Economia

Macro em Pauta

Petróleo a US$ 100 por guerra no Irã eleva apostas em pausa de cortes da Selic

Chance de manutenção dos juros sobe para 35% com pressão do petróleo e piora do cenário externo

Galípolo: presidente do BC sinalizou que BC continuará atuando com cautela (Lula Marques/Agência Brasil)

Galípolo: presidente do BC sinalizou que BC continuará atuando com cautela (Lula Marques/Agência Brasil)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 16 de maio de 2026 às 09h00.

O prolongamento da guerra no Irã reduziu as apostas em um novo corte da Selic e elevou a probabilidade de manutenção dos juros na próxima reunião do Copom.

Segundo os contratos de Opções de Copom da B3, instrumento que capta a expectativa dos agentes financeiros para a decisão do Banco Central, 59% dos investidores ainda apostam em uma queda de 0,25 ponto percentual.

O percentual, porém, perdeu força. Nos últimos dias, a chance de corte de 0,25 ponto chegou a 66%.

No mesmo período, a aposta na manutenção da Selic subiu de 21,5% para 35%, em meio à piora do cenário externo e à pressão sobre o petróleo.

A mudança reflete a leitura de que o conflito no Oriente Médio pode limitar o espaço para novos cortes de juros no Brasil.

Na última semana, o presidente americano, Donald Trump, e o governo iraniano subiram o tom e recuaram sobre um possível acordo para um cessar-fogo permanente.

Na última ata, o Copom manteve o tom de cautela e afirmou que os próximos passos dependerão de novas informações sobre a economia e sobre os efeitos diretos e indiretos da guerra nos preços.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou a preocupação com o choque internacional e o impacto no controle da inflação.

Durante a abertura da Conferência Anual do Banco Central, em Brasília, na última quarta-feira, 13, Galípolo disse que a autoridade monetária precisa estar ainda mais vigilante diante dos impactos econômicos da guerra no Oriente Médio.

O Boletim Focus divulgado no início da semana teve a nona revisão da expectativa da inflação no curto prazo. A projeção para 2027 o fim de 2027, período relevante para o BC, permaneceu estável em 4%.

A Selic está em 14,50% ao ano, após corte de 0,25 ponto percentual na última reunião.

Para Andrea Bastos Damico, CEO da Buysidebrazil, o cenário atual da casa ainda considera a Selic em 13% no fim do ano, mas essa projeção depende de um petróleo mais comportado.

“Esse é um cenário compatível com o petróleo a US$ 85 e US$ 90. Pressupõe que tenhamos uma solução não muito demorada para a guerra”, disse Damico.

Segundo ela, se o petróleo permanecer perto de US$ 100 por barril, o cenário para a Selic no fim do ano pode ir para perto de 14%, o que pode significar uma pausa no atual ciclo de cortes.

“Se mantivermos um petróleo nessa casa dos US$ 100, que é o que está acontecendo nesses últimos dias, semanas, estamos falando de um cenário ao redor de 14%”, afirmou.

Petróleo vira variável central para o Copom

O petróleo passou a ocupar papel central nas projeções para juros porque uma alta persistente da commodity pode pressionar combustíveis, câmbio e expectativas de inflação. Esse quadro tende a tornar o Banco Central mais cauteloso em novas reduções da taxa básica.

Andrea afirma que a Buysidebrazil deve revisar o cenário caso ganhe convicção de que o barril ficará próximo de US$ 100.

A economista lembrou que a casa já havia ajustado a projeção após o início da guerra.

“Antes da guerra, tínhamos uma projeção da taxa de juros a 12%. Ela foi para 13%, mas agora está tentando navegar com esses cenários de petróleo”, afirmou.

Para ela, a ausência de uma sinalização de desescalada pode consolidar o cenário mais conservador. “Esse cenário de US$ 100 por barril ganhou muita probabilidade. Principalmente se nada sair do encontro do Trump com o Xi. Acho que ele se consolida um pouco mais ainda”, disse.

Acompanhe tudo sobre:Banco CentralCopom

Mais de Economia

Governo prepara programa de R$ 30 bi para motoristas de Uber trocarem de carro; veja o que se sabe

Com R$ 30 bi, programa para troca de carros de app terá crédito para elétricos e BNDES

Volume de serviços recua 1,2% em março e interrompe estabilidade de fevereiro

Novo Desenrola: renegociação de dívidas com uso do FGTS começará em 25 de maio

Mais na Exame

Carreira

'Estamos entrando na era da ergonomia mental', diz fundador do Zenklub

Guia do Eleitor

Voto em branco e voto nulo: entenda a diferença e a função de cada um

Tecnologia

AppleApple ensaia retorno completo aos chips da Intel

Mercados

CrowdStrike: como empresa do apagão de TI chegou a novos recordes na bolsa