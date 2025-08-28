'Financiamento climático carece de infraestrutura para novos investimentos', diz CEO do BID Invest

Antes de unir empresas, investidores e governos na busca por US$ 1,3 trilhões voltados para interromper a crise climática, é preciso desenvolver um ambiente que permita que esses investimentos se tornem a regra, não a exceção. Essa é a proposta de James Scriven, CEO do BID Invest, o braço de investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

A afirmação foi dita durante o Climate Day da B3, a bolsa de valores brasileira, evento focado em discutir os investimentos para a transição verde há poucos meses da COP30.

Scriven destaca que, ao redor do mundo, existem centenas de trilhões de dólares de investidores interessados em apoiar soluções para o clima, especialmente no norte do planeta. No entanto, ele reconhece que o verdadeiro desafio é como tangibilizar esses recursos, de modo que se tornem viáveis em mercados como o Brasil.

“O desafio que enfrentamos agora é como melhorar a infraestrutura digital e física para viabilizar esses investimentos”, explica. Criar esse ambiente propício é um dos principais trabalhos do BID, que atua para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, especialmente no Brasil e na Amazônia, onde a necessidade de financiamento verde é ainda mais urgente.

Scriven enfatiza que, para trazer esse dinheiro, o Banco tem se concentrado em uma série de iniciativas inovadoras. Um exemplo claro é o Eco Invest Brasil, um programa firmado entre os governos do Brasil, Reino Unido e o BID, que busca abrir leilões públicos de financiamento misto. Esse tipo de abordagem facilita a entrada de fontes de capital mais acessíveis, permitindo que o dinheiro flua para as regiões mais carentes de investimentos climáticos.

Policapital no financiamento climático

Além disso, o CEO do BID Invest reforça um ponto crucial: “Nem todas as soluções derivam do setor público e governos. A maioria dos produtos e serviços no mundo são geridos por empresas do setor privado”. Ou seja, o papel das companhias nesse processo de transformação é também assegurar que esses recursos possam ser feitos de maneira mais eficaz e menos arriscada.

É nesse contexto que o BID se empenha para criar acordos viáveis que possam garantir um fluxo contínuo de capital, reduzindo os riscos para os investidores. O conceito de "acordos viáveis" é um dos pilares da estratégia do banco. Ele envolve a criação de condições que permitam que se sintam confortáveis para destinar para mercados emergentes, onde a moeda local e os riscos climáticos podem ser uma barreira. O BID trabalha com o governo e o setor privado para criar projetos bancáveis, ou seja, acordos que possam ser considerados seguros e atraentes para os apoiadores internacionais.

Essa estratégia também busca diminuir a percepção de risco. Ao unir o conhecimento técnico e financeiro do banco com a parceria do setor público e privado, o BID busca diminuir esses obstáculos e atrair uma maior quantidade de recursos para enfrentar a crise climática de forma eficaz.

COP da ação

O papel da COP30 em incluir novos setores na pauta climática também foi tema de discussões ao longo do Climate Day. A vice-presidente da B3, Ana Buchaim, afirmou que o tom da emergência climática não estabelece mais espaço para retrocessos.

O impacto é econômico: o risco pode superar, segundo o IPCC, 27% do PIB global, comprometendo ainda os avanços atingidos nas últimas décadas. "O Brasil tem uma combinação única de recursos naturais, matriz energética limpa e políticas emergentes que o posicionam como líder em soluções climáticas globais", afirma.

Viviane Romeiro, diretora de clima e sustentabilidade do Centro Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), contou mais sobre o trabalho da organização para fomentar a participação nas conferências climáticas. “Por muitos anos, a COP era um espaço técnico, mas desde a COP26 já temos desdobramentos para diferentes setores produtivos. É nosso papel incentivar a construção de convergências e soluções entre esses atores pelo sucesso dos acordos climáticos”, explica.

“Antes falávamos de captar dinheiro. Agora, a questão é levá-lo onde realmente importa”, aponta Paula Kovarsky, conselheira da Sustainable Business COP30, organização da iniciativa privada que busca conectar empresas e indústrias para tornar a conferência de Belém na COP da ação. “Precisamos traduzir nossas vantagens competitivas em uma linguagem que o mundo compreenda, e o dinheiro chegue aonde deve chegar”, explica.