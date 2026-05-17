Voto primeiro para deputado ou presidente? Saiba qual é a ordem de votação

Nas eleições gerais de 2026, os brasileiros votarão para Presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, no caso do Distrito Federal. Em outras palavras, são muitos números para digitar na urna.

Nesse caso, vale saber que a sequência na urna eletrônica segue uma lógica pré-definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo o órgão, a ordem começa pela votação dos cargos proporcionais.

Qual é a ordem de votação

De acordo com o TSE, a sequência da votação em eleições gerais é a seguinte:

Deputado federal

Deputado estadual ou distrital

Senador (1ª vaga)

Senador (2ª vaga)

Governador e vice-governador

Presidente e vice-presidente da República

A Justiça Eleitoral explica que os cargos proporcionais, caso dos deputados, aparecem primeiro, enquanto os cargos majoritários, como presidente e governador, ficam nas etapas finais da votação.

Como funciona a votação na urna

A urna eletrônica exibe um cargo por vez. O eleitor digita o número do candidato, confere a foto e os dados exibidos na tela e, em seguida, confirma o voto.

Caso perceba algum erro antes da confirmação, o eleitor pode apertar a tecla “Corrige” e digitar novamente o número desejado. Depois da confirmação, no entanto, não é mais possível alterar aquele voto.

Quantos números têm os cargos

Cada cargo possui uma quantidade específica de dígitos na urna eletrônica. Para deputado federal, são quatro números. Para deputado estadual ou distrital, cinco. Senador, três. Governador, dois. Presidente da República, também dois.

A Justiça Eleitoral orienta: Conhecer a sequência e os números dos candidatos ajuda a reduzir erros e torna o processo de votação mais rápido.

O que acontece depois do último voto

Após a confirmação do voto para Presidente da República, a urna eletrônica emite um sinal sonoro e exibe a palavra “FIM” na tela, indicando o encerramento da votação daquele eleitor.

Nesse momento, o processo é concluído e o eleitor pode deixar a cabine de votação.