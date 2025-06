ESG Summit: nova edição do evento discute o futuro climático e social para além da COP30

Nesta quarta-feira, 25, São Paulo sediará o ESG Summit 2025, a nova edição do evento que reúne organizações para discutir o futuro da sustentabilidade corporativa, com o objetivo de unir cada vez mais empresas no combate às mudanças climáticas e ao aquecimento global.

Este evento ganha um contexto ainda mais relevante quando lembramos que, há dez anos, foi assinado o Acordo de Paris, que estabeleceu que os países devem reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. Desde então, as empresas e organizações ao redor do mundo que entenderam seu papel na mitigação dos impactos ambientais vem sendo essenciais para evitar o agravamento do aquecimento global.

O Summit inicia com um painel que antecipa as expectativas para a COP30, processo que une empresas, ONGs, especialistas e governos em torno da floresta amazônica. Entre os especialistas que integram a conversa estão Carolle Alarcon, gerente-executiva da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura; Plínio Ribeiro, conselheiro da Ambipar; e Fábio Maeda, diretor de Controles e Riscos do Banco da Amazônia. A mediação será de Lia Rizzo, editora de ESG na EXAME.

EXAME ESG Summit 2025: veja programação completa

Em seguida, será debatida a urgência em relação aos eventos climáticos extremos, com um foco na adaptação e resiliência das companhias diante das mudanças forçadas pelo clima e ecossistemas. A conversa será moderada por Renata Faber, diretora de ESG na EXAME, e terá como participantes Leo Farah, cofundador e CEO da HUMUS; Angela Magalhães Gomes, diretora-técnica da PSR na área de Estratégia em Mercados de Transmissão e Distribuição; Fernando Passalio, presidente da Copasa; e Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul.

Unir o setor privado às lutas sociais também é um dos temas centrais do ESG Summit. O painel discutirá o papel das empresas no enfrentamento das desigualdades sociais e dos grandes problemas que o Brasil enfrenta atualmente nessa áreas. Participam dessa discussão André Machado, coordenador de relações institucionais e comunicação do Trata Brasil; Gustavo Meirelles, vice-presidente Médico da Afya; e Milene Maués, gerente de Parcerias do Fundo Hydro. A moderação será de Letícia Ozório, repórter de ESG da EXAME.

Cadeia de valor sustentável

Além disso, o trabalho das grandes companhias no engajamento de seus stakeholders e na construção de uma cadeia de valor sustentável será debatido, com foco nas boas práticas e na importância de cada empresa melhorar seus esforços no setor de ESG. Participam dessa conversa Sonia Consiglio, especialista em sustentabilidade e SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU, e Waldir Beira Junior, presidente da Ypê. A moderação ficará a cargo de Lia Rizzo.

Por fim, o EXAME ESG Summit abordará as vantagens competitivas, o impacto e o propósito de ser uma Empresa B – uma certificação conferida a empresas com ações concretas nas áreas de sustentabilidade, governança e impacto social. Onara Lima, fundadora da ESG Advisory, mediará a conversa, que contará com a participação de Mário Rezende, vice-presidente de Sustentabilidade e Operações da Danone, e Cinthia Gherardi, codiretora executiva do Sistema B Brasil.

A discussão terá início às 08h no BTG Pactual Advisors, na Av. Europa, 105 no Jardim Europa, em São Paulo. O ESG Summit reunirá especialistas, empresas e autoridades para debater as principais questões que impactam a sustentabilidade e o futuro do planeta.

Melhores do ESG

No mesmo dia do ESG Summit 2025, a EXAME realizará a nova edição do Melhores do ESG, premiação que reconhece as empresas que se destacam por suas práticas sustentáveis e responsáveis no Brasil. Em um momento que marco o futuro das práticas empresariais, a premiação é um marco importante para a evolução do setor, reconhecendo as empresas que estão à frente na transformação rumo a um modelo de negócios mais sustentável.

Com um processo seletivo rigoroso e conduzido em parceria com o Ibmec, a premiação se baseia em uma metodologia detalhada, que envolve a análise tanto quantitativa quanto qualitativa das práticas das empresas. O objetivo é garantir que o reconhecimento seja dado àquelas organizações que realmente fazem a diferença, alinhando seu discurso às suas ações. A data vai celebrar e inspirar as empresas a seguirem no caminho da sustentabilidade, contribuindo para um futuro mais responsável e inovador.