Meta perde talentos de IA recém-contratados; o que está por trás da crise?

No fim de junho, em Menlo Park, Mark Zuckerberg parecia mais um dirigente de futebol em plena janela de transferências do que o CEO de uma gigante de tecnologia[/grifar]. Depois de meses de críticas ao desempenho do Llama 4, o modelo de IA de código aberto que não empolgou a comunidade, e do adiamento do ambicioso Behemoth, o fundador da Meta decidiu abrir o cofre.

O alvo principal tinha nome e sobrenome: Alexandr Wang, 28 anos, fundador da Scale AI, empresa de rotulagem de dados essenciais para treinar modelos de inteligência artificial. O preço da jogada chamou atenção até para os padrões do Vale do Silício: US$ 14,3 bilhões por uma participação de 49% na Scale, em uma operação que entrou para a história como uma das maiores acquihires já feitas no setor.

Zuckerberg sabia que precisava virar a página rapidamente. A Meta, dona de plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, vinha sendo questionada por analistas e investidores sobre sua relevância na corrida da inteligência artificial. Enquanto a OpenAI firmava parcerias bilionárias com a Microsoft, a Anthropic era cortejada pelo Google e a Amazon avançava com sua própria estratégia, a Meta parecia à margem.

O Llama 4 havia decepcionado e o Behemoth, visto como a resposta interna à GPT-4, atrasara. Era hora de montar um novo centro de gravidade para a IA dentro da empresa, o Meta Superintelligence Labs, ou simplesmente MSL.

A chegada de Wang representava mais que talento técnico. Era uma aposta simbólica: mostrar que a Meta podia competir de igual para igual na guerra por cérebros da IA. Ao lado dele, Zuckerberg trouxe Nat Friedman, ex-CEO do GitHub, para comandar produtos e aplicações. A dupla começou a recrutar como se estivesse montando um “dream team”.

Em poucas semanas, mais de 50 pesquisadores e engenheiros foram contratados, incluindo 20 da OpenAI, 13 do Google DeepMind, seis da Apple, três da xAI e dois da Anthropic. A Meta passou a ser vista como uma força agressiva no mercado de talentos, disposta a pagar pacotes milionários em salários e ações — alguns chegando a US$ 300 milhões ao longo de quatro anos, segundo relatos não confirmados pela empresa.

A ofensiva parecia funcionar, mas a maré mudou rapidamente. Dois meses depois da inauguração do MSL, o noticiário já não era de reforços, mas de baixas. Pesquisadores e engenheiros começaram a deixar a Meta, alguns antes mesmo de assumir oficialmente seus postos. Segundo reportagens de veículos como Wired e Business Insider, pelo menos oito funcionários saíram, incluindo nomes estratégicos. Chaya Nayak, veterana de nove anos na empresa, partiu para a OpenAI.

Afroz Mohiuddin, que havia trabalhado 14 anos no Google, fez o mesmo. Outros casos chamaram ainda mais atenção: Avi Verma e Ethan Knight, contratados da OpenAI, voltaram à empresa de origem menos de um mês após aceitarem a proposta da Meta. Houve até episódios constrangedores, como o do cientista Shengjia Zhao, ex-OpenAI, que, segundo o Gizmodo, teria tentado retornar à antiga casa antes mesmo de assinar contrato com a Meta.

Um porta-voz minimizou as saídas, dizendo que movimentos assim são comuns em ciclos de recrutamento intenso. Mas, para analistas, os episódios levantaram dúvidas sobre a coesão do projeto. O sinal mais evidente veio no meio de agosto, quando a Meta anunciou um congelamento temporário de contratações e uma reorganização estrutural do MSL.

Documentos internos, obtidos pelo The Verge, revelam que a divisão passará a planejar o orçamento de 2026 com mais cautela, distribuindo seus esforços em quatro frentes: o TBD Lab, focado em alcançar a superinteligência; o FAIR, grupo histórico de pesquisa reposicionado como motor de inovação; a área de Produtos e Pesquisa Aplicada, responsável por aproximar pesquisa e desenvolvimento; e o MSL Infra, dedicado à construção de clusters de GPU, ambientes de dados e ferramentas para desenvolvedores. A Meta também dissolveu a equipe AGI Foundations, transferindo seus membros para essas novas estruturas.

Nas redes sociais, Alexandr Wang tentou tranquilizar investidores e funcionários: “Estamos realmente investindo cada vez mais na Meta Superintelligence Labs. Qualquer informação contrária é equivocada”, escreveu no X (antigo Twitter). O recado, embora direto, não dissipou a sensação de que a iniciativa, tão celebrada semanas antes, já enfrenta turbulências internas.

Zuckerberg sinalizou que a empresa deve gastar entre US$ 66 bilhões e US$ 72 bilhões em 2025 em IA — entre infraestrutura, clusters de chips e contratações. É uma das maiores apostas da história da Meta desde a aquisição do WhatsApp e o fracassado mergulho no metaverso. Mas a pergunta permanece: será suficiente? O MSL nasceu como resposta a uma sequência de frustrações técnicas e de imagem, e agora precisa provar que não será apenas mais um projeto bilionário interrompido no meio do caminho.