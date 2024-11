Mulher no volante, segurança constante: é o que indica a Estapar

A rede de estacionamentos Estapar tem avançado nas ações pela contratação de mulheres nas suas garagens, área ainda majoritariamente masculina. Além de ter uma melhoria no cenário de diversidade da empresa, a iniciativa também mostrou uma redução nos acidentes com veículos.

Desde 2022, a empresa conta com garagens compostas por equipes inteiramente femininas, que ocupam desde as funções operacionais, como manobristas, até as posições de liderança. São, ao todo, 30 estacionamentos e duas filiais do rotativo Zona Azul formados exclusivamente por profissionais mulheres.

De acordo com Monara Souza, líder de gente e gestão da Estapar, a criação do programa afirmativo para a contratação de mulheres busca criar um espaço acolhedor e que permita o desenvolvimento profissional delas.

“Essa é uma das missões da nossa equipe de atração de talentos. A iniciativa nasceu a partir da necessidade de transformar as garagens em ambientes de trabalho mais inclusivos e respeitosos”, explica.

Redução de acidentes

Além do impacto social positivo, a iniciativa apresentou uma redução significativa nos casos de sinistralidade, ou seja, acidentes envolvendo danos aos veículos que utilizam o estacionamento.

De acordo com Souza, o perfil masculino muito presente no setor de estacionamentos é uma das dificuldades para a captação e retenção de profissionais mulheres. A empresa espera aprimorar a recepção nos locais e reduzir a rotatividade das funcionárias.

“Além de melhorar a questão do turnover, também proporcionamos oportunidades às mulheres em um ambiente com uma gestão humanizada e inclusiva”, explica.

Desde a etapa de seleção, pelos testes de aptidão supervisionados por mulheres, até a formulação de uniformes específicos para o corpo feminino, a empresa buscou adaptar os locais para a melhor adaptação das profissionais.

Ao todo, a equipe dos estacionamentos Estapar já conta com mais de 1.600 mulheres atuando em 16 Estados. Na área administrativa, a companhia tem 42% de lideranças femininas. No restante das posições, elas representam 25% dos postos de trabalho.