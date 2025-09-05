Amazônia: projeto quer cultivar 100 mil mudas de guaraná até 2026 e fortalecer agricultura familiar

Neste 5 de setembro, quando celebramos o Dia da Amazônia, uma iniciativa que une bioeconomia e a preservação ambiental surge do coração da floresta.
Em Maués, município amazonense conhecido como berço do guaraná, a Ambev anunciou a expansão do viveiro de mudas da Fazenda Santa Helena, onde nasce parte do fruto que dá origem ao Guaraná Antarctica.
A ampliação do espaço tem um propósito nobre: doar as mudas para a comunidade local, com meta de produzir mais de 100 mil unidades até 2026.
A iniciativa ocorre em um momento em que cresce o debate sobre formas sustentáveis de produção na Amazônia, especialmente pela aproximação da COP30. Em Maués, o guaraná representa uma das principais fontes de renda para centenas de famílias rurais.
Bioeconomia na Amazônia
A Ambev atua na região desde 1962, desenvolvendo uma cadeia de fornecimento que envolve tanto a Fazenda Santa Helena quanto produtores locais de Maués. O Guaraná Antarctica utiliza frutos de ambas as fontes para sua produção.
Em Maués, o cultivo do guaraná ocorre em sistemas agroflorestais, onde pequenas áreas de produção são intercaladas com mata nativa. Este modelo difere dos grandes monocultivos e busca manter a biodiversidade local.
A Fazenda Santa Helena, com área total de 1.070 hectares, destina 20% do território para o cultivo do guaraná, mantendo os demais 80% com vegetação nativa preservada.
"Guaraná Antarctica é um ícone nacional e, falar sobre ele, é falar de Amazônia e de centenas de produtores locais que trabalham para preservar essa cultura", afirma Luiz Gustavo Talarico, head de sustentabilidade da Ambev.
Números da operação
Segundo a empresa, o programa já beneficiou mais de 1,5 mil famílias na região. As atividades incluem aquisição de frutos, transferência de tecnologia e capacitação de produtores.
"Para os próximos 100 anos, queremos continuar construindo uma história que gere ainda mais impacto positivo, respeitando as pessoas e o meio ambiente", conta Luiz Gustavo sobre os planos futuros da companhia.
