Payroll: EUA cria 57 mil vagas de emprego em junho, abaixo do esperado

A economia dos Estados Unidos criou 57 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em junho, enquanto a taxa de desemprego subiu levemente para 4,2%. O resultado, divulgado nesta quinta-feira, 2, mostra, ainda, o número de desempregados em 7,1 milhões.

O relatório, conhecido como Payroll, foi antecipado devido ao feriado da Independência dos Estados Unidos em 4 de julho.

O número de vagas ficou bem abaixo das expectativas do mercado, que projetavam a criação de cerca de 110 mil a 115 mil postos no período. Já a taxa de desemprego veio ligeiramente abaixo da projeção de 4,3%.

O estrategista da RB Investimentos, Gustavo Cruz, avaliou que, de fato, o relatório veio significativamente mais fraco do que o esperado pelo mercado, tanto no número principal quanto nas revisões dos meses anteriores.

O setor de lazer e hospitalidade registrou perda de 61 mil vagas. "O que não criou vagas, como esperado, foi a parte de hospitalidade, esses restaurantes, esses serviços que geralmente empregam bastante", detalhou.

"Foi muito mais fraco do que o usual nessa parte do ano", acrescentou. "Acredito que essa foi a grande surpresa para explicar esse Payroll mais fraco."

Em contrapartida, serviços profissionais e saúde continuaram a criar empregos, embora em ritmo mais moderado. A taxa de participação na força de trabalho caiu 0,3 ponto percentual, para 61,5%.

Impacto sobre o Federal Reserve

O enfraquecimento na criação de empregos tende a influenciar as expectativas sobre a política monetária do Federal Reserve (Fed). Antes da divulgação, o mercado já precificava uma alta de 0,25 ponto percentual nos juros a partir de outubro.

Em junho, os ganhos médios por hora subiram 0,3%, ou 13 centavos, para US$ 37,64. No acumulado de 12 meses, os salários avançam 3,5%, ritmo ainda monitorado de perto pelo Fed.

Já o dado de maio foi ajustado de 172 mil para 129 mil vagas, enquanto abril passou de 179 mil para 148 mil. No conjunto, as revisões indicam 74 mil empregos a menos do que o inicialmente reportado nos dois meses anteriores.

Com a média mensal recente próxima de 36 mil vagas, o Payroll de junho reforça a percepção de perda de fôlego do mercado de trabalho.

"A gente vê que a maior parte dos investidores imaginava que, no mês de setembro, a gente teria uma alta de juros. Acho que isso vai se dissipar, ainda mais com o mercado de trabalho tendo essas revisões negativas e com a inflação aliviando pela questão de energia", destacou Cruz.