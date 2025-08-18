Boletim Focus: mercado vê inflação abaixo de 5% pela primeira vez no ano

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 pela décima segunda semana consecutiva, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 18.

A expectativa da inflação neste ano caiu de 5,05% para 4,95%. Essa é a primeira vez no ano que o boletim mostra o IPCA abaixo de 5%. O indicador permanece acima do teto da meta de inflação estabelecida pela autoridade monetária.

Pela quinta semana, os analistas reduziram as projeções do IPCA para 2026. A queda foi de 4,41% para 4,40%.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 foi de 5,05% para 4,95%, na décima segunda queda semanal consecutiva. Para 2026, o índice caiu de 4,41% para 4,40% pela quinta vez.

Em 2027, o índice permaneceu em 4% pela vigésima terceira semana, enquanto para 2028 a projeção se manteve em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 permaneceu em 2,21%. Para 2026, a expectativa também se manteve em 1,87%. A estimativa de 2027 foi reduzida de 1,93% para 1,87%. A projeção de 2028 permaneceu em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a previsão segue para uma taxa de juros em 12,50% no fim do ano.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,60. A projeção do dólar para 2026 ficou US$ 5,70. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,70, e 2028, US$ 5,70.