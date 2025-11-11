ESG

COP30: 41% dos brasileiros não esperam mudanças após a Conferência

Pesquisa Genial/Quaest avalia que parcela significativa da população não acredita que haverá mudanças reais após a COP30

Para 84% dos brasileiros, o setor produtivo é o principal culpado pelas mudanças no clima (Leandro Fonseca /Exame)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 14h50.

Cerca de 41% dos brasileiros acreditam que a realização da COP30 não fará nenhuma diferença para o Brasil. Essa é uma das descobertas da pesquisa Genial/Quaest, divulgada na manhã desta terça-feira, 11.

A mesma fatia da população, de 41%, acredita que os efeitos esperados são positivos. Os que creem que a COP pode gerar efeitos negativos chegam a 7% da população. 11% das pessoas não sabem ou não responderam.

Mais da metade dos brasileiros não sabiam até o começo de novembro que a 30ª Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas seria realizada em Belém. Cerca de 48% dos participantes já sabiam que a capital paraense seria a sede da COP30, enquanto 1% não tinham conhecimento ou preferiram não responder. Na divisão entre regiões, o Centro-Oeste e Norte são as áreas do país em que mais pessoas sabiam sobre onde seria realizada a conferência climática, com 61% dos respondentes já cientes do assunto.

No Sul e Sudeste, a taxa da população que sabia que a COP30 será realizada em Belém chega, respectivamente, a 53% e 50%. A região que menos sabia da informação é o Nordeste, com apenas 37% da população ciente do tema.

Cerca de 61% dos entrevistados no Nordeste responderam que só ficaram sabendo sobre a Conferência durante a pesquisa. No Sudeste, a taxa chegou a 49%; no Sul, 47% e no Centro-Oeste e Norte, 38%.

Maioria percebe a mudança do clima

A urgência de discutir as mudanças climáticas é tema ainda de outra pesquisa da Quaest, que avalia a percepção dos brasileiros sobre as mudanças do clima. Cerca de 94% dos brasileiros dizem que já sentiram ao menos um efeito das mudanças climáticas nas regiões onde mora, enquanto apenas 3% afirmam nunca ter sentido nenhum efeito.

O efeito extremo mais sentido foram as ondas de calor intenso, descrito por 69% dos participantes da pesquisa. Em seguida estão as secas, citadas por 42%; a mudança no padrão das estações do ano, com 35%, as geadas e ondas de frio, com 34%, os incêndios florestais, com 32%, e as chuvas acima do normal, também 32%. Todos esses casos têm gerado uma preocupação em 77% dos brasileiros.

E quem se responsabiliza por esses eventos extremos? Para 84% dos brasileiros, o setor produtivo é o principal culpado pelas mudanças no clima, seguido pela sociedade de consumo, com 38% das avaliações. O governo e o poder público seriam os culpados para 29% das pessoas, enquanto 6% não conseguem encontrar um culpado.

