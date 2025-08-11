Boletim Focus: mercado reduz expectativas de PIB e IPCA para 2025 e 2026

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 pela décima primeira semana consecutiva, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 11.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi de 5,07% para 5,05%, na décima primeira queda semanal consecutiva. Para 2026, o índice caiu de 4,43% para 4,41% pela quartavez após semanas de estabilidade.

Em 2027, o índice permaneceu em 4% pela vigésima terceira semana, enquanto para 2028 a projeção se manteve em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 caiu de 2,23% para 2,21%. Para 2026, a expectativa caiu de 1,88% para 1,87%. A estimativa de 2027 foi reduzida de 1,95% para 1,93%. A projeção de 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a previsão segue para uma taxa de juros em 12,50% no fim do ano.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,60. A projeção do dólar para 2026 ficou US$ 5,70. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,70, e 2028, US$ 5,70.