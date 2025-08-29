Ele superou golpe e enchente para erguer um negócio de R$ 30 milhões com riquezas da Amazônia

Quando Danniel Pinheiro pegou as chaves do galpão onde a primeira fábrica da Biozer seria montada, em 2016, o entusiasmo logo deu lugar à frustração. O que deveria ser o primeiro passo para tirar do papel o sonho do pai, um renomado cientista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, virou um golpe.

O local estava vazio – o antigo proprietário havia levado portas, janelas, divisórias... e, como se não bastasse, um cano estourou no mês seguinte, inundando o galpão com meio metro de água. “A sensação foi de total desamparo”, lembra Pinheiro.

Mas ele não desistiu. Com a ajuda do sócio Amaral Neto, o manauara começou do zero. Pintaram o galpão, compraram equipamentos e decidiram apostar numa linha de cosméticos. Não era só sobre vender produtos: era sobre contar a história da Amazônia para o mundo, com ingredientes locais e um respeito profundo pela biodiversidade.

A ideia da Biozer começou em 2008, mas foi em 2016 que a empresa começou a dar passos firmes para se tornar um negócio de impacto. O pai de Danniel, o Dr. Carlos Clomir, era um cientista apaixonado pela Amazônia e suas riquezas naturais.

Após décadas de pesquisa no Inpa, ele criou a base científica que sustentaria o negócio. Mas foi a visão empreendedora de Pinheiro e a experiência industrial de Amaral Neto que fizeram a Biozer alçar voo.

A Biozer teve um crescimento de 150% em 2024, alcançando R$ 30 milhões em receita, contra R$ 12 milhões no ano anterior. Isso levou a empresa a conquistar o 67° lugar na categoria de 2 a 5 milhões de reais no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

Amazônia num potinho

Hoje, a Biozer é mais do que uma fabricante de cosméticos. Com a marca Simbiose Amazônica, já exporta para cinco países ativos amazônicos como cupuaçu, açaí e guaraná. Além de itens para pele, tem também velas e sprays aromáticos.

A marca também cresce na vertical de B2B, fabricando produtos para ao menos dez marcas, como a linha de produtos da atriz Glória Pires e a Bemol.

"A colaboração com outras marcas tem sido um marco para nós", diz Pinheiro. "Ela permite que ampliemos nossa cadeia produtiva e impactemos mais diretamente as comunidades extrativistas da Amazônia."

Agora, com a meta de atingir R$ 50 milhões em faturamento até o fim do ano, a Biozer planeja expandir a atuação internacional e diversificar o portfólio. Nos próximos cinco anos, quer apostar no setor farmacêutico e desenvolver, por exemplo, antissépticos.

Para Pinheiro, a verdadeira missão da Biozer vai além dos números: é transformar a Amazônia, não apenas em um fornecedor de matéria-prima, mas em um centro de inovação, capaz de gerar produtos que respeitam a natureza e têm valor agregado. A empresa está desenvolvendo uma miniusina para ser doada a uma comunidade, que produzirá óleo de abacaxi e terá a Biozer como uma das clientes.

"Eu sou um manauara, e sinto que tenho o dever de levar a Amazônia para um novo patamar, de forma sustentável e inovadora", diz o empreendedor.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.