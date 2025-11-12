COP de Belém é a segunda maior de todas as conferências do clima

Por Ricardo Garcia, edição de Natália Mello e revisão Carla Fischer/edição Exame

A COP30, de Belém, já é a segunda maior de todas as conferências climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU). São, ao todo, 56.118 participantes inscritos, segundo análise do site britânico Carbon Brief. A COP28, realizada em 2023, em Dubai, ainda desponta como a maior, com mais de 97 mil inscritos iniciais. No entanto, em torno de 80 mil de fato participaram.

Os dados da conferência do clima de Belém, divulgados na última segunda-feira (11) pela presidência da COP, ainda são provisórios. O Brasil tem a maior delegação, com 3.805 participantes, seguido da China (789), Nigéria (749) e Indonésia (566). Os Estados Unidos, que estão prestes a deixar o Acordo de Paris pela segunda vez, sob a administração do presidente Donald Trump, não inscreveram ninguém. É um fato inédito em 30 anos de COPs, desde a primeira, em 1995.

Mais representantes

A conferência atraiu um número elevado de integrantes de organizações não-governamentais - mais de 11 mil. A maior representação é da Câmara Internacional de Comércio, com 148 inscritos.

A participação dos veículos de imprensa também é uma das mais expressivas desde a primeira COP: foram 3.920 inscritos contra 3.972 na COP28. Só outras duas conferências do clima atraíram mais de 3.000 jornalistas: a COP3 (1997), na qual foi aprovado o Protocolo de Quioto, e a COP15, em Copenhagen, que terminou sendo um grande fracasso em termos de resultados de negociação.