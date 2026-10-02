Voo da SpaceX com primeira comandante negra bate recorde nos EUA

Uma missão da SpaceX levou quatro astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS) em menos de oito horas e estabeleceu um novo recorde nos Estados Unidos. A cápsula Dragon chegou ao laboratório orbital 7 horas e 55 minutos após deixar a Flórida.

De acordo com comunicado divulgado pela Nasa, esse foi o menor intervalo entre lançamento e acoplagem de uma espaçonave americana na história da ISS.

A Crew-13 também marcou outro feito. A astronauta Jessica Watkins tornou-se a primeira mulher negra a comandar uma tripulação em órbita, segundo a Associated Press. A cápsula Dragon Grace foi lançada do Cabo Canaveral às 11h10 de quinta-feira, 1º. A acoplagem ocorreu às 19h05, no módulo Harmony da estação.

Além de Watkins, a tripulação é formada pelo americano Luke Delaney, pelo canadense Joshua Kutryk e pelo russo Sergey Teteryatnikov. Os quatro integram uma missão científica de longa duração na ISS.

Por que a viagem até a estação espacial foi tão rápida?

O tempo necessário para alcançar a ISS depende, entre outros fatores, da posição da estação em relação à espaçonave no momento do lançamento.

A Crew-13 completou o trajeto em 7 horas e 55 minutos. Para comparação, a tripulação anterior lançada a partir dos Estados Unidos levou mais de 30 horas para chegar ao laboratório orbital.

O lançamento havia sido adiado devido a um vazamento de oxidante detectado no sistema de propulsão da Dragon. Nasa e SpaceX realizaram testes e análises antes de liberar a missão.

No dia da decolagem, as condições meteorológicas também exigiram atenção. A agência espacial acompanhava, entre outros fatores, a presença de nuvens densas e a possibilidade de precipitação.

Jessica Watkins faz história novamente

A missão representa a segunda viagem de Jessica Watkins à ISS. Geóloga, ela estudou a superfície de Marte e integrou a equipe científica do rover Curiosity, conforme destaca a Nasa.

Watkins passou 170 dias no espaço durante sua primeira missão, em 2022. Agora, assumiu o comando da Crew-13.

Os outros três integrantes realizam sua primeira viagem ao espaço. Delaney é piloto da missão, enquanto Kutryk e Teteryatnikov atuam como especialistas. A nova equipe passou a integrar a Expedição 75 após chegar ao laboratório orbital.

Crew-13 presta homenagem à Apollo 13

Esta é a 13ª tripulação lançada pela SpaceX para a Nasa, sem considerar o voo de teste realizado em 2020. O emblema da Crew-13 presta homenagem à Apollo 13, missão lunar de 1970 que enfrentou uma grave falha durante o voo e terminou com o retorno seguro dos astronautas à Terra.

As referências ao número 13 também apareceram antes da decolagem. Watkins e os demais tripulantes chegaram à plataforma em veículos com placas que exibiam a expressão "Lucky 13", ou "13 da Sorte".

A tripulação ainda levou um pequeno dragão dourado de crochê chamado Lucky, com um trevo de quatro folhas no pescoço.