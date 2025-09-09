ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Da quase extinção a renda: pirarucu vira negócio com manejo sustentável na Amazônia

Flutuante instalado no Amazonas ajuda a processar o peixe na Amazônia; projeto de 4 anos já capacitou centenas de manejadores

O projeto tem estimulado a participação de jovens e mulheres no processamento e comercialização do pescado (JBS/Divulgação)

O projeto tem estimulado a participação de jovens e mulheres no processamento e comercialização do pescado (JBS/Divulgação)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16h00.

Quem já foi para a Amazônia, com certeza conhece ele: o pirarucu, gigante dos rios que pode chegar a 200 quilos e 3 metros de comprimento. Mas o que poucos sabem é que esse peixe símbolo da biodiversidade quase desapareceu nas últimas décadas — e sua recuperação depende hoje do trabalho de comunidades ribeirinhas que encontraram na conservação uma forma de subsistência.

Nesta terça-feira, 9, a comunidade de Ingaiora, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, em Fonte Boa (AM), recebe um flutuante de pré-beneficiamento do pirarucu. A estrutura faz parte do projeto Cadeia Produtiva do Pirarucu Manejado, desenvolvido pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) com apoio do Bradesco.

O flutuante tem capacidade para processar até 70 toneladas de pirarucu inteiro eviscerado por safra e atenderá 60 manejadores de três comunidades locais. A proposta é garantir melhores condições de higiene e conservação do pescado logo após a captura, reduzindo perdas e aumentando a qualidade do produto.

"O flutuante de Ingaiora representa mais do que uma estrutura física. Ele aproxima o beneficiamento das áreas de manejo, reduz custos logísticos, melhora a segurança do trabalho e amplia a autonomia das associações locais", afirma Edvaldo Correa, gerente do Programa de Prosperidade na Floresta da FAS.

Manejo sustentável

A iniciativa começou em 2021 e já passou por outras fases. Na primeira etapa, concluída em 2023, 369 pessoas receberam capacitações que buscaram melhorar técnicas tradicionais de manejo. Na segunda fase, foram feitas melhorias em infraestrutura e treinamentos em gestão de negócios.

Durante esse período, 153 manejadores das Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Piagaçu Purus participaram da Feira do Pirarucu, em Manaus, onde foram comercializadas mais de 33 toneladas do pescado para 2.800 clientes.

O projeto também incluiu palestras de educação financeira conduzidas por voluntários do Bradesco. Agora, na terceira fase, além do flutuante, estão previstos aprimoramentos no monitoramento do pescado, novas capacitações e a continuidade da feira de comercialização.

Espécie em recuperação

O pirarucu estava ameaçado de extinção, mas pesquisas do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá indicam recuperação da população nas últimas décadas. O manejo é feito seguindo cotas definidas cientificamente, com o objetivo de manter o equilíbrio ecológico e garantir a reprodução da espécie.

"Projetos como este mostram que é possível conciliar conservação ambiental com desenvolvimento econômico local. A entrega do flutuante consolida uma jornada de quatro anos de apoio contínuo à cadeia produtiva do pirarucu", destaca Silvana Machado, diretora-executiva de recursos humanos e sustentabilidade do Bradesco.

O projeto tem estimulado a participação de jovens e mulheres no processamento e comercialização do pescado, ampliando as oportunidades de renda na região. Cada peixe comercializado segue as regras do manejo controlado, conduzido pelas próprias comunidades locais.

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    1/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (IMG_7071)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    2/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Amazonia

    3/53 Amazonia (Amazonia1)

  • Amazonia

    4/53 Amazonia (Amazonia)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    5/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7024)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    6/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (IMG_7058)

  • Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    7/53 Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7110)

  • Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    8/53 Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7092)

  • Embarcação no Rio Amazonas

    9/53 Embarcação no Rio Amazonas (_MG_7089)

  • Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    10/53 Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7085)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    11/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)

    12/53 Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME) (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    13/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7040)

  • Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)

    14/53 Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME) (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    15/53 Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_6941)

  • Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    16/53 Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_6942)

  • Barco no Rio Amazonas

    17/53 Barco no Rio Amazonas (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)

    18/53 Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME) (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    19/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    20/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7004)

  • Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023-

    21/53 Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023- (_MG_7016)

  • 22/53 (_MG_7019)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    23/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7027)

  • Ribeirinhos no rio Amazonas

    24/53 Ribeirinhos no rio Amazonas (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Trecho de floresta no Pará

    25/53 Trecho de floresta no Pará (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • 26/53 (Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)

  • Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    27/53 Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)

  • Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    28/53 Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    29/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_9035)

  • Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    30/53 Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8917)

  • Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    31/53 Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8817)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    32/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8798)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    33/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8768)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    34/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8745)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    35/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8739)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    36/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8468)

  • Samaúma a grande arvore da Amazônia - Amazonia - Parque Nacional do Jaú - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    37/53 Samaúma a grande arvore da Amazônia - Amazonia - Parque Nacional do Jaú - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8567)

  • Rio Negro, na Amazônia

    38/53 Rio Negro, na Amazônia (Amazônia)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    39/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8680_1)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    40/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8683_1)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    41/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8697_1)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    42/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8704_1)

  • Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    43/53 Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8237)

  • 44/53 (IMG_8156_1)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    45/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    46/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    47/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (IMG_0640)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    48/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (IMG_0642)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    49/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    50/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    51/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    52/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (IMG_0655)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    53/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

Acompanhe tudo sobre:AmazôniaPeixesFlorestasAgropecuáriaPesca

Mais de ESG

Aquecimento global impacta dieta: consumo de açúcar cresce com o calor

Aegea inaugura hub de inovação para combater desafios do saneamento no Brasil

Calor extremo ameaça a Copa de 2026 — e o futuro de crianças que sonham com o futebol, diz estudo

Petlove lança primeira coleção própria e reverte 100% do lucro para ONG animal

Mais na Exame

Tecnologia

Intel anuncia mudanças na liderança em meio à reestruturação

Brasil

Zona Sudoeste: conheça a nova região no Rio, composta por Barra da Tijuca e bairros vizinhos

Carreira

Escassas e valiosas: habilidades de IA que já garante salários de R$ 50 mil

Mercados

Iphone 17 não anima investidores e Apple recua na bolsa após lançamento