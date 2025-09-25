Automação e IA aumentam produtividade em até 20% nas empresas, aponta estudo

Controle de estoque, qualidade e entregas tornam empresas mais ágeis e lucrativas (Getty Images) (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19h01.
Um estudo realizado pela Zebra Technologies em parceria com a Oxford Economics revela que a automação e a digitalização de processos na linha de frente aumentam a produtividade e a lucratividade em setores como varejo, manufatura e transporte e logística.
Segundo a pesquisa, varejistas registraram aumento de 21% na satisfação do cliente, fabricantes relataram crescimento de 19% na produtividade dos funcionários. Já empresas de transporte e logística registraram elevação de 21% na eficiência de operações com fluxos otimizados. Investimentos em inteligência artificial possibilitam visibilidade em tempo real, insights acionáveis e maior eficiência.
