Brasil apresentará na COP30 barco movido a hidrogênio verde que reduz 80% das emissões

O Brasil se prepara para dar um passo significativo na descarbonização do setor náutico com o desenvolvimento do primeiro barco nacional movido a hidrogênio verde, uma parceria estratégica entre a JAQ Apoio Marítimo, o Grupo Náutica, o Itaipu Parquetec e a GWM.

O projeto, anunciado nesta semana durante o São Paulo Boat Show, se consolida como iniciativa pioneira que posiciona o país na vanguarda da inovação marítima sustentável e será apresentado ao mundo na COP30 em Belém do Pará.

Quando concluída, a solução promete reduzir em até 80% as emissões de dióxido de carbono.

O setor marítimo representa hoje cerca de 3% das emissões globais de CO₂ e as tecnologias verdes são aliadas para reduzir seu impacto, mas um dos grandes desafios ainda é ganharem escala.

Segundo a Associação Náutica (Acobar), projetos como este são raros em escala mundial. Atualmente, existem apenas algumas experiências limitadas em curso na China.

A embarcação Explorer H1, com 36 metros de comprimento, está sendo construída no estaleiro Arpoador, em Guarujá, e adaptada no estaleiro Inace, em Fortaleza. Atualmente com 80% das obras concluídas, o barco já se encontra em fase final de testes no mar.

COP30 será palco da inovação

Durante a COP30, o barco será exposto operando sistemas completos com hidrogênio verde, marcando simbolicamente o compromisso do Brasil com transportes mais sustentáveis.

Este gás limpo é obtido por meio da eletrólise da água — um processo que separa as moléculas de água (H₂O) em hidrogênio (H₂) e oxigênio (O₂) usando eletricidade.

O que o torna "verde" é o uso exclusivo de fontes renováveis como energia solar, eólica ou hidrelétrica, onde o Brasil tem vantagens comparativas naturais únicas e tem potencial de liderança global para descarbonizar indústrias intensivas em energia e exportar a solução para o mundo.

Na COP30, a embarcação ainda não estará 100% pronta e demonstrará parte de seu potencial ecológico. A operação limpa irá abastecer apenas a energia elétrica interna, incluindo ar-condicionado, iluminação e equipamentos eletrônicos, garantindo um total de zero emissões.

Já a segunda fase do projeto, prevista para janeiro de 2026, traz a inovação completa: motores híbridos que combinam 20% de hidrogênio com óleo diesel.

Expansão da solução verde

Os planos brasileiros não param por aí: também está em construção no Guarujá a segunda embarcação, denominada Explorer H2. A previsão de entrega é 2027 e o projeto promete ser ainda mais inovador, com capacidade de produzir seu próprio hidrogênio a bordo.

A tecnologia planejada incluirá a extração do gás diretamente da água do mar, por meio de processos de dessalinização, eletrólise e células de combustível.