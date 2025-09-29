Treinar inteligência artificial virou ouro: conheça os novos bilionários do setor

Empresas especializadas em treinamento de inteligência artificial estão movimentando bilhões de dólares ao conectar trabalhadores humanos a grandes laboratórios de tecnologia.

Um dos maiores destaques é a Surge AI, fundada em 2020 em San Francisco. Avaliada em US$ 24 bilhões — com expectativa de chegar a US$ 30 bilhões em nova rodada — a startup afirma ter registrado US$ 1,2 bilhão em receita anual sem captar capital de risco. Seu fundador e CEO, Edwin Chen, 37 anos, já acumula fortuna estimada em US$ 18 bilhões.

Outra gigante do setor é a Scale AI, criada em 2016 por Alexandr Wang (hoje no time de superinteligência da Meta) e Lucy Guo.

Avaliada em bilhões, a empresa vendeu 49% de participação à Meta por US$ 14,3 bilhões neste ano. Mesmo com a saída de clientes como o Google e cortes de pessoal, mantém mais de 300 mil trabalhadores cadastrados em suas plataformas de treinamento de dados. Wang, de 28 anos, tem patrimônio estimado em US$ 3,2 bilhões, enquanto Guo, 30, soma cerca de US$ 1,3 bilhão.

No radar também aparece a Mercor, fundada em 2023 e avaliada em US$ 10 bilhões. Liderada pelo jovem CEO Brendan Foody, de apenas 22 anos, a empresa paga em média US$ 95 por hora a seus contratados.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Já a Turing, de Jonathan Siddharth, levantou US$ 111 milhões a uma avaliação de US$ 2,2 bilhões, enquanto a Invisible Technologies, sob comando de Matthew Fitzpatrick, captou US$ 100 milhões neste mês e ultrapassou US$ 2 bilhões em valor de mercado, após ter contribuído para o treinamento do ChatGPT original.

Outras empresas também ganham força: a Micro1, de Ali Ansari, alcançou avaliação de US$ 500 milhões após rodada de US$ 35 milhões.

A Snorkel AI, criada em 2019 e liderada por Alexander Ratner, foi avaliada em US$ 1,3 bilhão após captar US$ 100 milhões em maio; e a Labelbox, chefiada por Manu Sharma, já é considerada unicórnio com clientes como Google Cloud e Walmart.

No mercado mais consolidado, a australiana Appen, criada em 1996 e hoje comandada por Ryan Kolln, atua em mais de 170 países com mais de 1 milhão de contratados, embora tenha sofrido queda de 70% em seu valor de mercado, para cerca de US$ 150 milhões.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga