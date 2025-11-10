ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

COP30: o plano para somar R$ 40 bilhões ao PIB passa pela Amazônia

Ricardo Mussa, da SB COP, conversou com a EXAME sobre o Legacy Report, documento com mais de 600 cases de sucesso do setor privado com foco no desenvolvimento sustentável do bioma

Ricardo Mussa, da SB COP: “Cerca de 80% das emissões do mundo estão no setor privado" (Leandro Fonseca/Exame)

Ricardo Mussa, da SB COP: “Cerca de 80% das emissões do mundo estão no setor privado" (Leandro Fonseca/Exame)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19h17.

Última atualização em 10 de novembro de 2025 às 19h35.

Belém — Acelerar o desenvolvimento sustentável e transformar a Amazônia em um motor da economia brasileira pode gerar um acréscimo de R$ 40 bilhões ao PIB brasileiro, criar 312 mil empregos e conservar 81 milhões de hectares. Essa é a projeção da Sustainable Business COP (SB COP), iniciativa criada pela Confederação Nacional da Indústria com foco em unir o setor privado nas discussões da 30ª Conferência Climática da ONU.

Nesta segunda-feira, 10, primeiro dia da COP30, a SB COP lançou o Legacy Report (Relatório Legado, na tradução livre), documento que traduz os desafios globais do clima para a realidade brasileira, com foco na implementação. O documento ainda apresenta uma visão direcionada para a Amazônia, uma vez que a COP30 é sediada em Belém. O trabalho une discussões sobre bioeconomia, transição energética, finanças e empregos verdes, saúde e contabilidade de carbono.

Segundo Ricardo Mussa, chair da SB COP, o relatório surgiu a partir de uma provocação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Lula pediu que pensássemos recomendações que fossem aplicáveis a realidade brasileira. E a ideia é que esse documento seja replicável para as COPs futuras, ou seja, quando a COP for realizada na Austrália, a CNI local apresente o seu Legado”, explica.

Estudo com empresas na prática

A pesquisa mobilizou mais de 40 milhões de empresas em 60 países e levantou mais de 600 casos de sucesso para comprovar a realização das práticas e soluções sustentáveis pelo setor privado. Assim, reúne opções de práticas e investimentos que podem guiar mais companhias na busca pela sustentabilidade.

Entre os modelos levantados estão o caso da Natura, fabricante de cosméticos, que passou a usar blended finance para preservar 2 milhões de hectares. Assim, a companhia une diferentes fontes de capital, como filantrópico, público, concessional e privado, para viabilizar investimentos de impacto.

Além dessa prática, um modelo utilizado pela JBS, indústria alimentícia, trabalha a regularização ambiental e a regeneração produtiva em mais de 8 mil fazendas. Dessa forma, a companhia oferece assistência técnica, ambiental e gerencial para produtos agrícolas, o que ajuda na transição para o agronegócio sustentável.

Mussa contou em entrevista à EXAME que se trata de um incentivo para que o setor privado use sua expertise para acelerar programa nos países-sede da COP. “É um impacto enorme nos direcionamentos dos investimentos na Amazônia, mas que também pode ser replicado em outros lugares”, explica.

A partir do lançamento, a SB COP propõe um plano de ação em cinco pilares:

  1. Definição de políticas públicas e marcos regulatórios;
  2. Fornecimento de financiamento e incentivos;
  3. Fortalecimento das cadeias de valor;
  4. Entrega de serviços essenciais;
  5. Promoção de empregos e habilidades verdes.

A ideia agora é garantir a continuidade das estratégias de implementação para além da COP atual. “O documento não encerra o debate, mas marca uma etapa fundamental. Ele orienta os próximos passos e reforça a necessidade de um compromisso permanente, com visão de futuro e união entre os diferentes setores da sociedade, para que o Brasil atinja todo o seu potencial”, explica Mussa.

Setor privado na COP30

As oportunidades para o setor privado, no entanto, são muitas, segundo o chair.

“Vejo esta como a COP que mais ofereceu abertura para setor privado. Estamos falando menos de negociação e mais de implementação, o que é essencial para a agenda das empresas”, explica.

“Cerca de 80% das emissões do mundo estão no setor privado. Por isso, temos que fazer parte do processo de implementar ações. Espero que o principal legado da COP seja essa maior abertura do setor privado e o plano de ação para os próximos cinco anos”, conta.

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    1/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    2/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    3/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    4/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    5/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    6/25 COP30 - Belem Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém)

  • COP30 - Belem - Principe William Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    7/25 COP30 - Belem - Principe William Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Principe William)

  • COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    8/25 COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Sala de Imprensa)

  • COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    9/25 COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Sala de Imprensa)

  • COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    10/25 COP30 - Belem - Sala de Imprensa Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Imprensa)

  • COP30 - Belem - Valter Correia da Silva, Secretário Extraordinário da COP 30 Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    11/25 COP30 - Belem - Valter Correia da Silva, Secretário Extraordinário da COP 30 Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Correia da Silva, Secretário Extraordinário)

  • COP30 - Belem - Fernando Haddad - Marina Silva - Sonia Guajajara Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    12/25 COP30 - Belem - Fernando Haddad - Marina Silva - Sonia Guajajara Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Fernando Haddad - Marina Silva - Sonia Guajajara)

  • COP30 - Belem - Fernando Haddad Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025

    13/25 COP30 - Belem - Fernando Haddad Foto: Leandro Fonseca Data: 06/11/2025 (COP30 - Belém - Fernando Haddad)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula chega para foto oficial Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    14/25 COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula chega para foto oficial Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Lula chega para foto oficial)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    15/25 COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    16/25 COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Fotografos registram a foto da família)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    17/25 COP30 - Belem - Foto de Familia Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • Presidente Lula cumprimenta autoridades estrangeiras durante foto de família da COP30, em Belém

    18/25 Presidente Lula cumprimenta autoridades estrangeiras durante foto de família da COP30, em Belém (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    19/25 COP30 - Belem - Foto de Familia Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • Presidente Lula cumprimenta autoridades estrangeiras durante foto de família da COP30, em Belém

    20/25 Presidente Lula cumprimenta autoridades estrangeiras durante foto de família da COP30, em Belém (COP30 - Belém - Lula conversa com líderes)

  • COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025

    21/25 COP30 - Belem - Foto de Familia - Lula na foto oficial - Líderes posam para foto de família na Cúpula pré-COP30 em Belém Foto: Leandro Fonseca Data: 07/11/2025 (COP30 - Belém - Lula na foto da família)

  • Foto de família com chefes de Estado na COP30

    22/25 Foto de família com chefes de Estado na COP30 (COP30 - Belém - Lula na foto da família)

  • COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025

    23/25 COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025 (COP30 - Belem - Marina Silva falndo para jornalistas)

  • COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025

    24/25 COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025 (COP30 - Belem - Marina Silva falndo para jornalistas)

  • COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025

    25/25 COP30 - Belem - Marina Silva Foto: Leandro Fonseca 07/11/2025 (COP30 - Belem - Marina Silva falndo para jornalistas)

Acompanhe tudo sobre:COP30Empresas privadasSustentabilidade

Mais de ESG

Youcom aposta em zíper feito de garrafa PET para reduzir impacto

Alemanha e Espanha destinam US$ 100 milhões para resiliência climática na COP30

Alerta: 'É quase inevitável que o aquecimento global ultrapasse 1,5°C no curto prazo'

COP30: gigantes das emissões ficaram de fora da foto da Cúpula do Clima

Mais na Exame

Brasil

Governo do PR coloca presos para reconstruir escolas atingidas por tornado

Negócios

O corretor por trás das vendas do Senna Tower, o prédio residencial mais alto do mundo

Mercados

Ibovespa completa 11 sessões seguidas de recorde de fechamento

Carreira

Aprenda os cinco estilos de gestão que transformam conflito em respeito e engajamento