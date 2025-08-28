'Financiamento climático carece de infraestrutura para novos investimentos', diz CEO do BID Invest

Antes de unir empresas, investidores e governos na busca por US$ 1,3 trilhões voltados para interromper a crise climática, é preciso desenvolver um ambiente que permita que esses investimentos se tornem a regra, não a exceção. Essa é a proposta de James Scriven, CEO do BID Invest, o braço de investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
A afirmação foi dita durante o Climate Day da B3, a bolsa de valores brasileira, evento focado em discutir os investimentos para a transição verde há poucos meses da COP30.
Scriven destaca que, ao redor do mundo, existem centenas de trilhões de dólares de investidores interessados em apoiar soluções para o clima, especialmente no norte do planeta. No entanto, ele reconhece que o verdadeiro desafio é como tangibilizar esses recursos, de modo que se tornem viáveis em mercados como o Brasil.
“O desafio que enfrentamos agora é como melhorar a infraestrutura digital e física para viabilizar esses investimentos”, explica. Criar esse ambiente propício é um dos principais trabalhos do BID, que atua para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, especialmente no Brasil e na Amazônia, onde a necessidade de financiamento verde é ainda mais urgente.
Scriven enfatiza que, para trazer esse dinheiro, o Banco tem se concentrado em uma série de iniciativas inovadoras. Um exemplo claro é o Eco Invest Brasil, um programa firmado entre os governos do Brasil, Reino Unido e o BID, que busca abrir leilões públicos de financiamento misto. Esse tipo de abordagem facilita a entrada de fontes de capital mais acessíveis, permitindo que o dinheiro flua para as regiões mais carentes de investimentos climáticos.
Policapital no financiamento climático
Além disso, o CEO do BID Invest reforça um ponto crucial: “Nem todas as soluções derivam do setor público e governos. A maioria dos produtos e serviços no mundo são geridos por empresas do setor privado”. Ou seja, o papel das companhias nesse processo de transformação é também assegurar que esses recursos possam ser feitos de maneira mais eficaz e menos arriscada.
É nesse contexto que o BID se empenha para criar acordos viáveis que possam garantir um fluxo contínuo de capital, reduzindo os riscos para os investidores. O conceito de "acordos viáveis" é um dos pilares da estratégia do banco. Ele envolve a criação de condições que permitam que se sintam confortáveis para destinar para mercados emergentes, onde a moeda local e os riscos climáticos podem ser uma barreira. O BID trabalha com o governo e o setor privado para criar projetos bancáveis, ou seja, acordos que possam ser considerados seguros e atraentes para os apoiadores internacionais.
Essa estratégia também busca diminuir a percepção de risco. Ao unir o conhecimento técnico e financeiro do banco com a parceria do setor público e privado, o BID busca diminuir esses obstáculos e atrair uma maior quantidade de recursos para enfrentar a crise climática de forma eficaz.
COP da ação
O papel da COP30 em incluir novos setores na pauta climática também foi tema de discussões ao longo do Climate Day. A vice-presidente da B3, Ana Buchaim, afirmou que o tom da emergência climática não estabelece mais espaço para retrocessos.
O impacto é econômico: o risco pode superar, segundo o IPCC, 27% do PIB global, comprometendo ainda os avanços atingidos nas últimas décadas. "O Brasil tem uma combinação única de recursos naturais, matriz energética limpa e políticas emergentes que o posicionam como líder em soluções climáticas globais", afirma.
Análise: 'COP30 é palco crítico para indústria provar compromisso real', diz Carlos Nobre
Viviane Romeiro, diretora de clima e sustentabilidade do Centro Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), contou mais sobre o trabalho da organização para fomentar a participação nas conferências climáticas. “Por muitos anos, a COP era um espaço técnico, mas desde a COP26 já temos desdobramentos para diferentes setores produtivos. É nosso papel incentivar a construção de convergências e soluções entre esses atores pelo sucesso dos acordos climáticos”, explica.
“Antes falávamos de captar dinheiro. Agora, a questão é levá-lo onde realmente importa”, aponta Paula Kovarsky, conselheira da Sustainable Business COP30, organização da iniciativa privada que busca conectar empresas e indústrias para tornar a conferência de Belém na COP da ação. “Precisamos traduzir nossas vantagens competitivas em uma linguagem que o mundo compreenda, e o dinheiro chegue aonde deve chegar”, explica.
-
1/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(IMG_7071)
-
2/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
3/53
Amazonia
(Amazonia1)
-
4/53
Amazonia
(Amazonia)
-
5/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7024)
-
6/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(IMG_7058)
-
7/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7110)
-
8/53
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7092)
-
9/53
Embarcação no Rio Amazonas
(_MG_7089)
-
10/53
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7085)
-
11/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
12/53
Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
13/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7040)
-
14/53
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
15/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6941)
-
16/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6942)
-
17/53
Barco no Rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
18/53
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
19/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
20/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7004)
-
21/53
Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023-
(_MG_7016)
-
22/53
(_MG_7019)
-
23/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7027)
-
24/53
Ribeirinhos no rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
25/53
Trecho de floresta no Pará
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
26/53
(Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)
-
27/53
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
-
28/53
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
-
29/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_9035)
-
30/53
Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8917)
-
31/53
Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8817)
-
32/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8798)
-
33/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8768)
-
34/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8745)
-
35/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8739)
-
36/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8468)
-
37/53
Samaúma a grande arvore da Amazônia - Amazonia - Parque Nacional do Jaú - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8567)
-
38/53
Rio Negro, na Amazônia
(Amazônia)
-
39/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8680_1)
-
40/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8683_1)
-
41/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8697_1)
-
42/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8704_1)
-
43/53
Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8237)
-
44/53
(IMG_8156_1)
-
45/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
46/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
47/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0640)
-
48/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0642)
-
49/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
50/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
51/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
52/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0655)
-
53/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)