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Aplicações no Tesouro Direto atingem máxima histórica de R$ 15 bilhões em agosto

Entre as novas aplicações, os títulos atrelados à taxa Selic foram os mais procurados

O Tesouro Selic e o Tesouro Reserva receberam R$ 7 bilhões, equivalentes a 46,9% das vendas (Canva Images)

O Tesouro Selic e o Tesouro Reserva receberam R$ 7 bilhões, equivalentes a 46,9% das vendas (Canva Images)

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Publicado em 2 de outubro de 2026 às 19h30.

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Os investimentos no Tesouro Direto atingiram R$ 15 bilhões em agosto de 2026, o maior volume já registrado desde a criação do programa. O resultado foi alcançado em 1,32 milhão de operações e ocorreu mesmo diante de resgates e vencimentos que superaram as novas aplicações no mês.

As saídas somaram R$ 17,22 bilhões, levando a uma captação líquida negativa de R$ 2,21 bilhões. O resultado foi influenciado principalmente pelo vencimento de títulos do Tesouro IPCA+ 2026, que movimentou R$ 11,3 bilhões, e do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026, com R$ 1,5 bilhão.

Entre as novas aplicações, os títulos atrelados à taxa Selic foram os mais procurados. O Tesouro Selic e o Tesouro Reserva receberam R$ 7 bilhões, equivalentes a 46,9% das vendas. Na sequência, vieram os papéis indexados à inflação, com R$ 5,5 bilhões (36,3%), e os prefixados, que somaram R$ 2,5 bilhões (16,7%).

Perfil das aplicações

Os pequenos aportes continuam predominando no programa. Operações de até R$ 1 mil representaram 55,7% do total em agosto, enquanto o valor médio das aplicações foi de R$ 11.366,43.

Quanto ao prazo, os títulos com vencimento entre um e cinco anos concentraram 45,2% das vendas. Em seguida, ficaram os papéis com prazo de cinco a dez anos, com 43,2%, e aqueles com vencimento superior a dez anos, que responderam por 11,7%.

Nas recompras antecipadas, os títulos atrelados à Selic também foram maioria, com R$ 3 bilhões, ou 67,4% do total. Os papéis indexados à inflação representaram 22,9%, enquanto os prefixados corresponderam a 9,7%.

Estoque cresce 43% em um ano

O estoque do Tesouro Direto encerrou agosto em R$ 272 bilhões, praticamente estável em relação aos R$ 272,3 bilhões registrados no mês anterior. Na comparação anual, porém, houve crescimento de 43%, ante R$ 190,2 bilhões em agosto de 2025.

Os títulos indexados à inflação representam a maior parcela da carteira, com R$ 128 bilhões, ou 47,1% do estoque. Os papéis atrelados à Selic somam R$ 106,9 bilhões (39,3%), enquanto os prefixados respondem por R$ 37,1 bilhões (13,6%).

O número de investidores ativos chegou a 3,83 milhões, alta de 21,7% em 12 meses. Em agosto, 23.962 pessoas passaram a ter aplicações no programa. Já a quantidade de investidores cadastrados alcançou 36,44 milhões, com 315.217 novas adesões no mês e crescimento de 9,6% em um ano.

Acompanhe tudo sobre:Tesouro Direto

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