Como um iceberg matou 70% dos filhotes de uma colônia de pinguins na Antártica

Um iceberg de quase 14 quilômetros de extensão provocou a morte de cerca de 70% dos filhotes de pinguim-imperador, em mais um reflexo dramático da crise climática.

Informações publicadas no portal Popular Science apontam que o bloco de gelo bloqueou o principal corredor migratório da Ilha Coulman, no Mar de Ross, impedindo que milhares de fêmeas retornassem do oceano para alimentar seus filhotes.

O fenômeno coloca em risco uma das maiores colônias da espécie na Antártica, e uma das mais dependentes do gelo marinho.

Segundo os pesquisadores, o impacto é associado ao aumento da instabilidade das plataformas de gelo em um clima em constante aquecimento.

Dados obtidos por satélites e drones mostram que o número de filhotes caiu de aproximadamente 21 mil para 6,7 mil em apenas uma temporada, o equivalente a cerca de 14 mil mortes, estimou o Instituto Coreano de Pesquisa Polar (KOPRI). Ou seja, a taxa de sobrevivência na colônia despencou 70%.

O iceberg se desprendeu da plataforma de gelo Nansen em março de 2025, período em que estudos científicos apontam aumento na frequência de fraturas e desprendimentos na região. Após desviar de sua rota habitual, o bloco encalhou na Ilha Coulman no fim de julho, bloqueando uma passagem essencial para a sobrevivência da colônia.

O momento foi decisivo. Durante o inverno antártico, os machos incubam os filhotes em jejum por mais de 70 dias, enquanto as fêmeas se deslocam até o oceano para se alimentar. A sobrevivência da ninhada depende do retorno sincronizado das mães.

Neste ano, porém, esse ciclo foi interrompido por essa "armadilha geográfica" criada por um evento físico extremo. O iceberg apresentava uma inclinação suave voltada para o mar, permitindo a subida dos pinguins, mas um penhasco vertical no lado oposto, voltado para a colônia, impedia o retorno às áreas de reprodução.

“Esses animais evoluíram para lidar com um ambiente estável de gelo marinho”, explicou Jeong-hoon Kim, líder da pesquisa. “O problema é que a mudança climática está tornando esse ambiente mais imprevisível", complementou ao Popular Science.

Mais gelo, mais risco

Embora o Mar de Ross ainda seja considerado um dos refúgios mais estáveis para o pinguim-imperador, pesquisadores alertam que a maior frequência de grandes icebergs aumenta o risco de bloqueios semelhantes.

O aquecimento global não reduz apenas o gelo: ele também fragmenta plataformas, criando massas móveis que alteram a geografia local.

Análises de satélite indicam que icebergs de magnitude semelhante seguem rotas que cruzam outros importantes habitats reprodutivos, como o Cabo Washington. Em pelo menos um caso recente, um iceberg de tamanho comparável passou a poucos quilômetros de outra colônia.

“A questão não é um único iceberg, mas o padrão”, afirmou Jin-ku Park, responsável pela análise dos dados. “À medida que as plataformas de gelo se tornam mais instáveis, cresce a probabilidade de eventos raros com impactos extremos.”

Limites biológicos diante de eventos extremos

Sem o retorno das fêmeas, os machos que aguardavam com os filhotes atingiram o que a ciência chama de "limite fisiológico". S

Segundo os pesquisadores, muitos foram forçados a abandonar a ninhada para sobreviver, evidenciando como pequenas alterações físicas no ambiente podem gerar colapsos biológicos em cascata.

Apenas cerca de 30% dos filhotes sobreviveram, alimentados por mães que conseguiram encontrar rotas alternativas, em um esforço energético adicional que também reduz as chances de reprodução futura.

'Estudo de caso' da crise climática

O KOPRI pretende apresentar o caso à Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos da Antártica (CCAMLR) como evidência concreta dos impactos indiretos das mudanças climáticas sobre espécies e fortalecer a pressão para que o "imperador" seja classificado a nível especial de proteção.

"A mudança climática altera a dinâmica do gelo, cria novos obstáculos físicos e expõe os limites de adaptação da fauna antártica", destacou Kim.

Se o iceberg se dissipar antes da próxima temporada, há potencial de recuperação da colônia. Caso contrário, os pesquisadores alertam para impactos de longo prazo, incluindo a realocação forçada da espécie.

A sinalização é de que, mesmo nos ambientes mais frios do planeta, a crise climática já está redesenhando ecossistemas inteiros.