BID emite US$ 100 milhões em bonds amazônicos para acelerar financiamento

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou nesta terça-feira, 4, a emissão do seu primeiro bond amazônico, captando US$ 100 milhões. O valor será utilizado para financiar projetos de desenvolvimento sustentável no bioma e na geração de impacto positivo.

De acordo com o BID, o título é o primeiro de uma série de emissões de bonds amazônicos, atingindo o valor total de US$ 1 bilhão. O objetivo é dar força a economia da Amazônia, incentivar o manejo florestal sustentável e os meios de subsistência aliados à proteção da biodiversidade. A emissão de taxa fixa será administrada pelo Crédit Agricole CIB, e após cinco anos pagará um cupom anual de 3,802%.

Ilan Goldfajn, presidente do Grupo BID, disse que os títulos amazônicos representam uma nova oportunidade para finanças sustentáveis, canalizando investimentos para soluções baseadas na natureza e no apoio às comunidades locais. “Como pioneiros, nosso Programa de Títulos da Amazônia oferece um modelo para que outros sigam, mobilizando capital privado para proteger a Amazônia e fortalecer seu povo”, afirmou.

Bonds amazônicos: entenda

Em julho, o BID e o Banco Mundial firmaram uma parceria estratégica com foco em desenvolver programas de emissão de títulos da Amazônia em países e instituições. O projeto faz parte da iniciativa do BID para acelerar o financiamento climático e aproximar os países da meta de US$ 1,3 trilhão em recursos pelo clima por ano até 2035. Durante a COP30, o BID organizará mais de 80 eventos para apresentar soluções para o clima para países da América Latina e Caribe.

O Banco ainda é responsável pelo Amazônia Forever, iniciativa de cooperação internacional que trabalha pelo desenvolvimento da bioeconomia na região. São três metas principais: expandir o financiamento inovador; promover a troca de conhecimento; facilitar a coordenação regional entre os oito países da Amazônia.

Após a emissão, a secretaria do Tesouro Nacional brasileiro afirmou apoio ao projeto e declarou que pretende explorar a possibilidade de emitir seus próprios títulos no mecanismo de bonds amazônicos.