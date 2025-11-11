ESG

Margarete Coelho lança o Manifesto Tecelãs do Clima na COP30

Iniciativa do Sebrae destaca o protagonismo feminino na transição climática justa

Margarete Coelho: "O afeto é uma força política"

Redação Exame

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11h22.

Durante a COP30, em Belém, a diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Margarete Coelho, lançou o Manifesto Tecelãs do Clima, na Green Zone. O documento nasce da escuta de mulheres empreendedoras de cinco biomas brasileiros — Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia e Bioeconomia Azul — e reafirma o compromisso do Sebrae com uma economia sustentável, inclusiva e regenerativa.

O evento contou com a participação de Georgia Nunes (UEDI/Sebrae), Velma Gregório (Rede Mulheres e Clima) e Barbara Pacheco (empreendedora climática Tecelãs), e apresentou o vídeo Manifesto Vivo Tecelãs do Clima.

Em sua fala, Margarete afirmou:

O afeto é uma força política, e o cuidado, a escuta e a colaboração são pilares de uma nova economia — uma economia que não apenas gera lucro, mas também gera vida.”

Com o manifesto, o Sebrae reforça sua atuação na integração das pautas de gênero, clima e sustentabilidade, reconhecendo o protagonismo das mulheres que lideram transformações em seus territórios.

