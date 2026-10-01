Tramontina acelera economia circular com até 20% de desconto na troca de utensílios de mesa

Aquele talher ou aquela porcelana que já cumpriu seu papel na casa do consumidor agora pode virar desconto na hora de renovar a mesa.

Durante todo o mês de outubro, a Tramontina troca produtos usados por abatimento na compra de novos, em uma campanha que mistura incentivo ao consumo responsável e logística reversa.

Batizada de "Troque e Transforme", a ação vai de 1º a 31 de outubro e vale nas lojas físicas oficiais da marca. O cliente leva os utensílios e recebe o desconto de acordo com a quantidade entregue: 5% por um item, 10% por dois, 15% por três e 20% por quatro ou mais.

Para a fabricante gaúcha, a ação mira a etapa mais difícil de gerir da cadeia, o consumidor, e o fim de vida dos produtos vendidos, que entra no escopo 3 das emissões. Com o incentivo, há uma garantia de que os mesmos sejam destinados corretamente para a reciclagem.

"A sustentabilidade é um compromisso prático que queremos construir junto com nossos clientes", afirma Rosane M. Fantinelli, diretora de marketing da empresa.

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Fantinelli diz ainda que o movimento ajuda a fechar o ciclo de vida dos produtos e a fortalecer a economia circular, "transformando hábitos e escolhas em atitudes concretas de cuidado com o planeta".

Das casas de volta à fábrica

A campanha se soma ao Programa Seu Ambiente mais Consciente, baseado na logística reversa. A iniciativa transforma produtos e embalagens sem uso em matéria-prima reciclada e, segundo a Tramontina, beneficia a cadeia de resíduos e gera impacto socioambiental positivo.

Desde que foi implementado, em 2021, o programa já coletou e destinou 36 toneladas de produtos. Hoje, 100% das lojas oficiais da marca no Brasil são pontos de coleta, o que significa que o consumidor também pode levar os itens fora do período da campanha.

As regras e lojas oficias para participar da ação estão neste site.