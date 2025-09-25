Inteligência Artificial

Automação e IA aumentam produtividade em até 20% nas empresas, aponta estudo

Pesquisa com Oxford Economics mostra que otimização de fluxos de trabalho eleva lucro e satisfação de clientes em varejo, manufatura e logística

Controle de estoque, qualidade e entregas tornam empresas mais ágeis e lucrativas (Getty Images) (Getty Images)

Controle de estoque, qualidade e entregas tornam empresas mais ágeis e lucrativas (Getty Images) (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19h01.

Um estudo realizado pela Zebra Technologies em parceria com a Oxford Economics revela que a automação e a digitalização de processos na linha de frente aumentam a produtividade e a lucratividade em setores como varejo, manufatura e transporte e logística.

Segundo a pesquisa, varejistas registraram aumento de 21% na satisfação do cliente, fabricantes relataram crescimento de 19% na produtividade dos funcionários. Já empresas de transporte e logística registraram elevação de 21% na eficiência de operações com fluxos otimizados. Investimentos em inteligência artificial possibilitam visibilidade em tempo real, insights acionáveis e maior eficiência.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:EmpresasInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Qual o futuro da IA generativa? Cientistas do MIT debatem o tema

Google lança versão mais barata do plano AI Plus em mais de 40 países; Brasil fica de fora

ChatGPT ganha resumos personalizados ao amanhecer; ideia mira começar o dia no app

Mais na Exame

Brasil

Alexandre de Moraes desbloqueia perfis de Carla Zambelli em redes sociais

Mercado Imobiliário

MRV investe mais de R$ 1,4 bilhão em cidade sustentável de 16 mil pessoas do Minha Casa, Minha Vida

Mundo

Trump diz que Israel e Hamas estão 'perto' de acordo sobre a Faixa de Gaza

Inteligência Artificial

Qual o futuro da IA generativa? Cientistas do MIT debatem o tema