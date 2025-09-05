ESG

Da floresta às redes: Mercado Livre lança capacitação para impulsionar negócios locais da Amazônia

Às vésperas da COP30, parceria do marketplace com escola de creators Flint vai ensinar empreendedores a usar redes sociais para ampliar vendas de produtos da sociobiodiversidade

A Amazônia abriga o maior potencial em bioeconomia: somente o Pará poderia aumentar o PIB em R$ 816 milhões ao PIB com este novo modelo (Leandro Fonseca /Exame)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 15h00.

Última atualização em 5 de setembro de 2025 às 15h26.

Em alusão ao Dia da Amazônia, o Mercado Livre firmou uma parceria estratégica com a escola de creators Flint para capacitar jovens empreendedores da floresta no digital.

A iniciativa quer impulsionar pequenos negócios no bioma e aumentar vendas de produtos da sociobiodiversidade, por meio de aulas práticas de marketing e redes sociais. Os interessados podem se inscrever neste site até o dia 16 de setembro.

O projeto faz parte do programa "Biomas a um clique", que desde 2020 atua para fortalecer cadeias produtivas sustentáveis da região, e conecta os negócios ao ecossistema de soluções do Mercado Livre, desde a fintech até o marketplace.

"Já somos parceiros de empreendedores locais oferecendo ferramentas de acesso ao mercado e oportunidades de crescimento para as marcas", destacou Laura Motta, Gerente Sênior de Sustentabilidade do Mercado Livre.

Segundo a executiva, a união com a Flint nasce com o objetivo de potencializar o impacto que hoje é gerado fora das redes: "É sobre criar valor dentro delas, com autenticidade, propósito e transformando essas histórias em resultados reais para os territórios".

A capacitação também nasce em um momento estratégico. Dados da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea-AM) mostram que 4.445 novos negócios foram registrados este ano, com crescimento de 38% na movimentação de atos empresariais.

No segundo semestre de 2025, especialistas destacam uma tendência: vários setores devem ganhar força e ter maior visibilidade devido a COP30 em Belém do Pará.

A grande conferência do clima será como uma vitrine, revelando todo potencial brasileiro em soluções verdes e bioeconomia. 

Além disso, o programa pretende mostrar como a fluência na linguagem digital pode abrir portas, criar conexões e ampliar o alcance de histórias da região. A proposta é mostrar como transformar conhecimento em conteúdo, rotina em presença digital e produtos locais em oportunidades, destacou o marketplace.

"Integrar esse movimento, presenteando os produtores da Amazônia por meio de capacitação, é uma honra para a Flint. Essa evolução dos profissionais vai muito além da comunicação criativa. Ela afeta diretamente a sustentabilidade, com a ampliação do alcance dos produtos locais a mais lugares do Brasil", complementou Christian Rôças, fundador e CEO da Flint.

