Bons ventos sopram para a economia do mar

Os anos de incerteza ficaram no passado e bons ventos sopram a favor da indústria náutica brasileira, em especial à catarinense, maior polo nacional na produção de embarcações. Uma mostra desta reviravolta pôde ser conferida durante a terceira edição da Marina Itajaí Boat Show, que se encerrou neste domingo (6/7), em Itajaí (SC). Foram 22 mil visitantes durante os três dias da feira, um recorde de público no evento, que contou com 60 expositores, apresentando inúmeros lançamentos, em especial, lanchas e iates premium.

Com 150 mil empregos diretos e indiretos gerados no país, entre estaleiros, oficinas de manutenção, fornecedores e prestadores de serviços, e cerca de 4,5 mil embarcações produzidas por ano, segundo a Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e Seus Implementos (Acobar), o setor náutico brasileiro vive um momento de expansão e consolidação no mercado internacional.

Santa Catarina lidera essa indústria, com aproximadamente 70% da produção nacional de embarcações, gera 5 mil empregos diretos e responde por 80% da arrecadação de impostos do setor no país. Além disso, o Estado lidera as exportações do segmento, com estaleiros que chegam a destinar até 45% das suas unidades para o mercado internacional. Em 2024, as exportações brasileiras de barcos somaram US$ 68 milhões, e a expectativa é de estabilidade até 2026.

“O setor náutico é um dos grandes vetores econômicos do Brasil e movimenta uma cadeia produtiva ampla, que vai da indústria e do comércio ao turismo e aos serviços. Santa Catarina é o maior exemplo dessa potência, pois reúne fatores essenciais, como mão de obra qualificada, tecnologia e incentivos que fomentam o crescimento dessa indústria”, afirmou Eduardo Colunna, presidente da Acobar.

“Nosso sonho é transformar o Marina Itajaí Boat Show em um evento de referência internacional, como o Mônaco Yacht Show”, disse Ernani Paciornik, presidente do Grupo Náutica, organizador da feira, durante a cerimônia de abertura.

O diretor da Marina Itajaí, Carlos Gayoso de Oliveira, relembra o crescimento da feira. “Quando idealizamos o evento, há oito anos, nosso objetivo era apenas divulgar a Marina. Não imaginávamos a proporção que isso tomaria. Hoje, o Marina Itajaí Boat Show é um dos principais eventos náuticos do país, com uma estrutura grandiosa. Para esta edição, o Boat Show trouxe mais de 50 píeres de fora e sete carretas apenas para a montagem.”, comentou Carlos.

Frente Parlamentar da Economia do Mar

Outra boa notícia para o setor veio do Congresso Nacional. O Senado aprovou, na semana passada, a criação da Frente Parlamentar da Economia do Mar — Setor Náutico, oficializando um canal permanente de articulação política para defender os interesses do setor. A proposta, de autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC), foi aprovada por unanimidade. Com a instalação da Frente, o setor náutico passa a ter representatividade formal no Congresso, reunindo senadores e deputados para acompanhar projetos de lei, propor soluções e dar visibilidade às demandas de uma cadeia produtiva que envolve desde a construção naval até o turismo, esportes aquáticos, transporte hidroviário e preservação ambiental.

O presidente da Associação o Náutica Brasileira (Acatmar), Mané Ferrari, celebrou a aprovação como um divisor de águas para a economia do mar no país. “O setor náutico conquistou um marco histórico. Com a Frente oficialmente aprovada, temos um canal direto no Congresso para transformar o potencial brasileiro em política pública. Estamos prontos para contribuir tecnicamente e mostrar como o mar pode gerar emprego, renda e desenvolvimento sustentável para o país inteiro”, disse.

A Frente segue agora para promulgação, que oficializa sua instalação. Em seguida, os parlamentares signatários deverão formalizar a composição do grupo e iniciar os trabalhos, que incluem a elaboração de uma agenda legislativa, convocações para audiências públicas e articulações com entidades do setor e governos estaduais e municipais.

Lançamentos no Marina Itajaí Boat Show 2025

Lançado mundialmente durante o Marina Itajaí Boat Show 2025, o Azimut Grande 25 Metri é um mega iate que alia leveza, eficiência e sofisticação em seus 25 metros de comprimento. Fabricado 100% no Brasil, no estaleiro de Itajaí, o modelo foi desenvolvido tanto para o mercado interno quanto para exportação aos mais de 70 países onde a Azimut Yachts atua, reforçando o protagonismo brasileiro na produção de embarcações de alto luxo. Com estrutura em fibra de carbono, o iate tem design assinado pelo renomado designer italiano Alberto Mancini e destaca-se pelo terraço lateral retrátil, que cria uma varanda suspensa sobre o mar, ampliando o espaço interno e conectando ainda mais os ambientes ao exterior. O modelo une o melhor da engenharia italiana com tecnologia de ponta e um conceito contemporâneo de lifestyle no mar.

A Ferretti Yachts 1000, maior iate de luxo em fibra de vidro produzido em série no Brasil, foi apresentado pela primeira vez na água na América Latina durante o Marina Itajaí Boat Show 2025. Com mais de 30 metros de comprimento, cinco amplas suítes e design assinado pelo renomado arquiteto italiano Filippo Salvetti, o modelo representa a união entre a tradição náutica europeia e a excelência da indústria brasileira. Produzida no Estaleiro Okean, em Itajaí, é a única unidade fora da Itália autorizada a fabricar embarcações da Ferretti Yachts.

A Schaefer 600 é o mais recente lançamento da catarinense Schaefer Yachts. Com 18,16 metros de comprimento, o modelo conta com três cabines, incluindo uma suíte master, dois banheiros, cozinha gourmet equipada e ambientes internos revestidos com materiais nobres como couro natural, laminados e móveis laqueados. O modelo é inspirado no sucesso da Schaefer 660, porém com uma proposta mais compacta.

A Sessa F60, apresentada pela primeira vez no Sul do Brasil durante o Marina Itajaí Boat Show, é um dos modelos mais sofisticados já desenvolvidos pelo estaleiro italiano. Com 60 pés de elegância e desempenho, a embarcação foi projetada para cruzeiros de médio e longo alcance e conta com três suítes, incluindo uma cabine máster que ocupa toda a largura do casco.

Desenvolvida para entregar ainda mais conforto, espaço e requinte, a Armatti 400 Sport Coupé é um dos novos destaques da linha premium do estaleiro. Com 3,25m de largura e cockpit maior que os modelos da mesma categoria, o barco impressiona pela integração dos ambientes e pelas duas cabines totalmente fechadas, com uma demi-suíte na meia-nau. O modelo também se destaca pela altura das cabines, com quase 2 metros de pé direito.