ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

Pavilhão da Ciência na COP30 entrega documento oficial para presidência brasileira

"Precisamos nos mover rapidamente, ou estaremos em verdadeiro perigo", alertou à EXAME Johan Rockström, cientista à frente do espaço que conecta ciência às negociações pela 1º vez

Johan Rockström e Carlos Nobre, cientistas que lideram o pavilhão científico na COP30 em Belém (Leandro Fonseca /Exame)

Johan Rockström e Carlos Nobre, cientistas que lideram o pavilhão científico na COP30 em Belém (Leandro Fonseca /Exame)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15h30.

Última atualização em 11 de novembro de 2025 às 15h49.

O segundo dia de COP30 em Belém do Pará começou com um feito inédito: a presidência brasileira recebeu formalmente nesta manhã, 11, o primeiro documento científico encomendado diretamente para orientar as negociações climáticas em curso até 21 de novembro.

Segundo especialistas, a entrega é um marco histórico e pode inaugurar um novo padrão para as próximas COPs. Pela primeira vez desde a criação das conferências do clima da ONU em 1995, a ciência ganha o Pavilhão da Ciência Planetária, na Blue Zone, espaço liderado pelos dois cientistas mais renomados do mundo: Johan Rockström, diretor do Instituto Potsdam, e Carlos Nobre, climatologista com foco em estudos da Amazônia.

[grifar]O documento não é público e foi apresentado exclusivamente aos negociadores.

À EXAME, Marina Hirota, cientista do Instituto Serrapilheira e parte do conselho responsável pela elaboração do material, contou que se trata de um compilado das principais mensagens e achados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), principal órgão da ONU que faz a relação da ciência com mudanças climáticas em curso no mundo.

"Reunimos as evidências mais recentes sobre os riscos climáticos e os caminhos necessários para evitar o colapso de sistemas essenciais à vida na Terra", disse.

Em entrevista à EXAME, Johan Rockström,diretor do Instituto Potsdam para Pesquisa do Impacto Climático e à frente do pavilhão na COP, é categórico sobre a urgência do momento e a necessidade de aumentar a ambição climática. 

"A conclusão mais recente da ciência é muito grave: o planeta não é capaz de lidar com o estresse causado pela crise do clima. Precisamos nos mover rapidamente ou estaremos em verdadeiro perigo", destacou.

O que está no documento: cinco pilares urgentes

Segundo especialistas, a entrega formal do documento científico à presidência brasileira pode inaugurar um novo padrão para as próximas conferências climáticas: um diálogo institucional e permanente entre a produção científica e a tomada de decisão política.

O documento se organiza em cinco tópicos centrais, todos baseados nas evidências científicas mais recentes:

1. O limiar de 1,5°C: O que acontece com o planeta se ultrapassarmos esse limite — e como fazer um "overshoot", ou seja, como retornar ao limite de 1,5°C depois de ultrapassá-lo. As projeções científicas indicam que isso pode acontecer até 2030.

2. Impactos sobre comunidades tradicionais e indígenas: Como as mudanças climáticas atingem de forma desproporcional essas populações, que historicamente contribuíram menos para as emissões globais.

3. Planos de adaptação e mitigação: Como adaptar o que já não conseguimos mais evitar e, ao mesmo tempo, mitigar as emissões para manter o aquecimento abaixo de 1,5°C.

Nos últimos dois anos, já ultrapassamos 1,5°C em termos de temperatura média. As evidências mostram o quanto isso levou ao aumento dramático de eventos climáticos extremos pelo mundo.

4. Financiamento climático: Quem vai pagar a conta das soluções e tecnologias verdes necessárias, incluindo transição energética, restauração e conservação de ecossistemas nativos.

5. Eventos extremos: Nos últimos dois anos, já ultrapassamos 1,5°C em termos de temperatura média. As evidências mostram o quanto isso levou ao aumento dramático de eventos climáticos extremos pelo mundo.

Risco acelerado e potencialmente perigoso

Ganhador do considerado o Nobel do meio ambiente em 2024, Rockström é uma das principais autoridades mundiais em limites planetários, conceito que estuda desde os anos 2000 e que revelou uma realidade inquietante: sete dos nove limites que mantêm a Terra habitável já foram ultrapassados.

O cientista também reforçou à EXAME a importância de conectar a ciência com as negociações na COP30, a colocando no centro da mesa. "Os riscos que estamos enfrentando são muito maiores do que ontem", alertou.

Para o cientista, até mesmo as políticas mais ambiciosas não estão, na verdade, alinhadas com a ciência atual.

"Estamos ignorando um risco acelerado de aquecimento que pode comprometer a Amazônia e até mesmo a capacidade do planeta de absorver carbono. Se isso é completamente entendido, significa que os negociadores precisam ser mais ambiciosos", disse.

O desequilíbrio da floresta amazônica não é um cenário distante. Estudos recentes mostram que partes da floresta já começaram a emitir mais carbono do que absorvem — um sinal de que o sistema está próximo de um ponto de não retorno.

Mas, segundo Rockström, o papel da ciência não é apenas alertar sobre os riscos, mas também mostrar os caminhos possíveis, ao documentar e avaliar soluções. 

"Temos tecnologias escaláveis disponíveis e também um portfólio de políticas que podem ser sucessivamente alocadas para criar incentivos rumo ao desenvolvimento econômico. Outra frente é unir pessoas em prol desta transformação", frisou.

Sem integração, 'não faz sentido'

Marina Hirota reforça que a importância de conectar a ciência com as negociações é primordia e passa pelo acesso e disponibilidade de informações já existentes.

"Se não fizermos a integração, não faz sentido. As negociações devem ter um pé na ciência, considerando todas as incertezas, cenários, e como isso pode guiar de fato as discussões nesta COP", acrescentou à EXAME.

A pesquisadora também esclarece uma confusão comum sobre os dados de aquecimento global. Enquanto a Organização Meteorológica Mundial aponta que já ultrapassamos 1,5°C, o IPCC indica que estamos em uma média de 1,3°C nos últimos 20 a 30 anos.

A diferença está na metodologia: a OMM não considera as variações naturais da Terra, como fenômenos do La Niña e El Niño, enquanto o IPCC considera tanto as mudanças naturais quanto as antropogênicas comprovadamente causadas pelo homem. 

  • João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.

    1/14 João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame. (João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.)

  • João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.

    2/14 João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame. (João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.)

  • João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.

    3/14 João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame. (João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica como atuarão os enviados especiais da COP30, em evento para convidados da Exame.)

  • Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.

    4/14 Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME. (Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.)

  • Dan Ioschpe, Climate Champion da COP30, grava depoimento exclusivo para convidados EXAME.

    5/14 Dan Ioschpe, Climate Champion da COP30, grava depoimento exclusivo para convidados EXAME. (Dan Ioschpe, Climate Champion da COP30, grava depoimento exclusivo para convidados EXAME.)

  • Painel sobre o papel das empresas na COP30.

    6/14 Painel sobre o papel das empresas na COP30. (Painel sobre o papel das empresas na COP30.)

  • Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.

    7/14 Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME. (Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.)

  • Painel sobre a cultura e a história de Belém.

    8/14 Painel sobre a cultura e a história de Belém. (Painel sobre a cultura e a história de Belém.)

  • Painel sobre a cultura e a história de Belém.

    9/14 Painel sobre a cultura e a história de Belém. (Painel sobre a cultura e a história de Belém.)

  • Bruno Chagas, secretário adjunto de cultura do Pará.

    10/14 Bruno Chagas, secretário adjunto de cultura do Pará. (Bruno Chagas, secretário adjunto de cultura do Pará.)

  • Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.

    11/14 Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME. (Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.)

  • A executiva paraense Renata Feltrin, da FOWRD.co, fala sobre Belém e como se preparar para a temporada da COP na cidade.

    12/14 A executiva paraense Renata Feltrin, da FOWRD.co, fala sobre Belém e como se preparar para a temporada da COP na cidade. (A executiva paraense Renata Feltrin, da FOWRD.co, fala sobre Belém e como se preparar para a temporada da COP na cidade.)

  • A executiva paraense Renata Feltrin, da FOWRD.co, fala sobre Belém e como se preparar para a temporada da COP na cidade.

    13/14 A executiva paraense Renata Feltrin, da FOWRD.co, fala sobre Belém e como se preparar para a temporada da COP na cidade. (A executiva paraense Renata Feltrin, da FOWRD.co, fala sobre Belém e como se preparar para a temporada da COP na cidade.)

  • Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.

    14/14 Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME. (Convidados assistem programação exclusiva sobre COP30, em evento da EXAME.)

Acompanhe tudo sobre:COP30SustentabilidadeClimaMudanças climáticasBelém

Mais de ESG

COP30: 41% dos brasileiros não esperam mudanças após a Conferência

Moda regenerativa: Lojas Renner S.A. apresenta projeto inédito na COP30

Sebrae lança o Manifesto Tecelãs do Clima na COP30

CEO da COP30 anuncia US$ 250 milhões para projetos do Fundo de Perdas e Danos

Mais na Exame

Negócios

A estratégia que transformou uma pequena marca de chocolate em um negócio de US$ 230 milhões

Esporte

Perto dos mil gols, Cristiano Ronaldo coloca prazo para aposentadoria

Pop

Globo lança versão turca de 'Avenida Brasil' no Globoplay

Mundo

Na Turquia, promotor quer condenar com 2.352 anos líder da oposição