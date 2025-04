Quanto rende R$ 10 mil no Tesouro IPCA+ por 5 anos?

Ao investir R$ 10.000 no Tesouro IPCA+, muitos se questionam sobre a rentabilidade desse título que tem a inflação como índice de correção. O Tesouro IPCA+ é uma opção popular entre os investidores que buscam proteção contra a perda do poder de compra do dinheiro ao longo do tempo, já que ele oferece uma rentabilidade composta pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais uma taxa de juros prefixada. Mas quanto esse investimento pode render se mantido por 5 anos?

O que é o Tesouro IPCA+ e como ele funciona?

O Tesouro IPCA+ é um título público oferecido pelo governo brasileiro que tem como principal característica a correção da rentabilidade pelo IPCA, o indicador oficial da inflação no país. Além da variação do índice, o investidor recebe uma taxa de juros prefixada, o que significa que, no momento da compra do título, o rendimento futuro já está garantido.

Esse título possui um vencimento fixo, e ao longo do período de investimento, a rentabilidade será a soma da inflação acumulada no período mais a taxa definida no momento da compra. Por exemplo, se a inflação for de 4% ao ano e a taxa de juros prefixada for de 5%, o rendimento total será de 9% ao ano, com o investimento sendo corrigido pela inflação mais esse adicional.

Qual o rendimento de R$ 10 mil aplicados por 5 anos?

Para calcular o rendimento de R$ 10.000 investidos no Tesouro IPCA+ por 5 anos, consideramos uma inflação média de 4% ao ano e uma taxa de juros prefixada de 5%, o que resulta em uma rentabilidade anual de 9%. Nesse cenário, o valor investido de R$ 10.000 se transformaria em aproximadamente R$ 15.386 ao final de 5 anos, considerando a rentabilidade composta.

Ou seja, além de proteger o capital da inflação, o Tesouro IPCA+ também proporciona um ganho real, ou seja, um retorno superior à variação do custo de vida, o que o torna uma alternativa interessante para quem deseja um investimento de baixo risco com boa rentabilidade no longo prazo.

Considerações importantes ao investir no Tesouro IPCA+

Embora o Tesouro IPCA+ seja considerado um dos investimentos mais seguros do mercado, é preciso observar alguns aspectos antes de aplicar seu dinheiro. Um deles é a volatilidade do preço do título no mercado secundário. Antes do vencimento, o valor do título pode oscilar devido à marcação a mercado, ou seja, a variação dos preços dos títulos públicos no mercado financeiro. No entanto, se o investidor mantiver o título até o vencimento, o rendimento será exatamente o esperado.

Outro ponto importante é o Imposto de Renda, que incide sobre os rendimentos do Tesouro IPCA+. A alíquota varia de 22,5% a 15%, dependendo do tempo de permanência do investimento. Em prazos mais longos, o investidor paga uma alíquota menor, o que pode ser vantajoso para quem mantém o título por anos, como no caso de um investimento de 5 anos.

Além disso, é fundamental considerar que, embora o Tesouro IPCA+ seja um investimento de baixo risco, ele não é isento de impostos e, ao ser vendido antes do vencimento, o investidor pode não alcançar a rentabilidade prevista no momento da compra.