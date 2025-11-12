ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

COP de Belém é a segunda maior de todas as conferências do clima

A COP28, realizada em 2023, em Dubai, ainda desponta como a maior em 30 anos, com mais de 97 mil inscritos iniciais

Belém: a COP30 conta com 56.118 participantes inscritos (Eduardo Frazão/Exame)

Belém: a COP30 conta com 56.118 participantes inscritos (Eduardo Frazão/Exame)

Amazônia Vox
Amazônia Vox

Parceiro de conteúdo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11h51.

Última atualização em 12 de novembro de 2025 às 12h00.

Por Ricardo Garcia, edição de Natália Mello e revisão Carla Fischer/edição Exame

A COP30, de Belém, já é a segunda maior de todas as conferências climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU). São, ao todo, 56.118 participantes inscritos, segundo análise do site britânico Carbon Brief. A COP28, realizada em 2023, em Dubai, ainda desponta como a maior, com mais de 97 mil inscritos iniciais. No entanto, em torno de 80 mil de fato participaram.

Os dados da conferência do clima de Belém, divulgados na última segunda-feira (11) pela presidência da COP, ainda são provisórios. O Brasil tem a maior delegação, com 3.805 participantes, seguido da China (789), Nigéria (749) e Indonésia (566). Os Estados Unidos, que estão prestes a deixar o Acordo de Paris pela segunda vez, sob a administração do presidente Donald Trump, não inscreveram ninguém. É um fato inédito em 30 anos de COPs, desde a primeira, em 1995.

Mais representantes

A conferência atraiu um número elevado de integrantes de organizações não-governamentais - mais de 11 mil. A maior representação é da Câmara Internacional de Comércio, com 148 inscritos.

A participação dos veículos de imprensa também é uma das mais expressivas desde a primeira COP: foram 3.920 inscritos contra 3.972 na COP28. Só outras duas conferências do clima atraíram mais de 3.000 jornalistas: a COP3 (1997), na qual foi aprovado o Protocolo de Quioto, e a COP15, em Copenhagen, que terminou sendo um grande fracasso em termos de resultados de negociação.

Acompanhe tudo sobre:COP30BelémProtocolo de Kyoto

Mais de ESG

IBGE: quase 2,3 milhões vivem em unidades de conservação da Amazônia Legal

COP30: 60% dos países já têm sistemas de alerta climático, diz ONU

Adaptação começa travada na COP30: países querem adiar definição de indicadores

Tema esquecido: só 11 países incluem moradia em suas metas climáticas

Mais na Exame

Pop

COP30: vídeo de mascote dançando com 'Bicharada do Juaba' viraliza

Brasil

Rodovias concedidas terão R$ 25 bi para medidas ambientais em 2026, diz Renan

Future of Money

Coinbase desiste de compra de US$ 2 bilhões de empresa de 'dólar digital'

Um conteúdo Bússola

Opinião: crise climática provoca riscos de vida e setor de seguros precisa se movimentar