterclasses conduzidas por coffee experts de Nespresso, com turmas de até 12 pessoas em sessões a cada 30 minutos. Os participantes poderão aprender sobre preparo, harmonização e receitas especiais com os cafés mais celebrados da marca, como o Arpeggio, e suas versões descafeinadas. As inscrições são feitas no local, aos finais de semana. Além disso, será possível adquirir máquinas com oferta especial por meio de delivery.

A pausa para um café Nespresso também estará garantida no estande, com cafés sendo vendidos em prol de um objetivo ainda maior. Unindo excelência com propósito, a marca retoma sua colaboração com o chef Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, para apoiar o projeto Quebrada Alimentada, que beneficia cerca de 100 famílias em situação de vulnerabilidade em São Paulo. Toda a arrecadação com cafés vendidos no estande será destinada à iniciativa, fortalecendo vínculos e oportunidades por meio da gastronomia.

Nespresso no Taste São Paulo Festival 2025

Quando: de 13 a 29 de junho

de 13 a 29 de junho Horários: Sextas, das 17h às 23h. Sábados, das 12h às 23h. Domingos, das 11h às 20h.

Sextas, das 17h às 23h. Sábados, das 12h às 23h. Domingos, das 11h às 20h. Local: Parque Villa-Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros – São Paulo, SP.

Café com arte

Patrocinadora da exposição Pop Brasil: Vanguarda e nova figuração, 1960-70, em cartaz na Pina Contemporânea, em São Paulo — que reúne 250 obras de mais de 100 artistas e retrata a efervescência cultural das décadas de 1960 e 1970 —, a Dolce Gusto reforça sua conexão com a instituição e com a arte contemporânea ao lançar uma edição especial de máquinas com estampa criada pela designer e ilustradora Paula Cruz.

A exposição marca a estreia de Nescafé Dolce Gusto no museu, e essa chegada acontece, não por acaso, na Pina Contemporânea, espaço dedicado às linguagens visuais mais ousadas e experimentais. O apoio a uma exposição que celebra a ruptura estética e o pensamento crítico dos anos 1960 e 1970 reforça o posicionamento de Nescafé Dolce Gusto como uma marca de vanguarda, que combina tecnologia, design e praticidade, conectando-se de forma genuína com movimentos culturais que propõem novas formas de ver, sentir e consumir.

Edição limitada das máquinas personalizadas, com aplicação artesanal realizada por Bruna Godoy e arte de Paula Cruz (Divulgação/Divulgação)

“Estar na Pina Contemporânea com uma mostra como Pop Brasil representa um momento especial para Nescafé Dolce Gusto. Somos uma marca que valoriza a liberdade criativa, o novo, o diferente. E enxergamos tudo isso nas obras do roteiro. Essa parceria nos aproxima ainda mais de um público que busca experiências culturais autênticas, com significado e identidade”, afirma Daniele Mendonça, gerente de Marketing de Nescafé Dolce Gusto.

A edição limitada das máquinas personalizadas, com aplicação artesanal realizada por Bruna Godoy, estará disponível com exclusividade na loja da Pina Contemporânea no período da exposição. A ação é um desdobramento da colaboração iniciada em 2023, quando Nescafé lançou, em parceria com o museu, o roteiro Origens do Café. O percurso, guiado por 12 obras do acervo permanente da Pinacoteca, apresentou uma linha do tempo visual da presença do café na arte brasileira, com criações que atravessam três séculos e revelam o papel simbólico, econômico e social da bebida na construção do imaginário nacional.

Exposição Pop Brasil: vanguarda e nova figuração, 1960-70

Local: Pinacoteca de São Paulo – Edifício Pina Contemporânea | Grande Galeria.

Pinacoteca de São Paulo – Edifício Pina Contemporânea | Grande Galeria. Quando: de 31 de maio a 5 de outubro de 2025.

de 31 de maio a 5 de outubro de 2025. Horário: De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada permitida até 17h). Quinta-feira com horário estendido na Pina Luz, das 10h às 20h (gratuito a partir das 18h). 2º domingo do mês — gratuidade Mantenedora B3.

De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada permitida até 17h). Quinta-feira com horário estendido na Pina Luz, das 10h às 20h (gratuito a partir das 18h). 2º domingo do mês — gratuidade Mantenedora B3. Ingressos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia-entrada) | Entrada gratuita aos sábados Ingresso único dá acesso aos três edifícios da Pinacoteca e é válido somente para o dia selecionado

Café solúvel do Brasil passará a contar com selos de qualidade

Os cafés solúveis do Brasil passarão a contar com Selos de Qualidade da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics). O primeiro produto a receber a estampa será o Café Orgânico Instantâneo Native.

A Native é a maior empresa de produtos orgânicos do Brasil e uma das líderes globais do setor exportando para mais de 70 países. Pioneira na produção de açúcar orgânico, recebeu sua primeira certificação orgânica em 1997, sempre com foco em práticas agrícolas sustentáveis, rastreabilidade e preservação ambiental. Seu portfólio inclui mais de 100 produtos orgânicos certificados, distribuídos em 20 categorias, como açúcar, café, azeites, chocolates, sucos, massas, cereais e snacks.

A criação dos Selos de Qualidade Abics integra as ações da entidade para fomentar o consumo de café solúvel e se deu com base no protocolo de análise sensorial desenvolvido pela Associação em parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), cuja metodologia avalia a intensidade dos atributos de cada produto.

Os selos são divididos em três categorias: “Excelência”, concedido aos cafés com atributos intensos de acidez, doçura, frutado e aroma mais floral e mel; “Premium”, ao produto com notas sensoriais marcantes e intensas, como chocolate, amêndoas e amadeirado e com potência média no paladar; e “Clássico”, que estampa os solúveis com notas de amadeirado, mais potência e baixa acidez.

“A ideia não é classificar os cafés por sua qualidade específica, mas, sim, identificar seus atributos e apresentar para quais usos eles melhor se adaptam, seja ao consumo puro, com leite, capuccinos, para produção de bebidas prontas, cápsulas de múltiplas medidas, barras de cereais, doces e sorvetes, na confeitaria ou como base para pratos da gastronomia, entre tantas outras possibilidades que existem”, explica Eliana Relvas, consultora da Abics para o mercado interno.

Atualmente, 21 marcas de café solúvel já foram certificadas no Brasil, por meio de avaliações realizadas por profissionais treinados e capacitados pela Abics, como Instant Coffee Graders (IC Graders), que se tornaram aptos a avaliar e emitir laudos de análise sensorial com base no protocolo desenvolvido pela entidade em cooperação técnica com o Ital. “Esses produtos certificados englobam as principais marcas que estão no mercado brasileiro e o Café Native será o primeiro a aplicar o selo nas embalagens”, completa.