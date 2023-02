Qual a diferença entre Net Zero e carbono neutro?

À medida que a discussão sobre a mudança climática continua aumentando, é importante estar familiarizado com certos termos e seus significados.

Os termos “Net Zero” e “carbono neutro”, entraram no vocabulário de empresas, cientistas, políticos e especialistas que conduzem a conversa sobre o clima e, apesar de parecidos, não se referem à mesma coisa.

O que significa carbono neutro?

O termo “carbono neutro” está em uso há algum tempo e abrange partes específicas das operações comerciais. Ele contabiliza apenas as emissões de dióxido de carbono (CO₂), em vez de outros gases de efeito estufa.

Em outras palavras, em uma organização neutra em carbono, é assumido o compromisso de avaliar as emissões de CO₂ produzidas. Tais informações são atreladas às maneiras de reduzir essas emissões e compensá-las, reduzindo as emissões em outras atividades ou removendo uma quantidade equivalente de dióxido de carbono da atmosfera.

Esse ato de equilíbrio é conhecido como compensação de carbono e pode envolver o plantio de novas árvores, os sumidouros de carbono, ou o investimento em energia renovável nas suas plantas industriais.

Portanto, uma empresa é considerada neutra em carbono se todas as emissões de carbono que ela gera forem neutralizadas por meio de suas compensações.

Carbono neutro e contribuição dos indivíduos

Não são apenas as empresas que podem lutar pela neutralidade de carbono, cada uma das pessoas também pode contribuir. Escolher um estilo de vida mais sustentável ajuda a reduzir as pegadas de carbono e limitar o impacto geral no meio ambiente.

Isso pode significar usar transporte público em vez de veículo pessoal, limitar o desperdício de alimentos, reciclar embalagens e roupas velhas e monitorar o uso doméstico de energia.

Como funciona a compensação de carbono?

Na natureza, durante a fotossíntese, as árvores regulam e absorvem a quantidade de dióxido de carbono (CO₂) do ar e o armazenam em sua biomassa, principalmente em sua casca.

Desta forma, as florestas são consideradas um dos mais importantes sumidouros de carbono, perdendo apenas para os oceanos.

As empresas podem reduzir seu impacto de carbono investindo em projetos de reflorestamento, sejam comerciais ou de mata nativa, mas é bastante comum na indústria a compra de créditos de carbono, papéis gerados por fundos que investem em projetos sustentáveis de redução e captura de carbono na atmosfera, uma espécie de terceirização da atividade.

O que é Net Zero?

O Net Zero é semelhante, em princípio, ao carbono neutro, mas em escala maior. Em outras palavras, alcançar o Net Zero significa ir além apenas da neutralização das emissões de carbono.

O Net Zero refere-se a todos os gases de efeito estufa emitidos na atmosfera, como metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O) e outros hidrofluorcarbonetos. Assim, como acontece com o carbono neutro, para atingir o Net Zero, os gases de efeito estufa emitidos na atmosfera devem ser equivalentes aos gases de efeito estufa sendo removidos.

Net Zero se tornou o “grito de guerra” na luta contra a mudança climática. Representa uma meta alcançável que os cientistas acreditam ser necessária se o mundo quiser evitar os efeitos mais dramáticos do aquecimento global. Contudo, apesar de a ideia de Net Zero ser simplificada, na realidade não é tão fácil.

Empresas Net Zero

Para as empresas, Net Zero significa operações de descarbonização otimizadas, criar produtos e serviços mais eficientes e sustentáveis ​​e explorar alternativas de baixo carbono nas cadeias de suprimentos.

Para atingir emissões Net Zero, uma empresa deve primeiro analisar sua atual emissão de gases de efeito estufa (GEE), as oportunidades de reduzi-las e determinar um cronograma para atingir as metas alcançáveis.

Atingir o Net Zero, portanto, exige que todos os governos, começando pelos maiores emissores, tomem medidas ousadas e imediatas para reduzir suas emissões.

A Convenção do Clima de Glasgow convocou todos os países a revisitar e fortalecer suas metas de 2030 para reduzir as emissões de gases de efeito estufa até o final de 2022, mas apenas 24 planos climáticos novos ou atualizados foram enviados.

Por que as empresas devem se tornar Net Zero ou carbono neutro?

Reduzir a pegada de carbono de uma empresa significa limitar o aumento das temperaturas globais a menos de 1,5 °C até 2100, conforme definido no Acordo de Paris, documento final da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015.

Contudo, as empresas também consideram as mudanças de percepções que vem ocorrendo em relação ao mercado. Dentre as principais, podemos destacar:

Funcionários buscando por empresas sustentáveis;

Clientes possuem preferência por marcas éticas;

Investidores buscam modelos de negócios sustentáveis;

Otimização de custos pode permitir um aumento do faturamento;

Proliferação de regras e regulamentos relativos ao meio ambiente.

Desse modo, além das preocupações com o meio ambiente, empresas Net Zero tendem a atrair mais investimentos no cenário atual, além de uma parcela de clientes que se preocupam com a sustentabilidade e a preservação ambiental.

Quais as diferenças entre carbono neutro e Net Zero?

A principal diferença entre o significado de carbono neutro e Net Zero é o prazo e a forma de atingir a meta. O carbono neutro é um estado de curto prazo que a maioria das empresas pode atingir, medindo as emissões atuais e usando compensações de carbono para compensá-las.

O Net Zero, por outro lado, é uma meta de longo prazo que só pode ser alcançada se as empresas tomarem medidas para reduzir a maior parte de suas emissões. As compensações são permitidas apenas para uma pequena fração das emissões inevitáveis.

Sendo assim, é possível pensar no carbono neutro como o primeiro passo para emissões Net Zero.