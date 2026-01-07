Como tirar o primeiro título de eleitor? Confira o passo a passo

O ano de 2026 será marcado por um novo pleito eleitoral. Para quem completou ou completa 16 anos até as eleições deste ano, essa será a primeira participação na decisão democrática.

Embora a idade obrigatória para participar das eleições seja de 18 anos, jovens de 16 e 17 anos podem votar.

Em 2024, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de jovens eleitores e eleitoras cresceu no país: mais de 78% em comparação com 2020.

Apenas em 2024, cerca de 1,8 milhão de novos eleitores com idades de 16 e 17 anos emitiram o título eleitoral.

Se a tendência continuar, a expectativa é que mais novos eleitores participem pela primeira vez das eleições neste ano.

Caso você tenha 15 anos e fará 16 até outubro ou já possui a idade necessária, confira como tirar o primeiro título de eleitor.

Como 2026 é ano eleitoral, a emissão do primeiro título é suspensa no período de 150 dias antes da eleição e até a conclusão da apuração das votações - portanto, é necessário realizar o processo o mais rápido possível caso queira votar neste ano.

Confira o passo a passo para tirar o título de eleitor:

1. Separe os documentos

O primeiro passo para tirar o primeiro título de eleitor é ter 16 anos na data da eleição e ter todos os documentos necessários em mãos.

Para tirar o título de eleitor, é necessário:

Documento de identificação (RG, CNH, certidão de nascimento ou casamento, carteiras como OAB ou CREA, passaporte e Carteira de Trabalho e Previdência Social física);

Comprovante de domicílio eleitoral - contas de água, luz, gás, telefone, envelopes de correspondência, entre outros (documento original, digital ou cópia em nome da pessoa, tendo sido emitido em pelo menos 3 meses antes da data do atendimento - uma conta de energia, por exemplo, funciona - caso o cidadão more com os pais, é necessário apresentar o comprovante de residência com algum documento que comprove o parentesco, como o RG, que tem o nome do pai e da mãe);

Quitação militar - homens que completarem 19 anos em 2026 terão que apresentar algum dos seguintes documentos: Certificado de Alistamento Militar (CAM), Certificado de Reservista, Certificado de Dispensa de Incorporação, entre outros que comprovem a quitação do serviço militar.

2. Acesse o site do TRE da sua região OU agende sua visita presencial

Para tirar o título de eleitor, é necessário solicitar o documento de forma online ou presencial.

Caso o cidadão prefira fazer de forma presencial, é necessário realizar o agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral da sua região.

No momento, o agendamento está em recesso e irá retornar somente no dia 04 de maio de 2026. Segundo informações no site do TRE de São Paulo, os cartórios atenderão das 13h às 17h, então seria por ordem de chegada.

Caso prefira solicitar o documento online, é necessário fazer a autenticação no seu TRE, incluindo informações como nome da mãe ou do pai e o CPF.

Autenticação para solicitar o primeiro título de eleitor (Reprodução/TRE-SP)

3. Faça o upload dos documentos

Caso opte pelo processo online, será necessário fazer o upload dos documentos pedidos - no caso do presencial, é necessário levar os documentos em cópia e no formato original.

Pessoas travestis, transexuais e transgênero podem pedir o registro do nome social no título nesta etapa, assim como preencher a identidade de gênero.

Após fazer o upload, é necessário preencher informações como local de votação, informar telefone e endereço. Com isso, está feito o processo online de solicitação do título.

4. Acompanhando a solicitação

O requerente então receberá o número de protocolo da solicitação, com o qual poderá acompanhar o andamento do pedido do título no site do TRE.

5. Cadastro biométrico

Embora seja possível ter o documento no formato digital, é necessário cadastrar a biometria para votar.

Antes de receber a primeira via do título, o cidadão terá 30 dias para ir até o cartório eleitoral e cadastrar a biometria - o agendamento poderá ser feito de forma online.