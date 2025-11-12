Com aporte do BID, Fundo do Clima terá R$ 25 bi em 2026, diz Mercadante

Belém - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloízo Mercadante, projeta que o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) terá R$ 25 bilhões no próximo ano após a assinatura de uma carta de intenções para viabilizar o aporte de R$ 2,6 bilhões, cerca de US$ 500 milhões, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

"Nesses dois anos do fundo do clima foram R$ 25 bilhões de recursos aportados, que é o que projetamos que teremos no próximo ano. O Fundo do Clima está permitindo todo o impulso à energia limpa e renovável", afirmou em conversa com jornalista na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Administrado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e implementado pelo BNDES, o Fundo Clima oferece financiamento para o desenvolvimento de projetos, avaliações e iniciativas resilientes e sustentáveis.

O memorando assinado nesta quarta-feira, 12, reforça a colaboração entre as três instituições para desenvolver uma iniciativa conjunta de financiamento de projetos por meio dos recursos do Fundo.

As ações poderão incluir a contribuição de recursos financeiros do BID ao fundo para atender a à crescente demanda brasileira por financiamento de projetos voltados ao desenvolvimento sustentável.

“Estamos fortalecendo o Fundo Clima para que o financiamento chegue a quem precisa no dia a dia — especialmente pequenas e médias empresas e projetos locais. Com mais escala, governança e novos parceiros, vamos ampliar o nosso impacto”, afirmou o presidente do BID, Ilan Goldfajn, durante o evento de assinatura.

Mercadante diz que fundo ajudará a melhorar a matriz energética do Brasil

Segundo Mercadante, o país tem a melhor matriz energética do G20, e poderá melhorar ainda mais com mais recursos destinados para energia solar e eólica, que geram menos emissão de gases do efeito estufa.

"O Fundo do Clima também está financiamento toda a mudança da mobilidade no Brasil, com os ônibus elétricos, que são uma marca do BNDES, que é a instituição que mais financia ônibus elétrico na América Latina", afirmou.

Mercadante disse ainda que o Fundo também é um dos principais instrumentos para financiamento do projeto de restauro florestal, que será detalhado pelo governo federal nesta tarde.

"Nós já estamos financiando mais de 280 milhões de árvores, mais de uma árvore por habitante brasileiro, para restaurarmos os biomas brasileiros, especialmente a Amazônia e substituir o arco do desmatamento pelo arco da restauração", disse.

São sete modalidades para investimentos: Desenvolvimento Urbano Resiliente e Sustentável; Indústria Verde, Logística de Transporte; Transporte Coletivo e Mobilidade Verdes; Transição Energética; Florestas Nativas e Recursos Hídricos; Serviços e Inovação Verdes e Máquinas Verdes.

Para implementar o programa, as instituições observarão os preparativos correspondentes, incluindo a apresentação do pleito à Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) por parte do MMA para a obtenção do financiamento do BID. A Cofiex é um órgão colegiado do Ministério do Planejamento e Orçamento responsável por aprovar a preparação de projetos financiados com recursos externos que necessitam a garantia da União.