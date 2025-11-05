Novo fundo de 80 milhões de euros poderá dobrar frota de ônibus elétricos do Brasil

As emissões geradas pelo setor de transporte ainda são um grande problema para muitos país. No Brasil não é diferente, mas um anúncio feito nesta quarta-feira (5) pode significar um avanço importante.

A Bloomberg Philanthropies, o Ministério das Cidades, o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, o BTG Pactual (do grupo controlador da EXAME), o Mitigation Action Facility e o WRI Brasil anunciaram a intenção de lançar um fundo de melhoria de crédito para ônibus elétricos, no valor inicial de 80 milhões de euros. O objetivo é acelerar a adoção de veículos com emissão zero nas cidades brasileiras.

O novo fundo, apresentado durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, pretende destravar cerca de 450 milhões de euros em empréstimos privados e viabilizar a implantação de mais de 1.700 ônibus elétricos – ou seja, emissão zero - e infraestrutura de recarga no país em seis anos. Isso representa um aumento de 235% na frota elétrica atual do Brasil.

A iniciativa foi desenvolvida com apoio do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) Brasil, Catalytic Finance Foundation e C40 Cities.

Modelo para destravar investimentos verdes

Segundo os organizadores, o fundo foi criado para enfrentar um desafio global: o alto custo de financiamento para projetos urbanos sustentáveis, muitas vezes considerados de risco por investidores. Ao reduzir o risco para credores, o mecanismo deve permitir que cidades brasileiras consigam recursos a custos acessíveis para projetos de baixa emissão, geração de empregos e melhoria da qualidade do ar.

O BTG Pactual comprometeu 24 milhões de euros como investidor âncora. O Mitigation Action Facility - programa com vários doadores que fornece suporte técnico e financiamento climático para projetos ambiciosos de mitigação em setores prioritários - entrará com uma subvenção planejada para primeira perda.

A BTG Pactual Asset Management foi selecionada como administradora do Fundo de Melhoria de Crédito para Ônibus Elétricos no Brasil após uma competição internacional liderada pela Catalytic Finance Foundation e pelo WRI Brasil, que projetaram conjuntamente a estrutura do fundo com o apoio da Bloomberg Philanthropies e da MAF, em parceria com a C40 Cities.

Primeiras cidades beneficiadas

As operadoras de ônibus do Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Belo Horizonte devem ser as primeiras a se beneficiar, com planos de expandir a iniciativa para outras cidades brasileiras nos próximos anos.

O Fundo de Ação para Mitigação concedeu financiamento para a preparação de projetos ao WRI Brasil para desenvolver um programa de subsídios de 25 milhões de euros destinado a acelerar a adoção de ônibus elétricos no país. O programa proposto, segundo os parceiros, forneceria 16 milhões de euros em capital de primeiro risco para estabelecer o Fundo de Melhoria de Crédito para Ônibus Elétricos do Brasil. Outros 9 milhões de euros seriam para assistência técnica para fortalecer as estruturas financeiras e políticas em nível municipal e nacional. Também atenderá as capacidades de fabricação locais para atender à crescente demanda por ônibus elétricos.

Líderes destacam impacto ambiental e social

Representantes da C40 Cities, Catalytic Finance Foundation, ITDP Brasil e WRI Brasil reforçaram o papel do fundo na mobilidade sustentável, na inclusão social e na viabilização de investimentos climáticos de grande escala

Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, disse que a iniciativa representa “um passo prático em direção a uma mobilidade urbana mais limpa e eficiente”. Já Michael R. Bloomberg destacou o papel do Brasil ao “mostrar quanto progresso pode ser alcançado quando cidades e governos nacionais trabalham juntos com o setor privado”.

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que a iniciativa reforça o compromisso do país com a descarbonização da mobilidade urbana. A eletrificação das frotas contribui para cidades mais silenciosas e saudáveis, segundo Adalberto Maluf, secretário do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Para Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, o mecanismo vai ajudar o Rio a alcançar a meta de tornar 100% da frota municipal de baixo carbono.

Modelo replicável

A expectativa é que o mecanismo sirva como referência internacional para destravar capital privado voltado à descarbonização. “Quase 90% do transporte público no Brasil depende de ônibus urbanos. Tornar essa transição realidade é essencial para atingir o zero líquido até 2050”, afirmou Luis Antonio Lindau, do WRI Brasil.