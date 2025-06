Dólar pode atingir menor nível desde a pandemia, diz Morgan Stanley

O dólar americano deve cair cerca de 9% até meados de 2026, atingindo níveis que não eram vistos desde a pandemia de covid-19, de acordo com projeções do Morgan Stanley (MS).

O banco estima que o Índice do Dólar dos EUA (DXY), pode recuar para 91% até o meio do próximo ano. A moeda já enfrenta desvalorizações em 2025. Isso se deve, principalmente, à desaceleração econômica e à postura agressiva de Donald Trump no comércio internacional. Essas ações geram incertezas comerciais.

“Achamos que os mercados de juros e câmbio iniciaram tendências significativas que devem se manter - levando o dólar a cair ainda mais e tornando as curvas de rendimento muito mais inclinadas — após dois anos de oscilações amplas”, escreveram os analistas da Morgan Stanley.

Outros analistas também projetaram de maneira pessimista o futuro do dólar. Na última semana, estrategistas da JPMorgan Chase (JPM), liderados por Meera Chandan, também recomendaram aos investidores, apostas em moedas como o iene, euro e dólar australiano, segundo o site Bloomberg.

O DXY já caiu cerca de 10% desde o último pico em fevereiro. Dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) mostram que ainda há espaço para mais fraqueza, já que o pessimismo com o dólar ainda não atingiu os níveis máximos.

De acordo com Morgan Stanley, algumas moedas devem se fortalecer com a queda do dólar, especialmente o euro, o iene japonês e o franco suíço, vistos como opções mais seguras em tempos de incerteza. A expectativa é que o euro suba de US$ 1,13 para US$ 1,25 até o próximo ano. Já a libra esterlina, favorecida por menores tensões comerciais no Reino Unido e bons retornos para investidores, pode avançar de US$ 1,35 para US$ 1,45.

No caso do iene, que hoje é negociado a 143 por dólar, o relatório prevê uma valorização para 130.

Além disso, os analistas do banco estimam que os juros dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos chegarão a 4% até o fim de 2025. Depois disso, devem cair de forma mais intensa em 2026, com o Federal Reserve promovendo cortes de até 1,75 ponto percentual na taxa básica de juros.

Na manhã desta segunda-feira, 2, o dólar já apresentava queda frente a várias moedas, com um recuo de cerca de 0,2% no índice da Bloomberg.