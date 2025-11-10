ESG

BNDES busca destravar R$ 73,7 bilhões em investimentos climáticos

No primeiro dia da COP30, banco de fomento anuncia a busca por projetos de descarbonização, energia limpa e reflorestamento, e o retorno retorno à modalidade de investimento direto em empresas

BNDES: Mercadante destacou que o anúncio marca o retorno do banco à modalidade de investimento direto em empresas, conhecida como equity (Tânia Rego/Agência Brasil)

Paula Pacheco
Paula Pacheco

Jornalista

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 21h25.

Nesta segunda-feira (10), primeiro dia da COP30, em Belém (PA), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou ter recebido 45 propostas de fundos de investimento na Chamada Pública de Mitigação Climática.

Juntas, as propostas têm potencial para mobilizar até R$ 73,7 bilhões em investimentos sustentáveis.

As propostas abrangem iniciativas de descarbonização de processos industriais, transição energética, infraestrutura para adaptação climática, tecnologias voltadas à agricultura verde, restauração ecológica, reflorestamento e conservação de florestas.

Demanda bilionária

Segundo o BNDES, o conjunto de propostas representa uma demanda de R$ 21 bilhões em apoio financeiro do banco. Os números foram divulgados pelo presidente Aloizio Mercadante, durante a abertura do Pavilhão BNDES, na COP30.

Mercadante destacou que o anúncio marca o retorno do banco à modalidade de investimento direto em empresas, conhecida como equity.

“Isso significa escolher bons projetos e entrar como sócio para impulsionar inovação, novas tecnologias e crescimento produtivo. Já temos dois investimentos aprovados: um fundo de venture capital e uma empresa de Santa Catarina que desenvolve bioinsumos para a agricultura sustentável”, afirmou.

Serão selecionados até sete fundos com projetos voltados à descarbonização, transição energética e reflorestamento. O resultado da chamada será divulgado em janeiro de 2026. (Com informações da Agência Brasil)

