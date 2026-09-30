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Construído com a Holanda, projeto adapta as cinco ilhas de Porto Alegre ao risco de novas enchentes

Plano da TU Delft com a prefeitura e o PNUD segue modelo holandês de dar espaço à água e conclui etapa técnica: "A segurança hídrica não depende apenas de infraestruturas", destaca líder à EXAME

Atingida diretamente pelas enchentes de 2024, a região das ilhas de Porto Alegre se tornou símbolo da vulnerabilidade climática (Andre-Felipe / Divulgação)

Atingida diretamente pelas enchentes de 2024, a região das ilhas de Porto Alegre se tornou símbolo da vulnerabilidade climática (Andre-Felipe / Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12h34.

Última atualização em 30 de setembro de 2026 às 12h35.

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Quem passeia pelos canais de Amsterdã não imagina que mais da metade da população holandesa vive em áreas abaixo do nível do mar ou sujeitas a inundações.

Foi dessa convivência forçada com a água que os Países Baixos se consolidaram como referência mundial em gestão hídrica, com um sistema de cerca de mil quilômetros de diques, barragens, comportas e eclusas.

É essa expertise, acumulada ao longo de séculos, que levou Porto Alegre a pedir ajuda para repensar o futuro das ilhas do Delta do Jacuí depois das enchentes históricas de 2024.

Nesta semana, o batizado Projeto Arquipélago chega à reta final com a conclusão da etapa técnica. O plano urbanístico e ambiental foca no desenvolvimento sustentável da região que engloba as ilhas Pintada, Grande dos Marinheiros, Flores, Pavão e Mauá, com estratégias de adaptação climática, recuperação ecológica, habitação, infraestrutura e gestão de riscos.

A construção é feita a várias mãos: a Universidade de Tecnologia de Delft (TU Delft), da Holanda, desenvolve o trabalho em cooperação com a Prefeitura de Porto Alegre e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com participação do instituto IHS, da Erasmus Rotterdam.

À frente está a gaúcha Taneha Kuzniecow Bacchin, natural de Porto Alegre, diretora e líder científica da iniciativa. Em entrevista à EXAME, ela contou que a pergunta que guiou o trabalho foi: como planejar um território exposto a inundações sem reproduzir as condições de vulnerabilidade que ampliaram o desastre?

A resposta passa por uma combinação de intervenções de curto prazo voltadas à segurança com medidas de resiliência para as próximas décadas, a partir de cenários para cada ilha pensados a partir de suas comunidades locais. 

A contratação da TU Delft custou cerca de R$ 7,35 milhões para a prefeitura, com a previsão de elaboração de um plano emergencial (entregue em 4 meses) e outro de longo prazo (em cerca de 18 meses). Em março de 2026, a proposta chegou a ser apresentada e nos próximos dias, com a conclusão, será oficialmente publicada. 

Segundo Tahena, a expectativa é que o projeto possa contribuir para a construção de uma abordagem que considere as particularidades do território e também para o desenvolvimento de novas estratégias de adaptação em todo RS, diante dos riscos de novas enchentes no contexto das mudanças climáticas. 

"Queremos articular conhecimento técnico, governança territorial e justiça socioambiental", afirmou, elencando que a principal lição dos Países Baixos não está apenas nas grandes obras de engenharia, mas na capacidade de transformar a gestão da água em uma responsabilidade pública permanente.

'Dar espaço ao rio'

A inspiração vem de uma mudança de lógica na própria Holanda. Durante séculos, a resposta às cheias foi erguer barreiras. Em 2007, o programa Room for the River ("Espaço para o Rio") fez uma aposta: em vez de elevar diques, passou a dar mais lugar à água nos rios Reno, Mosa, Waal e IJssel.

Diques foram recuados, canais de desvio abertos, obstáculos removidos e leitos aprofundados, e surgiram áreas de inundação controlada e parques fluviais.

É esse princípio que a capital gaúcha quer adaptar. A ideia é levá-lo às bacias do Jacuí, Caí, Sinos, Gravataí e da Lagoa dos Patos, com previsão de cheias mais integrada e planejamento do território e das cidades em conjunto. E o Arquipélago é o primeiro desenho do plano.

Para Tahena, o principal diferencial da Holanda é a governança. Os conhecidos "waterschappen", órgãos hídricos com competências e financiamento próprios, existem há séculos e garantem um planejamento que atravessa ciclos políticos. Hoje, o Programa Delta coordena a estratégia nacional, reunindo proteção contra cheias, água doce e adaptação do território.

Há também um método. No país, órgãos públicos, universidades e profissionais de várias áreas usam o desenho como pesquisa (research-by-design): constroem cenários juntos para testar alternativas e antecipar consequências.

O exemplo mais recente é o Atelier Delta Rijnmond-Drechtsteden 2100, da Bienal Internacional de Arquitetura de Rotterdam (IABR), que investiga riscos para o delta da cidade diante do clima extremo. 

Nada disso, diz a especialista, se resume a transferir tecnologia. O que a experiência holandesa ensina é a construir instituições e processos permanentes de cooperação, em que o próprio projeto serve para negociar alternativas e imaginar, em conjunto, os futuros possíveis de um território.

A gestão das águas começou em 1953

A relação dos holandeses com a água é anterior a qualquer programa, mas tem uma data de virada bastante trágica. Na noite de 31 de janeiro de 1953, uma maré alta e ventos fortes no Mar do Norte romperam diques no sudoeste do país.

A água tomou cerca de 200 mil hectares, sobretudo em Zeeland, Zuid-Holland e Noord-Brabant, com milhares de mortes e desabrigados. Os holandeses chamam o episódio de Watersnoodramp, a "catástrofe das inundações".

A resposta foi o Delta Works, iniciado naquele mesmo ano e concluído em 1997, um dos maiores programas de engenharia do mundo. Hoje, cerca de 70% do PIB holandês é produzido em áreas de risco, e até o aeroporto de Schiphol, um dos maiores da Europa, está abaixo do nível do mar.

Em entrevista à AFP, a ministra de Infraestruturas na época, Melanie Schultz, chegou a dizer que "devemos tudo [o plano] a nossa história", e que "foram séculos lutando contra o avanço das águas".

Mas a jornada holandesa não acabou: o país segue revendo suas estratégias em meio à crise climática. E, para Taneha, segurança hídrica não é só questão de infraestrutura. Adaptar-se é "transformar as relações entre sociedade, instituições e ambiente", com novas formas de organização, de participação e de responsabilidade coletiva.

Não à toa, os Países Baixos se tornaram um laboratório vivo: o modelo inspira hoje governos, técnicos e comunidades de outros países a repensarem sua relação com rios, mares e o próprio clima, de Nova Orleans (EUA) ao delta do Mekong (Vietnã), passando por Bangladesh, Austrália, Japão e, mais recentemente, o Rio Grande do Sul. 

O caminho ainda é longo. O desenho precisa virar obra, e a pergunta que originou o plano será colocada em teste quando a água subir de novo.

  • Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS)

    1/17 Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS) (Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))

  • Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. Crédito: Anselmo Cunha / AFP)

    2/17 Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. Crédito: Anselmo Cunha / AFP) (Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre)

  • Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis. Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. (Foto de SILVIO AVILA / AFP)

    3/17 Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis. Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. (Foto de SILVIO AVILA / AFP) (Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre)

  • Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. Foto de SILVIO AVILA / AFP

    4/17 Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. Foto de SILVIO AVILA / AFP (Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre)

  • Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte. O exército respondeu construindo pontes flutuantes para pedestres, uma solução temporária e precária para permitir que a infantaria atravesse rios durante conflitos. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP)

    5/17 Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte. O exército respondeu construindo pontes flutuantes para pedestres, uma solução temporária e precária para permitir que a infantaria atravesse rios durante conflitos. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP) (Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta)

  • Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    6/17 Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre)

  • Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    7/17 Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi)

  • Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Esta é a segunda enchente histórica que Marks enfrenta aos 94 anos de idade. A primeira foi em 1941, quando ele morava no centro de Porto Alegre. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    8/17 Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Esta é a segunda enchente histórica que Marks enfrenta aos 94 anos de idade. A primeira foi em 1941, quando ele morava no centro de Porto Alegre. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi)

  • 9/17 (Um trabalhador usa uma mangueira de alta pressão para remover a lama acumulada pela enchente)

  • 10/17 (Destruição no RS após chuvas e enchentes)

  • Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 14 de maio de 2024. Foto de Anselmo Cunha / AFP

    11/17 Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 14 de maio de 2024. Foto de Anselmo Cunha / AFP (Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi)

  • Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria (RS).

    12/17 Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria (RS). (Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria)

  • Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”

    13/17 Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações” (Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”)

  • Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS)

    14/17 Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS) (Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))

  • 15/17 (Imagem aérea da destruição no Rio Grande do Sul - Força Aérea Brasileira/Reprodução)

  • Setor elétrico: Aneel propõe medidas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas.

    16/17 Setor elétrico: Aneel propõe medidas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas. (Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas)

  • 17/17 (Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul)

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