COP30 em Belém: o glossário essencial para entender as siglas e os termos

Conferência da ONU sobre mudanças climáticas reúne em Belém líderes e especialistas de todo o mundo; confira o que significam as principais siglas e expressões usadas nas negociações

Vocabulário: principais conceitos e expressões usados ao longo das discussões que aparecerão nas discussões durante a COP30 (Leandro Fonseca /Exame)

Paula Pacheco
Jornalista

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10h41.

Se o inglês é o idioma oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), nas negociações e debates, espalhados pelas salas e corredores do Parque da Cidade, em Belém,  o que domina é o vocabulário técnico, dominado por siglas e expressões.

Aqui, você encontra um guia com os principais termos que serão usados ao longo dos debates ao longo das próximas duas semanas, até o dia 21, quando a COP30 se encerra.

Confira os principais conceitos:

Acordo de Paris — Firmado em 2015, durante a COP21, o Acordo de Paris estabelece compromissos globais para enfrentar as mudanças climáticas, como a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Adaptação climática — Conjunto de medidas para lidar com os impactos já inevitáveis do aquecimento global. Inclui desde mudanças em infraestrutura urbana até ações baseadas na natureza, como restauração de florestas e vegetações nativas.

Agenda de Ação — Mecanismo que estimula a mobilização de governos, empresas e organizações sociais na implementação de soluções climáticas locais e na troca de boas práticas entre países.

Artigo 6 — Parte do Acordo de Paris que define regras para a criação de um mercado global de carbono, em substituição ao antigo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto.

CMA(Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, ou Conferência das Partes que secretariam as Partes do Acordo de Paris). Trata-se do encontro das partes que subsidiam os elementos negociados do Protocolo Acordo de Paris nas COPs.

CMP — (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, ou Conferência das Partes que secretariam as Partes do Protocolo de Quioto). Refere-se ao encontro das partes que subsidiam os elementos negociados do Protocolo de Quioto nas COPs.

Convenção do Clima (UNFCCC) — A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi aberta para assinatura na Eco-92, no Rio de Janeiro, e entrou em vigor em 1994. Estabelece o princípio das “responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, segundo o qual países historicamente mais poluentes devem adotar esforços maiores para reduzir suas emissões.

Combustíveis fósseis — Petróleo, carvão e gás natural, principais fontes de energia responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa.

COP (Conferência das Partes) — Criada em 1995, em Berlim, a COP é o principal fórum global sobre o clima. Reúne países para discutir estratégias de redução de emissões e implementação dos compromissos climáticos.

Gases de Efeito Estufa (GEE) — Substâncias que retêm o calor na atmosfera. Os principais são o dióxido de carbono (CO₂), o metano (CH₄), o óxido nitroso (N₂O) e o ozônio (O₃).

GST (Global Stocktake) — Previsto no Artigo 14 do Acordo de Paris, o Balanço Global avalia o progresso dos países no cumprimento de suas metas climáticas. O primeiro relatório foi apresentado na COP28, em Dubai.

INC (Intergovernmental Negotiating Committee) — Comitê criado em 1990 pela ONU para redigir o texto da Convenção do Clima. Contou, inicialmente, com a participação de 150 países.

Justiça climática — Abordagem que busca garantir que os custos e benefícios das ações climáticas sejam distribuídos de forma equitativa, protegendo populações mais vulneráveis.

Livro de Regras de Paris — Documento elaborado na COP24, em Katowice (Polônia), que detalha como os países devem implementar o Acordo de Paris e limitar o aquecimento global a 1,5 °C.

Mapa do Caminho de Baku a Belém — Compromisso assumido após a COP29, que prevê a elaboração de um plano para elevar o financiamento climático global a US$ 1,3 trilhão até 2035.

Missão 1,5 — Esforço internacional para manter o aquecimento global abaixo de 1,5 °C em relação ao período pré-industrial — limite considerado essencial para evitar impactos irreversíveis no clima e na economia.

Mitigação climática — Políticas e ações que visam reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) e ampliar os chamados sumidouros de carbono, como florestas e oceanos.

NDC (Nationally Determined Contributions) — As Contribuições Nacionalmente Determinadas são as metas climáticas apresentadas por cada país a cada cinco anos. O Brasil foi o segundo país a submeter sua terceira NDC, em 2024, com meta de reduzir emissões entre 59% e 67% até 2035 e alcançar a neutralidade de carbono em 2050.

NCQG (New Collective Quantified Goal on Climate Finance)Novo objetivo global de financiamento climático, que amplia o fluxo anual destinado a países em desenvolvimento. Na COP29, foi fixado entre US$ 100 bilhões e US$ 300 bilhões.

Perdas e danos — Impactos econômicos e sociais decorrentes de desastres climáticos, como destruição de moradias e infraestrutura.

Ponto de inflexão (ou ponto de não retorno) — Situação em que um ecossistema perde sua capacidade natural de regeneração, comprometendo funções vitais, como o regime de chuvas e o equilíbrio da temperatura global.

Protocolo de Quioto — Acordo internacional assinado em 1997 e em vigor desde 2005, que estabeleceu metas de redução de emissões para países desenvolvidos.

BTR (Biennial Transparency Reports) — Relatórios bienais de transparência apresentados pelos países com informações sobre suas políticas climáticas. O Brasil enviou o último documento na COP29, em Baku.

SB60 (Sessão dos Órgãos Subsidiários) — Reunião anual preparatória realizada em Bonn, na Alemanha, para discutir avanços técnicos e estratégicos antes da realização da próxima COP.

Sumidouro — Mecanismo natural capaz de absorver gases de efeito estufa da atmosfera, como florestas e oceanos.

Troika — Cooperação entre as presidências das COPs 28, 29 e 30 — Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão e Brasil — para monitorar o cumprimento da meta global de limitar o aquecimento a 1,5 °C. (com informações da Agência Brasil)

