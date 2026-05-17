Voto primeiro para deputado ou presidente? Saiba qual é a ordem de votação

Eleições 2026: Ordem começa pela votação dos cargos proporcionais. (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 17 de maio de 2026 às 07h30.
Nas eleições gerais de 2026, os brasileiros votarão para Presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, no caso do Distrito Federal. Em outras palavras, são muitos números para digitar na urna.
Nesse caso, vale saber que a sequência na urna eletrônica segue uma lógica pré-definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Segundo o órgão, a ordem começa pela votação dos cargos proporcionais.
De acordo com o TSE, a sequência da votação em eleições gerais é a seguinte:
Deputado federal
Deputado estadual ou distrital
Senador (1ª vaga)
Senador (2ª vaga)
Governador e vice-governador
Presidente e vice-presidente da República
A Justiça Eleitoral explica que os cargos proporcionais, caso dos deputados, aparecem primeiro, enquanto os cargos majoritários, como presidente e governador, ficam nas etapas finais da votação.
A urna eletrônica exibe um cargo por vez. O eleitor digita o número do candidato, confere a foto e os dados exibidos na tela e, em seguida, confirma o voto.
Caso perceba algum erro antes da confirmação, o eleitor pode apertar a tecla “Corrige” e digitar novamente o número desejado. Depois da confirmação, no entanto, não é mais possível alterar aquele voto.
Cada cargo possui uma quantidade específica de dígitos na urna eletrônica. Para deputado federal, são quatro números. Para deputado estadual ou distrital, cinco. Senador, três. Governador, dois. Presidente da República, também dois.
A Justiça Eleitoral orienta: Conhecer a sequência e os números dos candidatos ajuda a reduzir erros e torna o processo de votação mais rápido.
Após a confirmação do voto para Presidente da República, a urna eletrônica emite um sinal sonoro e exibe a palavra “FIM” na tela, indicando o encerramento da votação daquele eleitor.
Nesse momento, o processo é concluído e o eleitor pode deixar a cabine de votação.