Pesquisa Vox Brasil: Tarcísio lidera com 51,8% e Haddad tem 37,5% em SP

O governador Tarcísio de Freitas lidera a disputa pelo governo de São Paulo com 51,8% das intenções de voto, segundo pesquisa do Instituto Vox Brasil divulgada neste domingo, 28. Fernando Haddad aparece em segundo lugar, com 37,5%.

Nesse cenário, o atual governador seria reeleito ainda no primeiro turno.

Na sequência, 4,1% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 6,6% afirmaram não saber ou preferiram não opinar.

Nos votos válidos, critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição, Tarcísio tem 58% das intenções de voto, contra 42% de Haddad. Esta é a primeira pesquisa do instituto após a desistência das pré-candidaturas de Kim Kataguiri e Paulo Serra.

Rejeição favorece Tarcísio

O levantamento também mediu a rejeição aos candidatos. Haddad é rejeitado por 48,8% dos entrevistados, enquanto Tarcísio registra 27,1%.

Outros 4,5% afirmaram não rejeitar nenhum dos nomes apresentados, e 19,6% disseram não saber ou preferiram não responder.

Aprovação do governo

A gestão de Tarcísio é aprovada por 63,1% dos entrevistados. A desaprovação é de 31,5%, enquanto 5,4% não souberam ou não responderam.

Questionados sobre a decisão de voto, 58,5% afirmaram que a escolha é definitiva, 33,1% disseram que ainda podem mudar de candidato e 8,4% não responderam.

Metodologia

A pesquisa Vox Brasil ouviu 1.480 eleitores entre os dias 25 e 27 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,55 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08939/2026.