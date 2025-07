EXAME lança maior edição da história do ranking Negócios em Expansão; saiba como assistir

Maior e mais tradicional publicação de economia e negócios do Brasil, a EXAME lança nesta quarta-feira, 31, a quarta e maior edição da história do ranking EXAME Negócios em Expansão.

Há quatro anos, o levantamento aponta as empresas de pequeno e médio porte que conseguem crescer no Brasil. Hoje, já é o maior anuário de empreendedorismo do Brasil.

Neste ano, o ranking celebra os negócios que crescem em todos os cantos do Brasil, de norte a sul.

No total, 732 empresas se inscreveram para participar do anuário. É um crescimento de 50,6% em relação às inscrições de 2024. Dessas, 470 atenderam a todos os critérios e entrarão no ranking. É uma alta de 27% na comparação com a quantidade de empresas selecionadas no anuário de 2024.

Além da entrega do ranking para as empresas selecionadas, o Negócios em Expansão deste ano também apresenta uma tarde de conteúdos exclusivos para as empresas selecionadas.

Em um evento especial no hotel Unique, os empreendedores e convidados poderão assistir palestras com nomes como Alê Costa, fundador da Cacau Show, Caíto Maia, fundador da Chilli Beans, e Camila Coutinho, fundadora da GE Beauty.

Interessados também podem acompanhar os painéis e a cerimônia de premiação online, por transmissão no canal da EXAME no Youtube.

Como funciona o ranking Exame Negócios em Expansão

O levantamento é dividido em seis categorias e considera a evolução da Receita Operacional Líquida (ROL) de um ano para o outro. Quanto maior o crescimento, melhor posicionada a companhia. Para a análise, as empresas enviaram documentos como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o balanço financeiro para a aferição por parte de auditoria independente.

As categorias são:

2 a 5 milhões de reais

5 a 30 milhões de reais

30 a 150 milhões de reais

150 a 300 milhões de reais

300 a 600 milhões de reais

Empresas novatas

Neste ano, a EXAME contou também com a parceria da Senior Sistemas. As empresas clientes da Senior com faturamento entre 30 milhões e 600 milhões de reais e inscritas no ranking puderam concorrer também numa categoria especial Senior. Para participar da categoria especial Senior, as empresas fizeram a inscrição no formulário convencional do ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. Além disso, precisaram atender aos mesmos critérios técnicos para a seleção do ranking das demais categorias.

Ao final, a categoria especial reconheceu as empresas clientes da Senior Sistemas que mais cresceram em cinco segmentos: construção, indústria, serviços, logística e varejo.

Os painéis começam às 13h. Já a premiação está prevista para começar às 19h.

O ranking Negócios em Expansão é promovido pela EXAME em parceria com o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Abaixo, a transmissão na qual é possível acompanhar o evento: