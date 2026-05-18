Economia

Macro em Pauta

Focus eleva projeção de Selic de 13,00% para 13,25% em 2026

Expectativa do IPCA teve aumento pela décima semana consecutiva

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 08h58.

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a Selic em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 18.

A projeção do IPCA para 2026 subiu pela décima semana consecutiva, passando de 4,91% para 4,92%.

As expectativas para o dólar ficaram estáveis em 2026 e tiveram queda em 2027 e 2028.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 4,91% para 4,92%.

Para 2027, a expectativa ficou estável em 4,00%.

Em 2028, a projeção aumentou de 3,64% para 3,65%. Para 2029, a estimativa seguiu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 ficou estável em 1,85%.

Em 2027, a projeção subiu de 1,76% para 1,77%. Para 2028 e 2029, a estimativa permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas aumentaram a expectativa para a Selic de 13,00% para 13,25% em 2026.

Em 2027, a projeção ficou em 11,25%.

A estimativa seguiu em 10,00% para 2028 e 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em 2026, em R$ 5,20.

Para 2027, a projeção reduziu de R$ 5,30 para R$ 5,27.

Em 2028, a estimativa caiu de R$ 5,35 para R$ 5,34. Em 2029, a projeção se manteve em R$ 5,40.

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