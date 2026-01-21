AtlasIntel: Lula vence Flávio no 2º turno, mas diferença cai para 4 pontos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence todos os adversários em cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, mas com queda da diferença para os possíveis adversários, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 21.

Na comparação com o levantamento de dezembro, a vantagem mínima de Lula caiu de quatro para três pontos percentuais. A vantagem máxima foi de 25 pontos, em apenas um cenário.

A simulação entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) mostra o petista com 49% das intenções de voto contra 45% do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na comparação com a pesquisa anterior, Lula teve recuo de 3,8 pontos, enquanto Flávio cresceu 3,9 pontos. Com essas variações, a diferença de 12 pontos caiu para quatro.

Em outro cenário, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com 45% contra 49% das intenções de votos de Lula. O resultado foi o mesmo do levantamento anterior.

Na disputa contra a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL), Lula tem vantagem de quatro pontos percentuais (49% x 45%). A vantagem do petista caiu um ponto percentual.

Contra Bolsonaro, o petista tem 49% contra 46% do ex-presidente. Bolsonaro está inelegível, foi preso em novembro e não deve disputar o próximo pleito.

Nas demais simulações, vence os governadores Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Eduardo Leite (PSD) e Ratinho Jr, (PSD) com vantagens entre 1o e 25 pontos percentuais.

A maior diferença é na disputa entre Lula e Leite, com Lula com 48% das intenções de voto e o gaúcho com 23%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.418 brasileiros adultos entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02804/2026.

Cenários 2º turno AtlasIntel (Janeiro 2026)

Lula x Jair Bolsonaro (+3pp Lula)

Lula: 49%

Jair Bolsonaro: 46%

Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Tarcísio de Freitas (+4pp Lula)

Lula: 49%

Tarcísio de Freitas: 45%

Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Michele Bolsonaro (+4pp Lula)

Lula: 49%

Michele Bolsonaro: 45%

Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Flávio Bolsonaro (+4pp Lula)

Lula: 49%

Flávio Bolsonaro: 45%

Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Ronaldo Caiado (+10pp Lula)

Lula: 49%

Ronaldo Caiado: 39%

Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Romeu Zema (+10pp Lula)

Lula: 49%

Romeu Zema: 39%

Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Ratinho Jr. (+10pp Lula)

Lula: 49%

Ratinho Jr.: 39%

Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Eduardo Leite (+25pp Lula)