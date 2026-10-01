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Tramontina acelera economia circular com até 20% de desconto na troca de utensílios de mesa

Consumidores podem entregar talheres e porcelanas usados em 100% das lojas da marca durante o mês de outubro; Desde 2021, o programa já coletou 36 toneladas e destinou para a reciclagem

Todas as lojas oficiais da Tramontina no Brasil são pontos de coleta de produtos usados (Divulgação)

Todas as lojas oficiais da Tramontina no Brasil são pontos de coleta de produtos usados (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12h42.

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Aquele talher ou aquela porcelana que já cumpriu seu papel na casa do consumidor agora pode virar desconto na hora de renovar a mesa.

Durante todo o mês de outubro, a Tramontina troca produtos usados por abatimento na compra de novos, em uma campanha que mistura incentivo ao consumo responsável e logística reversa.

Batizada de "Troque e Transforme", a ação vai de 1º a 31 de outubro e vale nas lojas físicas oficiais da marca. O cliente leva os utensílios e recebe o desconto de acordo com a quantidade entregue: 5% por um item, 10% por dois, 15% por três e 20% por quatro ou mais.

Para a fabricante gaúcha, a ação mira a etapa mais difícil de gerir da cadeia, o consumidor, e o fim de vida dos produtos vendidos, que entra no escopo 3 das emissões. Com o incentivo, há uma garantia de que os mesmos sejam destinados corretamente para a reciclagem. 

"A sustentabilidade é um compromisso prático que queremos construir junto com nossos clientes", afirma Rosane M. Fantinelli, diretora de marketing da empresa.

++ Leia mais: Brastemp e Consul dão desconto para acelerar logística reversa de eletrodomésticos

Fantinelli diz ainda que o movimento ajuda a fechar o ciclo de vida dos produtos e a fortalecer a economia circular, "transformando hábitos e escolhas em atitudes concretas de cuidado com o planeta".

Das casas de volta à fábrica

A campanha se soma ao Programa Seu Ambiente mais Consciente, baseado na logística reversa. A iniciativa transforma produtos e embalagens sem uso em matéria-prima reciclada e, segundo a Tramontina, beneficia a cadeia de resíduos e gera impacto socioambiental positivo.

Desde que foi implementado, em 2021, o programa já coletou e destinou 36 toneladas de produtos. Hoje, 100% das lojas oficiais da marca no Brasil são pontos de coleta, o que significa que o consumidor também pode levar os itens fora do período da campanha.

As regras e lojas oficias para participar da ação estão neste site. 

  • 1/14 (Cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

  • 2/14 (Cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

  • 3/14 (Cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

  • 4/14 (Cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

  • 5/14 (Cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

  • 6/14 (Cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

  • 7/14 (Eduardo Leite na inauguração da Cidade com casas provisórias em Canoas (RS)35097964_cf1158d871_o)

  • 8/14 (Refeitório da cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

  • 9/14 (Cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

  • 10/14 (Cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

  • 11/14 (Cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

  • 12/14 (Cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

  • 13/14 (Cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

  • 14/14 (Cidade com casas provisórias em Canoas (RS))

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