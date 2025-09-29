3 maneiras de usar a IA no emprego para aumentar produtividade

Ferramentas de inteligência artificial ajudam profissionais a otimizar tarefas, reduzir erros e gerar resultados mais rápidos (Getty Images) (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14h17.
A inteligência artificial (IA) se consolidou como uma ferramenta estratégica no mercado de trabalho, porque permite que profissionais otimizem tarefas, tomem decisões mais precisas e desenvolvam competências de alto valor. Por isso, dados do World Economic Forum de 2025 mostram que profissionais com habilidades digitais avançadas têm 25% mais oportunidades de crescimento.
Dentro dessas habilidade, incorporar a IA no dia a dia profissional é uma das principais, porque automatiza tarefas, potencializa a criatividade, melhora a tomada de decisões e amplia a relevância no mercado. A seguir, te mostramos como.
Muitas funções no ambiente corporativo envolvem processos repetitivos que consomem tempo e reduzem o foco em decisões estratégicas.
Plataformas de IA, como Notion AI, Trello com assistente inteligente ou Microsoft Copilot, ajudam profissionais a criar listas de tarefas, definir prioridades e distribuir prazos com base na complexidade e na urgência.
A IA pode identificar padrões na rotina de trabalho e sugerir ajustes que aumentem a produtividade. Além disso, algumas ferramentas permitem integrar calendários e e-mails para alertas automáticos, o que ajuda que que reuniões, entregas e follow-ups não sejam esquecidos.
A ideia é permitir o foco em atividades que geram valor real, como planejamento estratégico e análise de cenários.
A IA pode ser usada para otimizar apresentações, currículos e propostas comerciais, o que aumenta as chance de sucesso em processos seletivos e negociações.
Por exemplo, plataformas de geração de texto como ChatGPT ou Jasper podem ajustar a linguagem de um currículo ou carta de apresentação de acordo com a vaga desejada.
Basta fornecer informações sobre sua experiência, habilidades e o cargo pretendido, e a IA sugere versões que destacam os pontos mais relevantes para cada empresa ou função.
No caso de propostas comerciais ou apresentações, a IA consegue reestruturar o conteúdo, resumir informações complexas, sugerir dados de apoio e adequar o tom para diferentes stakeholders, como clientes, gestores ou investidores.
Além de economizar tempo, essa personalização aumenta as chances de impacto e sucesso em processos seletivos ou negociações.
Para se destacar, um grande diferencial é dominar as plataformas de IA relevantes para cada setor. O que você pode fazer, por exemplo:
Aprender a usar ferramentas de geração de conteúdo, como ChatGPT, para criação de relatórios ou comunicação interna;
Utilizar softwares de análise preditiva, como Power BI com modelos de machine learning, para prever tendências de vendas ou comportamento do cliente;
Explorar automações de workflow, como Zapier ou Microsoft Power Automate, que permitem integrar diferentes sistemas da empresa.
Além dessas dicas, ferramentas como Tableau com IA ou Google Cloud AI ajudam a traduzir dados complexos em gráficos em recomendações acionáveis.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
