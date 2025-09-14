Luxo em alto mar: São Paulo Boat Show exibe iates de até R$ 22 milhões

Entre os dias 18 e 23 de setembro, modelos luxuosos de barcos da Ventura Marines, Azimut Yachts, Sessa, Schaefer e muitos outros vão trocar o alto mar pelo concreto.

O São Paulo Boat Show 2025, maior salão náutico da América Latina, chega em setembro ao São Paulo Expo com embarcações de alto luxo, que combinam velocidade, luxo e lazer. Neste ano, a maior vitrine será a de lanchas de 48 a 70 pés, com preços que chegar aos R$ 22 milhões.

A nova edição do evento trará mais de 120 marcas nacionais e internacionais. Entre os modelos mais aguardados desta edição está o Intermarine 70, com mais de 21 metros de comprimento e conforto de um apartamento de quatro suítes.

Embarcações da Armatti Yachts, como o 400 Sport Coupé — layout integrado, hard top elétrico e dois quartos de quase dois metros de altura — e o 310 Spyder, com hard top futurista, cockpit semicircular e interiores versáteis, estão também entre os mais simples cobiçados.

Segundo Thalita Vicentini, diretora do Grupo Náutica/Boat Show Eventos, os modelos acima de 48 pés têm atraído consumidores que buscam trocar suas embarcações por versões mais sofisticadas. “A cada ano, percebemos que o público busca novidades, o que representa o desenvolvimento do mercado náutico no Brasil, uma importante alavanca econômica”, afirma.

Em 2024, o São Paulo Boat Show vendeu mais de 700 barcos e atraiu 40 mil visitantes. A expectativa é que, neste ano, esses números sejam superados. Além dos modelos maiores, a feira também exibe motos aquáticas e modelos de pequeno e médio portes.

De Antonio D50, exibido no São Paulo Boat Show 2025 (São Paulo Boat Show/ Divulgação)

Apartamentos maiores e modelos inéditos

Outros destaques da nova edição incluem embarcações como a De Antonio D50, da Espanha, com múltiplas configurações e motorização versátil, e a nova versão da Sessa Marine F48, representante do clássico design italiano em embarcações de médio porte.

A Ventura Marine traz a aguardada a lancha Ventura 370 Cross, que será revelada somente na feira. Projetada com um conceito “crossover”, a embarcação é um marco na inovação da

empresa, com opção de motorização de popa ou centro-rabeta, um reflexo do “DNA americano e brasileiro” do projeto. Combina design sofisticado e alta performance com conforto e versatilidade, e foi desenvolvida para atender a múltiplas necessidades a bordo.

“Nosso objetivo para este ano é ultrapassar as vendas do ano passado e conquistar uma nova categoria de público, com a introdução de um modelo bastante solicitado por nossos clientes e muito competitivo no mercado, a V370”, diz Carlos Motta, diretor da empresa.

Modelos inéditos como a Schaefer 600, equipada com três cabines e áreas amplas para confraternizações, e a Azimut Fly 58, da marca italiana Azimut Yachts, que conta com design exclusivo de Alberto Mancini, estarão abertos para visitação do público. A brasileira NX também trará o modelo 50 Invictus Fly, que aprimora o conforto em um estilo esportivo.

Para os entusiastas da pesca, a Flórida Marine apresenta dois modelos já reconhecidos do público — o Flórida 340 XL e o Flórida 290 CC — e um pré-lançamento do novo 340 XL, com até 700 horas de navegação.

E quem opta pelas motos aquáticas pode aguardar a linha de 2026 da Sea-Doo, com novas cores da Wake Pro 230, RXT-X 325 e RXP-X 325, GTX Limited 325, entre outros modelos.

Sessa F48, exibido no São Paulo Boat Show 2025

Marcas nacionais e internacionais no evento

Para apresentação completa ao público, o São Paulo Boat Show terá desfiles de moda e áreas temáticas para roteiros de lazer em embarcações selecionadas. Para além dos barcos, o evento oferta ainda um shopping náutico completo com gastronomia, decoração temática, motores, acessórios e vestuário.

Além dos modelos de luxo, o evento oferecerá opções acessíveis para diferentes perfis: de quem sonha com o primeiro barco a serviços como compra compartilhada, aluguel e consórcio. Os modelos começam a partir dos 5 metros. Veja as marcas confirmadas na edição de 2025:

Brasileiras : Armatti Yachts, Evolve, Fibrafort, Fishing Raptor, Intermarine, NX Boats, Schaefer Yachts, Solara, Triton Yachts, Mestra Boats, dentre outras.

: Armatti Yachts, Evolve, Fibrafort, Fishing Raptor, Intermarine, NX Boats, Schaefer Yachts, Solara, Triton Yachts, Mestra Boats, dentre outras. Internacionais: Azimut Yachts, Sessa Marine (Itália), Princess Yachts (Reino Unido) e De Antonio (Espanha), todas com embarcações sofisticadas e luxuosas.

Os ingressos custam R$ 110 + taxas, e já estão disponíveis no site oficial do evento. O evento será realizado no São Paulo Expo entre os dias 18 e 23 de setembro.