Da floresta às redes: Mercado Livre lança capacitação para impulsionar negócios locais da Amazônia

Em alusão ao Dia da Amazônia, o Mercado Livre firmou uma parceria estratégica com a escola de creators Flint para capacitar jovens empreendedores da floresta no digital.
A iniciativa quer impulsionar pequenos negócios no bioma e aumentar vendas de produtos da sociobiodiversidade, por meio de aulas práticas de marketing e redes sociais. Os interessados podem se inscrever neste site até o dia 16 de setembro.
O projeto faz parte do programa "Biomas a um clique", que desde 2020 atua para fortalecer cadeias produtivas sustentáveis da região, e conecta os negócios ao ecossistema de soluções do Mercado Livre, desde a fintech até o marketplace.
"Já somos parceiros de empreendedores locais oferecendo ferramentas de acesso ao mercado e oportunidades de crescimento para as marcas", destacou Laura Motta, Gerente Sênior de Sustentabilidade do Mercado Livre.
Segundo a executiva, a união com a Flint nasce com o objetivo de potencializar o impacto que hoje é gerado fora das redes: "É sobre criar valor dentro delas, com autenticidade, propósito e transformando essas histórias em resultados reais para os territórios".
A capacitação também nasce em um momento estratégico. Dados da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea-AM) mostram que 4.445 novos negócios foram registrados este ano, com crescimento de 38% na movimentação de atos empresariais.
No segundo semestre de 2025, especialistas destacam uma tendência: vários setores devem ganhar força e ter maior visibilidade devido a COP30 em Belém do Pará.
A grande conferência do clima será como uma vitrine, revelando todo potencial brasileiro em soluções verdes e bioeconomia.
Além disso, o programa pretende mostrar como a fluência na linguagem digital pode abrir portas, criar conexões e ampliar o alcance de histórias da região. A proposta é mostrar como transformar conhecimento em conteúdo, rotina em presença digital e produtos locais em oportunidades, destacou o marketplace.
"Integrar esse movimento, presenteando os produtores da Amazônia por meio de capacitação, é uma honra para a Flint. Essa evolução dos profissionais vai muito além da comunicação criativa. Ela afeta diretamente a sustentabilidade, com a ampliação do alcance dos produtos locais a mais lugares do Brasil", complementou Christian Rôças, fundador e CEO da Flint.
