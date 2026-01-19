Abertas as inscrições para Melhores do ESG da EXAME

A partir desta segunda-feira, 19, estão abertas as inscrições para a edição 2026 do Melhores do ESG, o mais importante guia de sustentabilidade empresarial do Brasil.

A iniciativa busca reconhecer e dar visibilidade às organizações que lideram o avanço da agenda de negócios sustentáveis e do desenvolvimento responsável do capitalismo brasileiro.

As companhias interessadas têm até 20 de março para se candidatar ao processo seletivo, que conta com metodologia desenvolvida em parceria com o Ibmec, uma das mais prestigiadas instituições de ensino em negócios do país.

Podem participar empresas nacionais e multinacionais que atuam no Brasil, com faturamento mínimo anual a partir de R$ 150 milhões. Para organizações de médio e pequeno porte, a EXAME disponibiliza um guia específico denominado "Negócios em Expansão", cujas inscrições serão abertas em breve.

Metodologia aprimorada para 2026

A avaliação é realizada por meio de dois questionários complementares. O primeiro, de natureza quantitativa, apresenta 50 questões de múltipla escolha sobre temas gerais relacionados a práticas ESG (Environmental, Social and Governance) aplicáveis a todos os setores.

O segundo, qualitativo, traz cinco perguntas dissertativas customizadas de acordo com o segmento de atuação da empresa.

O Melhores do ESG representa a evolução do tradicional Guia EXAME de Sustentabilidade, que há mais de duas décadas é referência em capitalismo consciente e responsabilidade corporativa no país.

Criado em 2000 como Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa, a publicação passou por sucessivas atualizações, sempre acompanhando ou antecipando as transformações do tema na sociedade.

Neste ano, a metodologia ganhou aprimoramentos significativos. Segundo Samuel Barros, coordenador técnico do Prêmio Melhores do ESG e reitor do Ibmec Rio de Janeiro, "o prêmio melhores do ESG foi melhorado para buscar medir a sustentabilidade da empresa de maneira holística", explica.

O acadêmico pondera que, atualmente, "uma empresa sustentável é aquela que respeita e cumpre os critérios do ESG, mas também gera resultado para o acionista e para a sociedade."

"Assim, incluímos uma visão financeira mais robusta, além da já tradicional visão ambiental, governança e social que sempre fizeram parte da nossa avaliação para o prêmio"

Categorias contempladas

Nesta edição, 16 categorias serão avaliadas, com base na metodologia que a cada ano incorpora melhorias e atualizações, acompanhando o desenvolvimento de métricas ESG. Confira:

Agronegócio, Alimentos e Bebidas

Atacado, Varejo e E-commerce

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

Construção Civil e Imobiliário

Energia

Farmacêutico e Beleza

Mineração, Siderurgia e Metalurgia

Moda e Vestuário

Papel e Celulose

Petróleo, Gás e Químico

Saneamento

Saúde e Serviços de Saúde

Serviços Financeiros

Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

Tratamento de Resíduos e Meio Ambiente

As organizações interessadas podem acessar os questionários e realizar suas inscrições através dos links disponibilizados aqui e aqui.