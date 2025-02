Melhores do ESG 2025: entenda e saiba como participar

Em um momento crucial para a evolução da agenda de negócios sustentáveis no Brasil e no mundo, EXAME realiza mais uma edição do Melhores do ESG, consolidando mais de duas décadas de reconhecimento às práticas empresariais sustentáveis no país.

O processo seletivo, que se estende até 20 de março, tem metodologia, desenvolvida em parceria com o Ibmec, refletindo a complexidade e dinamismo do cenário atual de sustentabilidade empresarial. A avaliação se estrutura em duas etapas complementares: um questionário quantitativo com questões de múltipla escolha, abrangendo práticas ESG transversais, e uma análise qualitativa setorial com questões dissertativas específicas, permitindo uma avaliação aprofundada das particularidades de cada segmento.

Em 2025, a premiação contempla 19 categorias setoriais, desde o agronegócio até o tratamento de resíduos e economia circular, refletindo a diversidade do tecido empresarial brasileiro e seus diferentes desafios em sustentabilidade. Podem participar empresas nacionais e multinacionais com faturamento mínimo anual de R$ 150 milhões, enquanto companhias de menor porte encontram espaço no guia "Negócios em Expansão".

A evolução histórica do prêmio - desde sua criação em 2000 como Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa até sua atual configuração - espelha as transformações nas práticas empresariais e nas demandas socioambientais. O rigor metodológico se mantém como pilar fundamental, com avaliadores do corpo docente do Ibmec realizando análises às cegas para garantir imparcialidade.

A credibilidade da premiação se sustenta em um processo criterioso que vai além da coleta de dados. Também a equipe de jornalismo da EXAME realiza uma investigação aprofundada das empresas finalistas, verificando a consistência entre discurso e prática, elemento fundamental para manter o alto padrão editorial que caracteriza a publicação há mais de 50 anos.

"O Melhores do ESG se consolida em mais esta edição, como instrumento estratégico para compreender e impulsionar a transformação da indústria brasileira rumo a um modelo cada vez mais sustentável e responsável, estabelecendo parâmetros de excelência que contribuem para o avanço contínuo dos setores", diz Renata Faber, head de ESG da EXAME.

As empresas interessadas em participar do processo seletivo podem acessar mais informações e realizar suas inscrições através do site da EXAME.

As 19 categorias contempladas na edição 2025 são: Agronegócio; Alimentos e Bebidas; Atacado, Varejo e E-commerce; Bens de Capital e Eletroeletrônicos; Construção Civil e Imobiliário; Energia; Papel e Celulose; Farmacêutico e Beleza; Mineração; Moda e Vestuário; Petróleo, Gás e Químico; Saneamento; Saúde e Serviços de Saúde; Serviços Financeiros; Siderurgia e Metalurgia; Tecnologia e Mídia; Telecomunicações; Transporte, Logística e Serviços Logísticos; e Tratamento de resíduos e Economia circular.