Esfera Brasil

Uso de IA cresce 163% na indústria brasileira em 2024

Grandes empresas lideram implementação de tecnologias, enquanto trabalho remoto mostra leve recuo, segundo pesquisa do IBGE

A proporção de empresas que utilizam Inteligência Artificial passou de 16,9% em 2022 para 41,9% em 2024 (Getty Images)

A proporção de empresas que utilizam Inteligência Artificial passou de 16,9% em 2022 para 41,9% em 2024 (Getty Images)

Esfera Brasil
Esfera Brasil

Plataforma de conteúdo

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14h54.

O uso da Inteligência Artificial (IA) nas indústrias brasileiras cresceu 163% em dois anos. É o que apontam os dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

De acordo com o estudo, o número de empresas que utilizam essa tecnologia passou de 1.619 em 2022 para 4.261 em 2024.

“Toda tecnologia nova passa por um processo chamado ‘Ciclo de Hype’, e aí o que acontece nesse ciclo é que todo mundo usa, fala, quer saber, entender, testar. Então, esse ciclo tem um pico e depois começa a cair. Não quer dizer que ninguém vai usar mais, mas que isso vai ser incorporado na nossa vida. A IA está passando exatamente por esse ciclo, por esse crescimento absurdo.” comenta Claudenir Andrade, vice-presidente de Inovação da Associação Brasileira de Tecnologia para Comércio e Serviços (AFRAC).

A adoção da tecnologia é ainda mais expressiva entre grandes organizações. Nas empresas com 500 ou mais funcionários, o uso de IA cresceu de 32,8% para 57,5% entre 2022 e 2024. As áreas que mais utilizaram essa tecnologia foram: Administração (87,9%), Comercialização (75,2%) e Desenvolvimento de projetos de produtos, processos e serviços (73,1%). 

“Na administração, por exemplo, há um volume imenso de processos padronizados que podem ser automatizados com retorno rápido. Na comercialização, as empresas lidam com enormes volumes de dados sobre clientes, vendas e tendências de mercado. A IA consegue processar essas informações em velocidade impossível para análise humana. Já no desenvolvimento de projetos, a IA acelera processos que tradicionalmente eram demorados e caros. Esses setores também têm uma vantagem: a implementação de IA neles geralmente é menos complexa do que, digamos, no chão de fábrica, onde há mais variáveis físicas e integração com equipamentos legados”, avalia Jonatha Emerick, CEO da Data Risk.

O estudo analisou 1.731 empresas do setor industrial com cem funcionários ou mais, dados projetados para 10.167 companhias do mesmo perfil. Em 2024, 89,1% das empresas investigadas utilizaram pelo menos uma das tecnologias digitais avançadas como: análise de Big Data, computação em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas, manufatura aditiva (impressão 3D) ou robótica. 

O levantamento também revela que o uso combinado de múltiplas tecnologias está em alta. A proporção de empresas que utilizam seis tecnologias diferentes aumentou de 3,7% para 5%, de 2022 para 2024. Já o uso de cinco tecnologias passou de de 6,1% para 8,6%, enquanto aquelas que usam quatro tecnologias subiram de 10,4% para 15,2%.

Causas e efeitos

A pesquisa avalia também os motivos para o aumento do uso de tecnologias avançadas pelas empresas: o aumento da eficiência é o principal ganho mais apontado por 90,3%, alta de 2,7 pontos percentuais em relação a 2022. Em segundo lugar, aparece como ganho uma maior flexibilidade em processos administrativos, produtivos e organizacionais, com 89,5%. As empresas mais favorecidas nos dois casos, foram as de maior porte, com mais de 500 funcionários, respectivamente, com 95,9% e 92,9%.

Em relação às dificuldades encontradas pelas empresas para a utilização das tecnologias avançadas, os principais obstáculos são: os altos custos das soluções tecnológicas (78,6%); falta de pessoal qualificado dentro da empresa (54,2%); os riscos associados à segurança e privacidade (47,2%); oferta limitada de profissionais qualificados (46,8%) e dificuldade de integração entre áreas (45,1%).

Sobre a preocupação de profissionais em serem substituídos pelas novas tecnologias, Jonatha afirma: “Essa é provavelmente a questão mais sensível. Acredito que não podemos ser ingênuos: sim, haverá deslocamento de profissionais, especialmente daqueles que executam tarefas altamente repetitivas. Mas a história das revoluções tecnológicas anteriores sugere que o saldo final tende a ser mais de transformação do que de eliminação pura e simples de postos de trabalho. As empresas têm a responsabilidade de investir na requalificação de seus funcionários, e não simplesmente substituí-los. Quem se adaptar terá trabalhos mais interessantes e menos repetitivos. Mas precisamos reconhecer que haverá um período difícil, e políticas de apoio são necessárias.”

Apesar do avanço tecnológico, o modelo de trabalho remoto apresentou uma leve retração. Entre empresas com mais de 500 trabalhadores, a prática do ‘home office’ caiu de 68,1% em 2022 para 65,3% em 2024. Nas empresas com 100 ou mais funcionários, a redução foi de 47,8% para 42,9%, no mesmo período.

“O home office não é para todas as atividades. Qual é o problema do home office? Primeiro, pessoas e profissionais indisciplinados, porque para trabalhar home office tem que ter disciplina. O outro lado, é o seguinte: tem muito chefe que se diz líder, que na verdade microgerencia. Porque o home office colocou em xeque a liderança de muita gente que se dizia líder. A pandemia mostrou que muitos só eram líderes no presencial, cobrando. Não eram líderes que engajavam a equipe, que serviam o time. Então tem esses dois lados”, afirmou Claudenir Andrade.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificial

Mais de Esfera Brasil

STF redefine rol da ANS: saiba o que muda para consumidores e planos de saúde

Corte ou limitação de energia é prioridade para setor elétrico no Brasil

Mulheres brasileiras têm renda mensal 40% inferior à dos homens, aponta pesquisa

Brasil tem ‘apagão’ na governança de gastos tributários, diz Instituto Esfera

Mais na Exame

Mercados

Ações de cannabis avançam após Trump divulgar vídeo sobre uso medicinal do CBD para idosos

Negócios

Líderes se reúnem no Simpósio do COA para discutir o momento de transformação da região

Brasil

TST garante horas extras a empregada doméstica por falta de controle de jornada

Marketing

Quer ir ao Tomorrowland Brasil? Beats e Spotify dão ingressos em desafio interativo