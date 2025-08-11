Boletim Focus: mercado reduz expectativas de PIB e IPCA para 2025 e 2026

Freelancer
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09h07.
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 pela décima primeira semana consecutiva, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 11.
A expectativa da inflação neste ano caiu de 5,07% para 5,05%. O indicador permanece acima do teto da meta de inflação estabelecida pela autoridade monetária.
Pela quarta semana, os analistas reduziram as projeções do IPCA para 2026. A queda foi de 4,43% para 4,41%.
As projeções do PIB para 2026 e 2027 também tiveram alterações.
Em 2027, o índice permaneceu em 4% pela vigésima terceira semana, enquanto para 2028 a projeção se manteve em 3,80%.
A expectativa do PIB para 2025 caiu de 2,23% para 2,21%. Para 2026, a expectativa caiu de 1,88% para 1,87%. A estimativa de 2027 foi reduzida de 1,95% para 1,93%. A projeção de 2028 permaneceu em 2%.
A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a previsão segue para uma taxa de juros em 12,50% no fim do ano.
Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,60. A projeção do dólar para 2026 ficou US$ 5,70. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,70, e 2028, US$ 5,70.