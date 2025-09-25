Automação e IA aumentam produtividade em até 20% nas empresas, aponta estudo

Um estudo realizado pela Zebra Technologies em parceria com a Oxford Economics revela que a automação e a digitalização de processos na linha de frente aumentam a produtividade e a lucratividade em setores como varejo, manufatura e transporte e logística.

Segundo a pesquisa, varejistas registraram aumento de 21% na satisfação do cliente, fabricantes relataram crescimento de 19% na produtividade dos funcionários. Já empresas de transporte e logística registraram elevação de 21% na eficiência de operações com fluxos otimizados. Investimentos em inteligência artificial possibilitam visibilidade em tempo real, insights acionáveis e maior eficiência.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga