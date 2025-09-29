3 maneiras de usar a IA no emprego para aumentar produtividade

A inteligência artificial (IA) se consolidou como uma ferramenta estratégica no mercado de trabalho, porque permite que profissionais otimizem tarefas, tomem decisões mais precisas e desenvolvam competências de alto valor. Por isso, dados do World Economic Forum de 2025 mostram que profissionais com habilidades digitais avançadas têm 25% mais oportunidades de crescimento.

Dentro dessas habilidade, incorporar a IA no dia a dia profissional é uma das principais, porque automatiza tarefas, potencializa a criatividade, melhora a tomada de decisões e amplia a relevância no mercado. A seguir, te mostramos como.

1. Automatize tarefas repetitivas e administrativas

Muitas funções no ambiente corporativo envolvem processos repetitivos que consomem tempo e reduzem o foco em decisões estratégicas.

Plataformas de IA, como Notion AI, Trello com assistente inteligente ou Microsoft Copilot, ajudam profissionais a criar listas de tarefas, definir prioridades e distribuir prazos com base na complexidade e na urgência.

A IA pode identificar padrões na rotina de trabalho e sugerir ajustes que aumentem a produtividade. Além disso, algumas ferramentas permitem integrar calendários e e-mails para alertas automáticos, o que ajuda que que reuniões, entregas e follow-ups não sejam esquecidos.

A ideia é permitir o foco em atividades que geram valor real, como planejamento estratégico e análise de cenários.

2. Personalize currículos, propostas e comunicações com IA

A IA pode ser usada para otimizar apresentações, currículos e propostas comerciais, o que aumenta as chance de sucesso em processos seletivos e negociações.

Por exemplo, plataformas de geração de texto como ChatGPT ou Jasper podem ajustar a linguagem de um currículo ou carta de apresentação de acordo com a vaga desejada.

Basta fornecer informações sobre sua experiência, habilidades e o cargo pretendido, e a IA sugere versões que destacam os pontos mais relevantes para cada empresa ou função.

No caso de propostas comerciais ou apresentações, a IA consegue reestruturar o conteúdo, resumir informações complexas, sugerir dados de apoio e adequar o tom para diferentes stakeholders, como clientes, gestores ou investidores.

Além de economizar tempo, essa personalização aumenta as chances de impacto e sucesso em processos seletivos ou negociações.

3.Aprimore habilidades técnicas com IA

Para se destacar, um grande diferencial é dominar as plataformas de IA relevantes para cada setor. O que você pode fazer, por exemplo:

Aprender a usar ferramentas de geração de conteúdo , como ChatGPT, para criação de relatórios ou comunicação interna;

Utilizar softwares de análise preditiva , como Power BI com modelos de machine learning, para prever tendências de vendas ou comportamento do cliente;

Explorar automações de workflow, como Zapier ou Microsoft Power Automate, que permitem integrar diferentes sistemas da empresa.

Além dessas dicas, ferramentas como Tableau com IA ou Google Cloud AI ajudam a traduzir dados complexos em gráficos em recomendações acionáveis.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga