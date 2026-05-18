Focus eleva projeção de Selic de 13,00% para 13,25% em 2026

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a Selic em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 18.

A projeção do IPCA para 2026 subiu pela décima semana consecutiva, passando de 4,91% para 4,92%.

As expectativas para o dólar ficaram estáveis em 2026 e tiveram queda em 2027 e 2028.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 4,91% para 4,92%.

Para 2027, a expectativa ficou estável em 4,00%.

Em 2028, a projeção aumentou de 3,64% para 3,65%. Para 2029, a estimativa seguiu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 ficou estável em 1,85%.

Em 2027, a projeção subiu de 1,76% para 1,77%. Para 2028 e 2029, a estimativa permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas aumentaram a expectativa para a Selic de 13,00% para 13,25% em 2026.

Em 2027, a projeção ficou em 11,25%.

A estimativa seguiu em 10,00% para 2028 e 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em 2026, em R$ 5,20.

Para 2027, a projeção reduziu de R$ 5,30 para R$ 5,27.

Em 2028, a estimativa caiu de R$ 5,35 para R$ 5,34. Em 2029, a projeção se manteve em R$ 5,40.